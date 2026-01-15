Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1563

Artyom Trishkin:

Видел. И не раз. И даже хотел построить на изменениях таких свопов ТС

Интересно. Кто может предлагать подобное и при каких условиях?... Чтобы еще и торговую систему можно было создать...

 
Mihail Matkovskij:

Ну конечно, становится меньше, а прибыль больше. :) Вы себя хоть слышите? Какой положительный своп? Где вы такое видели?!

 

 
Vitaly Muzichenko:

 

Одни загадки... А что за значения справа?

 
Long / Short

 
 
Это спецификация символа


 
Vitaly Muzichenko:

Это спецификация символа


Ну вот, теперь понятно. И у себя нашел

Но раньше я подобного не замечал.

Интересно, как для долгосрочных сделок, будет больше положительных или отрицательных свопов? Есть у меня одна долгосрочная торговая система. Но боюсь, как бы свопы не делали просадку...
 
помниться что свопы зависят от учётных ставок по валютам. И соответственно меняются при их пересмотре

отчасти поэтому иногда наблюдается нездоровый ажиотаж :-) 

 
Своп (англ. swap) — торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях [1]. В общем случае предполагает многопериодный обмен платежами. Своп используется для увеличения суммы активов и обязательств — для финансирования под залог ценных бумаг или, наоборот, для займа бумаг для выполнения обязательств по их поставке; снижения или изменения характера рисков, хеджирования; получения прибыли, в том числе для получения доступа на рынки другой юрисдикции. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%BF_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)

Но, поскольку, дилинговые центры, по сути, не предлагают никаких активов и ценных бумаг, то своп у них играет роль комиссии?... Потому, как своп устанавливается путем переговоров сторон, а также существует 2 организации, выпускающие стандарты на свопы. Но как это используют дилинговые центры в своих расчётах свопов? Их задача всего лишь предоставить контракт на разницу цен актива и всё.

 
Дилинговые центры суммируют внутренние сделки и выводят на межбанк(если выводят) и соответственно на эти сделки начисляется своп, а комиссия это оплата за услуги дилинга

Если дилинг не берет комисию, то либо он "кухня" либо агрегирует  внутренние сделки и выводит одну на межбанк.

Например: у них суммарно 50 лотов EURUSD на продажу и 30 лотов на покупку, они выводят 20 лотов на продажу на межбанк.

Сами оплачивают своп с 20 лотов на продажу, а с клиентов получают своп с 80 лотов(50 на продажу и 30 на покупку)

 
буквально первое из гугла по запросу "расчет величины свопа"


там-же (в гугло-яндексе) в разной степени популярности почему именно так

