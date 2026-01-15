Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1559
Добрый день господа программисты!!
Помогите пожалуйста новичку с функцией.
Функция считает общую прибыль по истории.
Проблема в том, что она на одном брокере работает а на другом не хочет работать.
На Герчике работает а на Робофорексе нет. На робофорексе ECN счет.
Не пойму в чем прокол. Вот код:
double lastloss()
{
int typ = -1,cnt = 0;
double lastlos = 0;
for(int i = OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
{
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
{
if(cnt == 0) typ = OrderType();
if(cnt > 0 && OrderType()!= typ) break;
lastlos += OrderProfit() + + OrderSwap() + OrderCommission();
cnt++;
}
}
}
return(lastlos);
}
Интересно, компилятор не ругается на эту строку?
lastlos += OrderProfit() + + OrderSwap() + OrderCommission();
Может быть один + нужно убрать, для корректной работы?И зачем вы своп с комиссией к прибыли прибавляете? При том что
может быть и отрицательным...
И о какой общей прибыли идет речь, если вы обрабатываете только 1 или несколько подходящих ордеров, но не все?
Далее:
остановка цикла.
1)На большой скорости или если не по тикам в тестере закроется по первой доступной цене.
2)У тебя идет увеличения лота и при большом лоте 1 пункт может быть больше допустимого уровня.
3)Я не понял что ты хочешь, что надо отслеживать если обнуление после каждой сделки?
речь идет об отслеживании прибыли /убытка "внутри" каждой сделки, то есть, пока цена "болтается" между стопом и тейком, меняется и сумма прибыли и убытка от текущей сделки. Часто бывает так, что цена заходит в зону прибыли но до тейка не дотягивает- разворачивается и сделка закрывается по стопу. Мне отслеживание по прибыли и убытку (в деньгах) нужно чтобы можно было вовремя фиксануть, не смещая стоп и тейк, то есть не ломая заданные параметры тейка и стопа. Это актуально для крупных лотов при включенном мартине.
после того как сделка закрылась - отслеживание прекращается и начинается заново уже для новой сделки.
Тебе достаточно указать параметры прибыли и убытка меньше стоплосс и тейкпрофит, т.е.
если ТейкПрофит стоит 200 пунктов 0,1 лот то прибыль $20, поставь уровень прибыли $15 и сделка закроется раньше
И зачем вы своп с комиссией к прибыли прибавляете? При том что
может быть и отрицательным...
Вот за это спасибо, я тоже такую глупость делал так делаю
хорошо, спасибо, я подумаю и погоняю в тестере.
Прошу помощи у сообщества...
Как правильно объявить и создать глобальные объекты MQL5?
Если делать так:
то компилятор ругается на строку в OnTick(): 'NB_M1' - undeclared identifier, что логично, т.к. в OnInit() создается локальная переменная.
Если перед OnInit() вставить глобальное объявление:
то компилируется без ошибок и эксперт работает. Вроде получается, что объект создается два раза, при глобальном объявлении и в OnInit()...
Но в предупреждениях компилятора есть такое :
declaration of 'NB_M1' hides global variable -> на строку в OnInit()
see previous declaration of 'NB_M1'
Значит ли это, что в OnInit() создаётся локальная (в пределах функции) переменная, которая скрывает глобальную переменную с таким же именем ?
И если это так, как эту локальную переменную "видит" другая функция - OnTick() ?
Вот за это спасибо, я тоже такую глупость делал
Макар, раньше ты делал правильно, а теперь хочешь делать глупость…
Вспомни математику за 5, примерно, класс. Сколько будет (-3)-(-7) и сколько будет (-3)+(-7)
На калькуляторе сложно проверить, Excell тебе в помощь.
Здравствуйте. Кто знает какую-нибудь библиотеку в свободном доступе на MQL, для записи структур данных в файл и последующей их загрузки? Идеально подошла бы библиотека работающая с форматом json, парсер json и т.п.
Я уже и не знаю как вас послать читать документацию. Если читал и штатная функция не подходит по каким-то причинам, надо было сразу об этом сказать…
Да, спасибо. Я поспешил с выводами. У меня все правильно)