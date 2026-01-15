Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2149

Roman Shiredchenko #:

Коллеги - столкнулся с нонсенсом....

На одном компе тест идет - все ок.

На другой перенес код - не идет дальше ф-ия - щас подробнее. Брокер один и тот же. Счет один и тот же.

В общем тики не читает...

Т.е. второй принт не срабатывает - вот участок начала ф-ии:


второй принт
      Print(" сюда дошли ", InpTime);


не срабатывает - т.е. исполнение программы всегда прерывает

первый принт - печатает исправно

правый экран - внизу - сюда дошли - далее выход по -1 по ретёрну



Прошу помочь - найти причину не читания тиков....

Спс.

Тесты и оптимизация пока встали.....

А переменная InpTime какое значение содержит?
 
Sergey Gridnev #:
А переменная InpTime какое значение содержит?

18


 

Roman Shiredchenko #:

На одном компе тест идет - все ок.

На другой перенес код - не идет

Брокер один и тот же. Счет один и тот же.

Судя по выше написанному проблема в компе, а не в коде.

 
Roman Shiredchenko #:

Коллеги - столкнулся с нонсенсом....

На одном компе тест идет - все ок.

На другой перенес код - не идет дальше ф-ия - щас подробнее. Брокер один и тот же. Счет один и тот же.

В общем тики не читает...

Т.е. второй принт не срабатывает - вот участок начала ф-ии:


второй принт
      Print(" сюда дошли ", InpTime);


не срабатывает - т.е. исполнение программы всегда прерывает

первый принт - печатает исправно

правый экран - внизу - сюда дошли - далее выход по -1 по ретёрну



Прошу помочь - найти причину не читания тиков....

Спс.

Тесты и оптимизация пока встали.....

Рома, помочь вам может только функция   GetLastError()

 
Alekseu Fedotov #:

Рома, помочь вам может только функция   GetLastError()


Ок ща гляну.
 

4014


// ----- ф-ия проверки условий входа: возвращает "0" - в лонг, "1" - в шорт, "-1" - нет условий
 int Checking_login_conditions()
  {
      bool   ExtNeedOpenBuy            = false;
      bool   ExtNeedOpenSell           = false;
      
      datetime time_current=TimeCurrent();
      //--- search for trading signals
      MqlTick  ticks_array[];
      uint     flags=COPY_TICKS_ALL;                  // flag that defines the type of the ticks that are received
      ulong    from_msc=(time_current-InpTime)*1000;  // date, starting from which ticks are requested
      ulong    to_msc=time_current*1000;              // date, up to which ticks are requested
        Print(" сюда дошли CopyTicksRange ", InpTime);
     int copy=CopyTicksRange(_Symbol,ticks_array,flags,from_msc,to_msc);
      if(copy==-1 || copy==0)
        {
         Print(" GetLastError(): ", GetLastError());
         ExtPrevBars=0;
         return(-1);
 

 а как ее разрешить?



ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова



тема  отсюда

https://www.mql5.com/ru/forum/303190/page3#comment_45238469


эксперт во вложении.

компилится нормально - без ошибок....

Может у кого нибудь позиции откроет? Сет во вложении.


// ----- ф-ия проверки условий входа: возвращает "0" - в лонг, "1" - в шорт, "-1" - нет условий
 int Checking_login_conditions()
  {
      bool   ExtNeedOpenBuy            = false;
      bool   ExtNeedOpenSell           = false;
      
      datetime time_current=TimeCurrent();
      //--- search for trading signals
      MqlTick  ticks_array[];
      uint     flags=COPY_TICKS_ALL;                  // flag that defines the type of the ticks that are received
      ulong    from_msc=(time_current-InpTime)*1000;  // date, starting from which ticks are requested
      ulong    to_msc=time_current*1000;              // date, up to which ticks are requested
        Print(" сюда дошли CopyTicksRange ", InpTime);
        ResetLastError();  
     int copy=CopyTicksRange(_Symbol,ticks_array,flags,from_msc,to_msc);
      if(copy==-1 || copy==0)
        {
         Print(" GetLastError(): ", GetLastError());
         ExtPrevBars=0;
         return -1;
        }
Roman Shiredchenko #:

 а как ее разрешить?



ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова



тема  отсюда

https://www.mql5.com/ru/forum/303190/page3#comment_45238469


эксперт во вложении.

компилится нормально - без ошибок....

Может у кого нибудь позиции откроет? Сет во вложении.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2707#comment_15932025
 
Sergey Gridnev #:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2707#comment_15932025

спс - пока вкуриваю. Пока не понятно - куда мне ее ставить и как все компилить....

пока не  понятно как ее грамотно заюзать....

какие у меня по факту будут буферы и сокеты:


 
Roman Shiredchenko #:
спс - пока вкуриваю. Пока не понятно - куда мне ее ставить и как все компилить....
Может быть, во втором случае тестирование не по реальным тикам идёт?
