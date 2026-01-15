Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1556
Я как знал, что после моего ответа начнутся нравоучения... В своём репертуаре... Я же вроде сказал: "Спасибо", но нет... Нужно обязательно написать что-нибудь эдакое... Знали функцию из документации - молодец! Но если кодом как следует не владеть, то хоть изучите вы вдоль и поперек документацию MQL, всё равно, на практике польза будет минимальной!...
Совсем небыло желания обидеть, пожалуйста. Я читаю документацию и нигде не задаю вопросов уже очень давно. Поэтому считаю, что всем необходимо читать. Только представьте, у кого будете спрашивать если никто не будет читать документацию и никто не будет знать больше, чем написано в советниках и индикаторах поставляемых с терминалом.
я не знаю MQL5, но думаю
попробывал, так неработает, исминений никаких нет, также открывает до пяти позиций
он покупает каждий раз как подтягивается треилинг стоп, или можно ограничить максимальное число подтягиваний трейлинга?
Сделаю тебе кнопку)
супер!
а по какому алгоритму они будут работать?
Нажал кнопку Старт, она поменялась на Стоп и советник начал торговать,
если достиг объема профита или убытка кнопка меняется на Старт, советник останавливает работу и ждет нажатия кнопки
Я же написал, что случайно наткнулся на такой баг
вот код...если интересно
Никакого бага не наблюдается
Как тот воздушный шарик… И входит, и выходит…
Нажал кнопку Старт, она поменялась на Стоп и советник начал торговать,
если достиг объема профита или убытка кнопка меняется на Старт, советник останавливает работу и ждет нажатия кнопки
ого! спасибо!
получается если : достиг объема профита или убытка кнопка меняется на Старт, советник останавливает работу ....- останавливает закрывая открытые сделки не дожидаясь тейка /стопа?это ключевой момент. чтобы закрыл именно при достижении денежных показателей, а не просто остановился и ждет пока сделка дойдет до стопа/тейка
Совсем небыло желания обидеть, пожалуйста. Я читаю документацию и нигде не задаю вопросов уже очень давно. Поэтому считаю, что всем необходимо читать. Только представьте, у кого будете спрашивать если никто не будет читать документацию и никто не будет знать больше, чем написано в советниках и индикаторах поставляемых с терминалом.
Да какая может быть обида? Что вы, что вы. :) Просто в том сообщении были нехорошие слова!... Вот я и решил сделать замечание. Нельзя! Это же технический форум, а не базар какой-то. Против изучения документации ничего не имею. Если знаешь, то это хорошо. Но я сейчас работаю над одним очень интересным проектом и у меня нет времени вручную пересматривать всю документацию. Набрал в поиске, а там выдает что угодно, но не то что надо. Вот и решил спросить на форуме. Что тут такого? Или вы считаете, что обращаться на фору, это что-то из ряда вон? Если вы достаточно наблюдательны, то заметили, что любые программисты, даже самые опытные, время от времени обращаются на форумы за помощью. Или вы на столько досконально изучили MQL и документацию к нему, что не обращаетесь на форумы никогда и можете заткнуть за пояс абсолютно любого программиста? Это было бы слишком самонадеянно с вашей стороны...
Если вы так хорошо досконально знаете всю документацию, то может быть скажете когда в MQL появилась функция TextGetSize. А то, возможно, я давно просматривал документацию и не увидел там эту функцию из-за её отсутствия?... А потом её добавили.
да, именно так
спасибо!а в тестере возможно будет запускать?