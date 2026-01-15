Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1664
так ведь всё равно нужно проверять условия на каждом новом тике, если не сработало на предыдущем тике - изменится на новом.
ну и обработку ошибок нужно делать.
Опечатка? Вроде обе функции могут принимать только один параметр.
Если делать через массив, то сверять только записанные в него тикеты модиф-ых ордеров со всеми остальными.
Примерно так, да, спасибо. В таком случае если сохранятся в объекты, то лучше уже уникальные маджики вместо тикетов, иначе наплодятся десятки объектов с одинаковыми названиями.
Не наплодятся
Сорри
https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectname
Это для МТ5
а это для МТ4
Кстати случаем не знаешь почему периодически возникает следующая ошибка? На 100 удачно открытых ордера, где-то 10 таких.
2021.10.10 16:18:09.853 2021.01.05 21:15:00 test EURUSD,M5: 4051 | order.sl_price: 2.813499706815862e-262 2021.10.10 16:18:09.853 2021.01.05 21:15:00 test EURUSD,M5: OrderSend error 4051 2021.10.10 16:18:09.853 2021.01.05 21:15:00 test EURUSD,M5: unknown trade cmd 406958564 for OrderSend function
order.sl_price: 2.813499706815862e-262 - цена стоплоса, явно такого числа не должно быть.
4051 - "Недопустимое значение параметра функции"
unknown trade cmd - это тип ордера? С этим тоже не должно быть проблем.
Ты имеешь ввиду "мин и макс" по тикетам или цене?
По тикетам
Попробуй перенести "NormalizeDouble"
без изменений
Макар вставил код в советник пока только чтобы сравнить профит в валюте и профит в пунктах насколько я понимаю это можно понять когда у этих функций нулевые значения