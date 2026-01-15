Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1563
Видел. И не раз. И даже хотел построить на изменениях таких свопов ТС
Интересно. Кто может предлагать подобное и при каких условиях?... Чтобы еще и торговую систему можно было создать...
Ну конечно, становится меньше, а прибыль больше. :) Вы себя хоть слышите? Какой положительный своп? Где вы такое видели?!
Одни загадки... А что за значения справа?
Long / Short
Положительное значение, это своп, а отрицательное это убыток?...
Это спецификация символа
Ну вот, теперь понятно. И у себя нашел
Но раньше я подобного не замечал.Интересно, как для долгосрочных сделок, будет больше положительных или отрицательных свопов? Есть у меня одна долгосрочная торговая система. Но боюсь, как бы свопы не делали просадку...
помниться что свопы зависят от учётных ставок по валютам. И соответственно меняются при их пересмотре
отчасти поэтому иногда наблюдается нездоровый ажиотаж :-)
Но, поскольку, дилинговые центры, по сути, не предлагают никаких активов и ценных бумаг, то своп у них играет роль комиссии?... Потому, как своп устанавливается путем переговоров сторон, а также существует 2 организации, выпускающие стандарты на свопы. Но как это используют дилинговые центры в своих расчётах свопов? Их задача всего лишь предоставить контракт на разницу цен актива и всё.
Дилинговые центры суммируют внутренние сделки и выводят на межбанк(если выводят) и соответственно на эти сделки начисляется своп, а комиссия это оплата за услуги дилинга
Если дилинг не берет комисию, то либо он "кухня" либо агрегирует внутренние сделки и выводит одну на межбанк.
Например: у них суммарно 50 лотов EURUSD на продажу и 30 лотов на покупку, они выводят 20 лотов на продажу на межбанк.
Сами оплачивают своп с 20 лотов на продажу, а с клиентов получают своп с 80 лотов(50 на продажу и 30 на покупку)
буквально первое из гугла по запросу "расчет величины свопа"
там-же (в гугло-яндексе) в разной степени популярности почему именно так