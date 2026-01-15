Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1658

Новый комментарий
 
artem artem #:

MakarFX, в последнем твоём редактировании, по итогу, происходит открытие ордера с 1ой свечи если быстрая пересекла медленные и затем вернулась в ту же зону, где и MACD. А она лоджна подтвердится 4 раза и ордер должен открыться на 4 ой свече. Прикрепил файл, что-бы визуально было понятней.


SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу

Пробуй

#define MagicNumber  122122
extern string s1             = "Trading options";
extern double Lot            = 0.01;    // размер лота 0 - авт.расчет
extern double StopLoss       = 40;     // стоплосс
extern double TakeProfit     = 10;     // тейкпрофит
extern double TrailStop      = 21;     // уровень без убытка
extern int    Trailing       = 0;      // трейлинг стоп 1 вкл. 0 выкл.
extern int    Breakeven      = 0;      // перенос стоп лосса в без убыток
extern string s2             = "Day & Hour";
extern int    HrStart        = 0;      // время начала торговли
extern int    HrEnd          = 23;     // время окончания торговли
extern int    Monday         = 1;      // Понедельник 1 вкд. 0 выкл.
extern int    Tuesday        = 1;      // Вторник
extern int    Wednesday      = 1;      // Среда
extern int    Thursday       = 1;      // Четверг
extern int    Friday         = 1;      // Пятница
//+------------------------------------------------------------------+
// параметры индикаторов
double MovingPeriodLw        = 5;      
double MovingPeriodS1        = 75;
double MovingPeriodS2        = 85;
double StopLevel;
double TrailStep             = 3;      // шаг трейлинг стопа
bool OrderBuy = true, OrderSell = true, Order = false, Init = true;
int timeprev = 0, Slip = 3.0, start, cnt;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Init function                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
   if (Digits == 3 || Digits == 5) { // Пересчет для 5-ти знаков                                                    
      TakeProfit *= 10;
      TrailStop *= 10;
      TrailStep *= 10;
      StopLoss *=10;
      Slip *=10;
   } 
   return; 
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
   StopLevel = MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL); 
   if(CheckForOpen()!=start)
     {start=CheckForOpen(); cnt=0;}
   else
     {cnt+=1;}
   // Определение направления пересечения мувингов
//   if (Init) InitMetod(); 
   
   // Трейлинг стоп открытых позиций
   if (Trailing != 0 ) RealTrailOrder(TrailStop, TrailStep, StopLevel, MagicNumber);
   
   // Ожидание нового бара на графике
   if(timeprev == Time[0]) return;
   timeprev = Time[0];

   if(cnt==3)
     {
      // Открытие ордера по методу Пуриа
      if(CheckForOpen()==0 && OrderBuy==true) // Если сигнал для покупок 
        {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots(),Ask,Slip,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MagicNumber,0,Blue))
           {OrderBuy=false; Print("BUY OK");}
        } 
      if(CheckForOpen()==1 && OrderSell==true) // Если сигнал для продаж 
        {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,Slip,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MagicNumber,0,Red))
           {OrderSell=false; Print("SELL OK");}
        }
     }   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckForOpen() // Открытие ордера по методу Пуриа
  {
   double malw,mas1,mas2,macd;
   int    res=-1, buy=0, sell=0;
   // Считывание параметров индикаторов 3 свечи (4ой)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,3);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,3);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,3);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,3);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 2 свечи (3ей)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,2);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,2);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 1 свечи (2ой)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 0 свечи (1ой)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   
   if(buy <4)  OrderBuy=true; 
   if(sell<4)  OrderSell=true;
   if(buy ==4) { res=0; OrderSell=true;} 
   if(sell==4) { res=1; OrderBuy =true;}
   return(res);
  }
 
MakaeFX, теперь он почему-то открывает не с 4ой свечи-подтверждения, а фактически с 7ой. Скрин с тестера прикрепил
Файлы:
3rg15xeyg_2b_hev8is4_3.png  61 kb
[Удален]  
artem artem #:

SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу

но то что я там добавил - Цель эксперта в другом заключается. Цель - набрать по всем открытым парам общую прибыль и закрыть всех экспертов.

Снимок экрана 2021-10-09 192219

Снимок экрана 2021-10-09 192331

Файлы:
artem_artem.set  2 kb
 
artem artem #:
MakaeFX, теперь он почему-то открывает не с 4ой свечи-подтверждения, а фактически с 7ой. Скрин с тестера прикрепил
Выложи свой файл советника, я посмотрю в тестере
 
SanAlex, так суть в том, что то что я хочу реализовать, будет ещё лучше + я этим уже несколько дней занимаюсь, и мне уже принцпиально интересно как должен выглядеть правильный код. И на будущее будет очень полезным, и советник реально хорошим будет. Но и твой вариант хорош, ничего сказать против не могу
 
MakarFX, прикрепил советника
Файлы:
Metod_Archepuria_ver._7.mq4  21 kb
 
artem artem #:
MakarFX, прикрепил советника
Какой билд МетаЭдитора?
 
именно MetaEditor - version 5.00  build 2382
 
artem artem #:
именно MetaEditor - version 5.00  build 2382

Не понятно как ты скомпилировал файл, который ты выложил...

Вот пробуй и добавляй что надо еще

Файлы:
artem.mq4  13 kb
 

MakarFX, а это норм, если тестирую по всем тикам -  с 01.08.21. по 03.09.21. - тогда 46 ордеров

а если тест только по ценам открытия за тот же период - 29 ордеров ?

+ несколько ордеров, если по тикам, открылись явно не по цене открытия. Я прикрепил скриншот, на нём показано

Файлы:
ypo8ub9fq_xe_5wko1uh.png  71 kb
1...165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665...2693
Новый комментарий