Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1654
Если знаешь другой вариант, то напиши...
Поможешь людям)
Делаешь в инит все переменные отдельно и разделяешь их по дальнейшей обработке (ленится ненужно)
Дальше выделяешь скобками блоки и сравниваешь возвратные переменные.
Гдето так...
Хотел выложить всю сову, но форум недает.
Кусок какого фрагмента надо ?
Гдето так...
Кусок какого фрагмента надо ?
MakarFX, 2021.10.08 18:43
думаю, что нужно было одинаковые вызовы индикаторов обернуть в функцию, код был бы компактнее, да и кто его знает, сейчас используете значения индикаторов на 4 барах, завтра на 5...
т.е.
иногда бывают индикаторы у которых нет торгового сигнала на указанном баре, я обычно использую перечисления: enum E_CMD{CMD_BUY,CMD_SELL,CMD_NONE};
и тогда сигнатура функции "сигнал" будет E_CMD SignalByPuria(const int bar) , ну и сам код ЕА превратится в что то такое:
имхо такой подход позволяет быстро добавлять новые торговые сигналы в уже написанный код ЕА
Вернемся к нашему разговору, вот рыночная функция открытия позиции для MT4
Возвращает флаг торгов сегодня
Возвращает количество позиций
Всё оптимизированно под билд терминала на текущий момент.
Я не розумію до чого тут пальці?
Тут пальці до того, що негоже тільки OrderSend пихати, а потім нехтуватись шо щось неробе. Завжди помилки шукати потрібно.