Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1654

MakarFX #:

Если знаешь другой вариант, то напиши...

Поможешь людям)

Делаешь в инит все переменные отдельно и разделяешь их подальнейшей обработке (ленится ненужно)

Дальше выделяешь скобками блоки и сравниваешь возвратные переменные.

 
Volodymyr Zubov #:

Делаешь в инит все переменные отдельно и разделяешь их по дальнейшей обработке (ленится ненужно)

Дальше выделяешь скобками блоки и сравниваешь возвратные переменные.

Покажи как.
 

Гдето так...

Хотел выложить всю сову, но форум недает.

Кусок какого фрагмента надо ?

 
Volodymyr Zubov #:

Гдето так...

Кусок какого фрагмента надо ?

Чало...
 
Я знаю)
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

MakarFX, 2021.10.08 18:43

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(CheckForOpen()==0)
     {
      if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots(),Ask,Slip,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MagicNumber,0,Blue)) Print("BUY OK");
     }
   if(CheckForOpen()==1)
     {
      if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,Slip,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MagicNumber,0,Red)) Print("SELL OK");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckForOpen() // Открытие ордера по методу Пуриа
  {
   double malw,mas1,mas2,macd;
   int    res=-1, buy=0, sell=0;
   // Считывание параметров индикаторов 3 свечи
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,3);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,3);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,3);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,3);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 2 свечи
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,2);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,2);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 1 свечи
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 0 свечи
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   
   if(buy ==4) res=0;
   if(sell==4) res=1;
   return(res);
  }

думаю, что нужно было одинаковые вызовы индикаторов обернуть в функцию, код был бы компактнее, да и кто его знает, сейчас используете значения индикаторов на 4 барах, завтра на 5...

т.е. 

int SignalByPuria(const int bar)
{
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,bar);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,bar);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,bar);
......
}

иногда бывают индикаторы у которых нет торгового сигнала на указанном баре, я обычно использую перечисления: enum E_CMD{CMD_BUY,CMD_SELL,CMD_NONE}; 

и тогда сигнатура функции "сигнал" будет E_CMD SignalByPuria(const int bar) , ну и сам код ЕА превратится в что то такое:

 E_CMD Signal_ind_1(const int bar)
{
....
}

 E_CMD Signal_ind_2(const int bar)
{
....
}

 E_CMD Signal_ind_2(const int bar)
{
....
}

void OnTick()
{
..... 

if(Signal_ind_1 = =CMD_BUY && Signal_ind_2 == CMD_BUY && Signal_ind_3 == CMD_BUY) // открываем ордер на покупку
 else if(Signal_ind_1 = =CMD_SELL && Signal_ind_2 == CMD_SELL && Signal_ind_3 == CMD_SELL) // открываем ордер на продажу

....
}

имхо такой подход позволяет быстро добавлять новые торговые сигналы в уже написанный код ЕА 

 
Igor Makanu #:

думаю, что нужно было одинаковые вызовы индикаторов обернуть в функцию, код был бы компактнее, да и кто его знает, сейчас используете значения индикаторов на 4 барах, завтра на 5...

т.е. 

иногда бывают индикаторы у которых нет торгового сигнала на указанном баре, я обычно использую перечисления: enum E_CMD{CMD_BUY,CMD_SELL,CMD_NONE}; 

и тогда сигнатура функции "сигнал" будет E_CMD SignalByPuria(const int bar) , ну и сам код ЕА превратится в что то такое:

имхо такой подход позволяет быстро добавлять новые торговые сигналы в уже написанный код ЕА 

Спасибо Игорь, возьму на вооружение)
 

Вернемся к нашему разговору, вот рыночная функция открытия позиции для MT4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Zero_Level.mq4 |
//|                                         Copyright © 2007, Xupypr |
//+------------------------------------------------------------------+
// Функция вычисляющая уровни безубытка, на покупку, на продажу с учетом накопленных свопов.
double Zero_Level(string sy, int mn)
  {
   double ZeroLevel=0;
   double BuyLots=0;
   double SellLots=0;
   double BuyProfit=0;
   double SellProfit=0;
   double SellLevel;
   double BuyLevel;

   int Total=OrdersTotal();
   for(int i=Total-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {

         if(OrderSymbol()!=sy)
            continue;
         if(OrderMagicNumber() != mn)
            continue;

         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            BuyLots=BuyLots+OrderLots();
            BuyProfit=BuyProfit+OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
           }
         if(OrderType()==OP_SELL)
           {
            SellLots=SellLots+OrderLots();
            SellProfit=SellProfit+OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
           }
        }
     }

   double TickValue=MarketInfo(sy,MODE_TICKVALUE);
   if(BuyLots>0)
      BuyLevel=NormalizeDouble(MarketInfo(sy,MODE_BID)-(BuyProfit/(TickValue*BuyLots)*MarketInfo(sy,MODE_POINT)),(int)MarketInfo(sy,MODE_DIGITS));
   else
      BuyLevel=0;
   if(SellLots>0)
      SellLevel=NormalizeDouble(MarketInfo(sy,MODE_ASK)+(SellProfit/(TickValue*SellLots)*MarketInfo(sy,MODE_POINT)),(int)MarketInfo(sy,MODE_DIGITS));
   else
      SellLevel=0;
   if(BuyLevel>0)
      ZeroLevel=BuyLevel;
   if(SellLevel>0)
      ZeroLevel=SellLevel;

   return NormalizeDouble(ZeroLevel,_Digits);//Нормализовали полученную цену
  }
//--- End ---
//+---------------------------------------------------------------------------+
//|    Функция открытия рыночной позиции  (c) Boshetunmay 2021                |
//+---------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                               |
//|    sy - наименование инструмента                                          |
//|    op - операция                                                          |
//|    ll - лот                                                               |
//|    slipp - проскальзывание                                                |
//|    sl - уровень стоп                                                      |
//|    tp - уровень тейк                                                      |
//|    comment - коментарий                                                   |
//|    mn - MagicNumber                                                       |
//|    cl - цвет значка открытия                                              |
//+---------------------------------------------------------------------------+
//  OpenPosition(string symbol,int operation,double volume,int slippage,int stoploss,int takeprofit,string comment,int magic,color);
int OpenPosition(string sy, int op, double ll, int slipp, int sl, int tp, string comment, int mn,color cl)
  {
   if(op == OP_BUY)  // открытие BUY
     {
      // проверяем доступность свободных средств
      if((AccountFreeMarginCheck(sy,OP_BUY,ll)<=0) || (GetLastError()==134))
        {
         Print(sy," ",ll," It is impossible to open the order Buy, not enough money.");
         return(0);
        }
      RefreshRates();

      // открываем ордер OP_BUY
      int ticketbuy = OrderSend(sy,OP_BUY,ll,MarketInfo(sy,MODE_ASK),slipp,0,0,comment,mn,0,cl);
      if(ticketbuy<0)
         Print(sy," OpenPosition. OrderSend Buy fail #",GetLastError());
      else
         Print(sy," OpenPosition. OrderSend Buy successfully");

      Sleep(1000);

      // модифицируем ордер (выставляем тейпрофит и стоплосс)
      if(sl !=0 || tp !=0)
        {
         //--- получим минимальное значение Stop level
         double minstoplevel=MarketInfo(sy,MODE_STOPLEVEL);
         Print("Minimum Stop Level=",minstoplevel," points");
         //--- вычисленные значения цен SL и TP должны быть нормализованы
         double BSLoss = NormalizeDouble(Zero_Level(_Symbol,mn)-(sl+minstoplevel)*MarketInfo(sy,MODE_POINT),(int)MarketInfo(sy,MODE_DIGITS));
         double BTProfit = NormalizeDouble(Zero_Level(_Symbol,mn)+(tp+minstoplevel)*MarketInfo(sy,MODE_POINT),(int)MarketInfo(sy,MODE_DIGITS));
         //--- если входящие значения ноль то заменяем цену модификации на ноль
         if(sl == 0)
            BSLoss = 0;
         if(tp == 0)
            BTProfit = 0;

         bool resbuy = OrderModify(ticketbuy,OrderOpenPrice(),BSLoss,BTProfit,0,clrNONE);
         if(!resbuy)
            Print(sy," OpenPosition. OrderModify Buy fail #",GetLastError());
         else
            Print(sy," OpenPosition. OrderModify Buy successfully");
        }
     }

   if(op == OP_SELL)   // открытие Sell
     {
      // проверяем доступность свободных средств
      if((AccountFreeMarginCheck(sy,OP_SELL,ll)<=0) || (GetLastError()==134))
        {
         Print(sy," ",ll," It is impossible to open the order Sell, not enough money.");
         return(0);
        }
      RefreshRates();

      // открываем ордер OP_SELL
      int ticketsell = OrderSend(sy,OP_SELL,ll,MarketInfo(sy,MODE_BID),slipp,0,0,comment,mn,0,cl);
      if(ticketsell<0)
         Print(sy," OpenPosition. OrderSend Sell fail #",GetLastError());
      else
         Print(sy," OpenPosition. OrderSend Sell successfully");

      Sleep(1000);

      // модифицируем ордер (выставляем тейпрофит и стоплосс)
      if(sl !=0 || tp !=0)
        {
         //--- получим минимальное значение Stop level
         double minstoplevel=MarketInfo(sy,MODE_STOPLEVEL);
         Print("Minimum Stop Level=",minstoplevel," points");
         //--- вычисленные значения цен SL и TP должны быть нормализованы
         double SSLoss = NormalizeDouble(Zero_Level(_Symbol,mn)+(sl+minstoplevel)*MarketInfo(sy,MODE_POINT),(int)MarketInfo(sy,MODE_DIGITS));
         double STProfit = NormalizeDouble(Zero_Level(_Symbol,mn)-(tp+minstoplevel)*MarketInfo(sy,MODE_POINT),(int)MarketInfo(sy,MODE_DIGITS));
         //--- если входящие значения ноль то заменяем цену модификации на ноль
         if(sl == 0)
            SSLoss = 0;
         if(tp == 0)
            STProfit = 0;

         bool ressell = OrderModify(ticketsell,OrderOpenPrice(),SSLoss,STProfit,0,clrNONE);
         if(!ressell)
            Print(sy," OpenPosition. OrderModify Sell fail #",GetLastError());
         else
            Print(sy," OpenPosition. OrderModify Sell successfully");
        }
     }
   return (1);
  }
//--- End ---

Возвращает флаг торгов сегодня

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Описание : Возвращает флаг торгов сегодня.                                |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (""   - любой символ,                   |
//|                                     NULL - текущий символ)                 |
//|    op - операция                   (-1   - любая позиция)                  |
//|    mn - MagicNumber                (-1   - любой магик)                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int isTradeToDay(string sy="", int op=-1, int mn=-1)
  {
   int i, k=OrdersHistoryTotal();

   if(sy=="0")
      sy=_Symbol;
   for(i=0; i<k; i++)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==sy || sy=="")
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(op<0 || OrderType()==op)
                 {
                  if(mn<0 || OrderMagicNumber()==mn)
                    {
                     if(TimeDay(OrderOpenTime())==Day()
                        &&  TimeMonth(OrderOpenTime())==Month()
                        &&  TimeYear(OrderOpenTime())==Year())
                        return(1);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   k=OrdersTotal();
   for(i=0; i<k; i++)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==sy || sy=="")
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(op<0 || OrderType()==op)
                 {
                  if(mn<0 || OrderMagicNumber()==mn)
                    {
                     if(TimeDay(OrderOpenTime())==Day()
                        &&  TimeMonth(OrderOpenTime())==Month()
                        &&  TimeYear(OrderOpenTime())==Year())
                        return(1);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(0);
  }
//--- End ---

Возвращает количество позиций

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Описание : Возвращает количество позиций.                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (""   - любой символ,                   |
//|                                     NULL - текущий символ)                 |
//|    op - операция                   (-1   - любая позиция)                  |
//|    mn - MagicNumber                (-1   - любой магик)                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int NumberOfPositions(string sy="", int op=-1, int mn=-1)
  {
   int i, k=OrdersTotal(), kp=0;

   if(sy=="0")
      sy=_Symbol;
   for(i=0; i<k; i++)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==sy || sy=="")
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(op<0 || OrderType()==op)
                 {
                  if(mn<0 || OrderMagicNumber()==mn)
                     kp++;
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(kp);
  }
//--- End ---

Всё оптимизированно под билд терминала на текущий момент.

 
Volodymyr Zubov #:

Вернемся к нашему разговору, вот рыночная функция открытия позиции для MT4

Возвращает флаг торгов сегодня

Возвращает количество позиций

Всё оптимизированно под билд терминала на текущий момент.

Я не розумію до чого тут пальці?
 
MakarFX #:
Я не розумію до чого тут пальці?

Тут пальці до того, що негоже тільки OrderSend пихати, а потім нехтуватись шо щось неробе. Завжди помилки шукати потрібно.

