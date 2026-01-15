Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1557
я случайно наткнулся на такой баг, стало интересно
Думаю, что если бы даже отрицательные размеры вообще не работали, то в этом не было бы ничего зазорного. Вбивать в параметры что попало и считать результат багом... Ну, не знаю... Спросите лучше, на сколько это является допустимым. А то вдруг вы экспериментируете, а это совсем не нужно или вообще недопустимо...
Исходя из моего опыта, можно сделать какую угодно кнопку, с какими угодно скинами или методами рисования, с любой реакцией на действия пользователя. Достаточно обычной Канвы. И зачем подобного рода извращения, не понимаю?...
подскажите пожалуйста как вставить функцию, для закрытие всех ордеров в пятницу в 22:00
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
и
https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime
а также
https://www.mql5.com/ru/docs/trading/ordersend
и
https://www.mql5.com/ru/docs/trading
Да какая может быть обида? Что вы, что вы. :) Просто в том сообщении были нехорошие слова!... Вот я и решил сделать замечание. Нельзя! Это же технический форум, а не базар какой-то. Против изучения документации ничего не имею. Если знаешь, то это хорошо. Но я сейчас работаю над одним очень интересным проектом и у меня нет времени вручную пересматривать всю документацию. Набрал в поиске, а там выдает что угодно, но не то что надо. Вот и решил спросить на форуме. Что тут такого? Или вы считаете, что обращаться на фору, это что-то из ряда вон? Если вы достаточно наблюдательны, то заметили, что любые программисты, даже самые опытные, время от времени обращаются на форумы за помощью. Или вы на столько досконально изучили MQL и документацию к нему, что не обращаетесь на форумы никогда и можете заткнуть за пояс абсолютно любого программиста? Это было бы слишком самонадеянно с вашей стороны...
Если вы так хорошо досконально знаете всю документацию, то может быть скажете когда в MQL появилась функция TextGetSize. А то, возможно, я давно просматривал документацию и не увидел там эту функцию из-за её отсутствия?... А потом её добавили.
Вот именно этими словами я и не хотел вас обидеть. Документацию я досконально не знаю. Есть ещё несколько разделов которые я не читал вообще, соответственно когда что появилось знать не могу. Подозреваю, что в момент объединения компиляторов… А ресурсы я щупал гораздо позже. И в поисковике документации TextGetSize легко ищется
Мой вопрос был "как найти визуальную длину строки". То есть, вариант со словом "ширина" я не рассматривал. И набирал в поиске на сайте, а не в справке. Поскольку, на сайте есть не только документация, а еще статьи и сообщения на форуме. Есть из чего выбрать. Но иногда поиск не понимает запросы из-за различий в терминологиях. Набираешь одно слово, а в документации, другое. К тому же, выяснилось что и вы не всё знаете что описано в документации. А значит, аналогично моему случаю вы также можете не знать и не найти нужную информацию и обратиться за помощью на форум (как вариант). Так что, думать что ты всё знаешь, это большое заблуждение! Но сколько же было пафоса и слов нехороших... Это что-то... Без комментариев...
Всё правильно Алексей говорит. Документация по языку - настольная книга MQL-программиста. Просто открываете и читаете всё подряд, и "О сколько нам открытий чудных"...
Я и не говорил, что знаю всё. Просто прочитав заголовки разделов и названия функций мне не очень сложно чего-то найти. А вот поисковые системы вообще и в целом такое *****. Я вообще не умею пользоваться поисковиками. Но ведь эти две функции я как-то нашёл… как уже не помню, наверное когда пытался хоть что-то сделать с ресурсами.
И вообще, пора уже прекратить этот диалог. Удачи вам.
Ну конечно же, я читаю документацию. Кто сказал, что это не так? И да, согласен, очень интересно читать, поскольку я пишу приложения на MQL.
спасибо!а в тестере возможно будет запускать?
Да, можно. За это спасибо Alexey Viktorov
Пожалуйста, но я вроде ничего не делал…