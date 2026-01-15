Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1658
MakarFX, в последнем твоём редактировании, по итогу, происходит открытие ордера с 1ой свечи если быстрая пересекла медленные и затем вернулась в ту же зону, где и MACD. А она лоджна подтвердится 4 раза и ордер должен открыться на 4 ой свече. Прикрепил файл, что-бы визуально было понятней.
SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу
Пробуй
SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу
но то что я там добавил - Цель эксперта в другом заключается. Цель - набрать по всем открытым парам общую прибыль и закрыть всех экспертов.
MakaeFX, теперь он почему-то открывает не с 4ой свечи-подтверждения, а фактически с 7ой. Скрин с тестера прикрепил
MakarFX, прикрепил советника
именно MetaEditor - version 5.00 build 2382
Не понятно как ты скомпилировал файл, который ты выложил...
Вот пробуй и добавляй что надо еще
MakarFX, а это норм, если тестирую по всем тикам - с 01.08.21. по 03.09.21. - тогда 46 ордеров
а если тест только по ценам открытия за тот же период - 29 ордеров ?
+ несколько ордеров, если по тикам, открылись явно не по цене открытия. Я прикрепил скриншот, на нём показано