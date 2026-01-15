Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2149
Коллеги - столкнулся с нонсенсом....
На одном компе тест идет - все ок.
На другой перенес код - не идет дальше ф-ия - щас подробнее. Брокер один и тот же. Счет один и тот же.
В общем тики не читает...
Т.е. второй принт не срабатывает - вот участок начала ф-ии:
второй принт
Print(" сюда дошли ", InpTime);
не срабатывает - т.е. исполнение программы всегда прерывает
первый принт - печатает исправно
правый экран - внизу - сюда дошли - далее выход по -1 по ретёрну
Прошу помочь - найти причину не читания тиков....
Спс.
Тесты и оптимизация пока встали.....
А переменная InpTime какое значение содержит?
18
Roman Shiredchenko #:
На одном компе тест идет - все ок.
На другой перенес код - не идет
Брокер один и тот же. Счет один и тот же.
Судя по выше написанному проблема в компе, а не в коде.
Рома, помочь вам может только функция GetLastError()
4014
а как ее разрешить?
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
тема отсюда
https://www.mql5.com/ru/forum/303190/page3#comment_45238469
эксперт во вложении.
компилится нормально - без ошибок....
Может у кого нибудь позиции откроет? Сет во вложении.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2707#comment_15932025
спс - пока вкуриваю. Пока не понятно - куда мне ее ставить и как все компилить....
пока не понятно как ее грамотно заюзать....
какие у меня по факту будут буферы и сокеты:
спс - пока вкуриваю. Пока не понятно - куда мне ее ставить и как все компилить....