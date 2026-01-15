Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1662
а зачем вам 3 метода?
достаточно все делать в одном
Интересно!
Тарас, допустим есть три ордера бай с TP и SL, далее в одном ордере изменили SL.
Вопрос: Как найти ордер который изменен?
очевидно жеж, сл (или тп) изменили ведь не просто так?
А согласно каким-то условиям.
то есть при следующей проверке это условие будет определено как "выполнено" - ордер уже модифицирован.
пс. если же речь идет о ручном изменении, кто-то там что-то будет изменять без ведома ЕА, тогда конечно нужно собирать массив-структур и постоянно сравнивать его с рыночными ордерами.
Убрал
MakarFX, спасибо! Теперь нет этого первого ордера лишнего безсигнального, но теперь почему то на первом сигнальном ордере (нормальном) вход осуществляется на 2 свечи раньше))) А затем всё ок, на остальных ордерах входит в нужный момент) Прикрепил скрин с тестера к сообщению, но даже несмотря на этот первый ордер - самое главное сделано, ещё раз спасибо большое) С магиками понял, я тогда сделаю внешнюю переменную, и когда буду прикреплять эсксперта к конкретному графику валютной пары, буду менять число для кажлой пары индивидуально.
Ордер же не 1, их допустим 10. Тикет каждого модифцированного я записываю в массив. Но пока с этим проблемка.
не имеет значения сколько там ордеров - если изменять ТП/СЛ, согласно условиям, уже не нужно = ордер уже модифицирован.
тот - для развлечения в тестере хорош.
а этот Вам, в подарок - для зарабатывания денег.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
запустил на проверку - вечером посмотрим как отработает
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
проверил как меняет шаблон на всех графиках - всё сработало! -как общий профит достиг цели.
SanAlex, очень интересно, обязательно подробно рассматрю данного эксперта, спасибо!
Рябята, дня доброго по коду подскажите, вот график на справа двух сделках минусовых бай - кроется селлом, селл баем, по алгоритму надо входить в бай, но почему - то эти две ф-ии, которые смотрят и выдают минусовую сделку самую свежую в истории - показывают обе в плюса! Как правильно написать и где ошибка - эта ТС переворотная, на усреднялке - эти же ф-ии работают исправно, короче, после минусового селла - должен открыться бай, а он не открывается, т.к. ф-ии выдают обе true, хотя bool Calc_Loss_BUY() должна выдавать false, ведь я же в ф-иях считаю, что если самая крайняя сделка убыточная, то эта ф-ия выдает ИСТИНА, иначе ЛОЖЬ, а они обе выдают ИСТИНА. Прошу помочь решить.
в общем он не открывает бай, хотя должен после убуточного селла его открывать!!!!!!!!!
По сути задача сводится к тому, чтобы определять профитная или в лосс была закрыта КРАЙНЯЯ позиция, ставшая сделкой в бай или в селл и смотреть далее по ее типу!
ПОМОГИТЕ! ПЛЗ!
Доброго времени суток!
Имеются две функции: функция калькуляции всей сетки ордеров и функция закрытия ордеров
Ещё есть условия для закрытия ордеров
Profit - в настройках в валюте депо
Смысл всего этого: После того как калькуляция сетки ордеров будет равна нулю плюс Profit в валюте депозита закрывается вся сетка ордеров
Помогите изменить код так что бы вместо Profit были пункты. Спасибо.
Я уже и забыл... а ведь в самом начале так и сделал (хорошо что закомитил) но способ от условия показался ненадежным, захотелось чтобы на измененный ордер указывало нечто более явное.