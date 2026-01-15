Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1667

MakarFX #:
А ты не хочешь избавиться от классов?


При чем тут классы. Ошибку нужно искать в коде. И не важно с классами он или нет. Как минимум нет нормализации цены после вычислений.

[Удален]  
Класс, который не защищён от изменения извне, который оперирует глобальными переменными - уже потенциально опасен!

 
Нормализация есть
 
Сергей Таболин #:

Класс, который не защищён от изменения извне, который оперирует глобальными переменными - уже потенциально опасен!



Согласен 👍

 
Переход со светофором тоже хранит потенциальную опасность...

P.S. Разговор ни о чем. Каждый останется при своем мнении. Так что тема закрыта.

[Удален]  
P.S. Разговор ни о чем. Каждый останется при своем мнении. Так что тема закрыта.

Кстати, о светофорах )))

А нафига светофор тому, кто игнорирует его предписания?

И если какого-то придурка задавили только потому, что он шёл на красный свет - то, уж ИЗВИНИТЕ, но я, в таком случае, только надеюсь, что его гены НЕ остались на земле!!!!

Извините.

 
MakarFX #:

Артем, я проверил по показаниям индикаторов и открытие правильное, а вот визуально отображается иначе...очень странно

Попробуй в другие дни стартовать и сравни показания.

MakarFX, чуть позже я запустил на большей стат выборке - с января по сентябрь текущего года и с 8 свеч. В итоге, первый ордер открылся как надо и следующие все тоже - всё ок. Потом за тот же самый период, но уже на GBPUSD - то же всё хорошо. Хз почему в первый раз, на 4 свечах, первый ордер открылся на 2 свечи раньше. Потом такой проблемы не возникало

 
SanAlex #:

этот показал себя сегодня - Ошибок не выдаёт

 

SanAlex, да, посмотрел на тестере за этот год текущий, всё ок) Результаты хорошие, в ближайшее время на реальном счёте попробую запустить

 
artem artem #:

MakarFX, чуть позже я запустил на большей стат выборке - с января по сентябрь текущего года и с 8 свеч. В итоге, первый ордер открылся как надо и следующие все тоже - всё ок. Потом за тот же самый период, но уже на GBPUSD - то же всё хорошо. Хз почему в первый раз, на 4 свечах, первый ордер открылся на 2 свечи раньше. Потом такой проблемы не возникало

Отсутствие истории влияет на показания индикатора в начале теста

[Удален]  
artem artem #:

SanAlex, да, посмотрел на тестере за этот год текущий, всё ок) Результаты хорошие, в ближайшее время на реальном счёте попробую запустить

Задачи эксперт выполняет на отлично - самая главная задача зависит от нас, правильно настроить и не вмешиваться в процесс в ручную .

Удачи! 

решил запустить на следующую неделю на проверку . И выяснилось что функция по времени, вашего кода не работает .  Сейчас буду свою функцию лепить в ваш код.

(у вас же там 0 - 23 должен работать а после 23 не должен открывать позиции а он открыл.)

Снимок экрана 2021-10-10 234652

