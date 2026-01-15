Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1667
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ты не хочешь избавиться от классов?
При чем тут классы. Ошибку нужно искать в коде. И не важно с классами он или нет. Как минимум нет нормализации цены после вычислений.
При чем тут классы. Ошибку нужно искать в коде. И не важно с классами он или нет. Как минимум нет нормализации цены после вычислений.
Класс, который не защищён от изменения извне, который оперирует глобальными переменными - уже потенциально опасен!
При чем тут классы. Ошибку нужно искать в коде. И не важно с классами он или нет. Как минимум нет нормализации цены после вычислений.
Класс, который не защищён от изменения извне, который оперирует глобальными переменными - уже потенциально опасен!
Согласен 👍
Класс, который не защищён от изменения извне, который оперирует глобальными переменными - уже потенциально опасен!
Переход со светофором тоже хранит потенциальную опасность...
P.S. Разговор ни о чем. Каждый останется при своем мнении. Так что тема закрыта.
Переход со светофором тоже хранит потенциальную опасность...
P.S. Разговор ни о чем. Каждый останется при своем мнении. Так что тема закрыта.
Кстати, о светофорах )))
А нафига светофор тому, кто игнорирует его предписания?
И если какого-то придурка задавили только потому, что он шёл на красный свет - то, уж ИЗВИНИТЕ, но я, в таком случае, только надеюсь, что его гены НЕ остались на земле!!!!
Извините.
Артем, я проверил по показаниям индикаторов и открытие правильное, а вот визуально отображается иначе...очень странно
Попробуй в другие дни стартовать и сравни показания.
MakarFX, чуть позже я запустил на большей стат выборке - с января по сентябрь текущего года и с 8 свеч. В итоге, первый ордер открылся как надо и следующие все тоже - всё ок. Потом за тот же самый период, но уже на GBPUSD - то же всё хорошо. Хз почему в первый раз, на 4 свечах, первый ордер открылся на 2 свечи раньше. Потом такой проблемы не возникало
этот показал себя сегодня - Ошибок не выдаёт
SanAlex, да, посмотрел на тестере за этот год текущий, всё ок) Результаты хорошие, в ближайшее время на реальном счёте попробую запустить
MakarFX, чуть позже я запустил на большей стат выборке - с января по сентябрь текущего года и с 8 свеч. В итоге, первый ордер открылся как надо и следующие все тоже - всё ок. Потом за тот же самый период, но уже на GBPUSD - то же всё хорошо. Хз почему в первый раз, на 4 свечах, первый ордер открылся на 2 свечи раньше. Потом такой проблемы не возникало
Отсутствие истории влияет на показания индикатора в начале теста
SanAlex, да, посмотрел на тестере за этот год текущий, всё ок) Результаты хорошие, в ближайшее время на реальном счёте попробую запустить
Задачи эксперт выполняет на отлично - самая главная задача зависит от нас, правильно настроить и не вмешиваться в процесс в ручную .
Удачи!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
решил запустить на следующую неделю на проверку . И выяснилось что функция по времени, вашего кода не работает . Сейчас буду свою функцию лепить в ваш код.
(у вас же там 0 - 23 должен работать а после 23 не должен открывать позиции а он открыл.)