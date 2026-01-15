Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1554
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность в параметрах советника добавить колонку с комментариями или пояснениями... ???
Спасибо.
да, но нужен исходник
Спасибо! Не знал, что в MQL для этого есть функция. Уже хотел создавать свою. Но перед этим решил спросить на форуме.
Здравствуйте.
Когда-же вы научитесь читать документацию?
Это следствие неправильного подхода к изучению языка. Если-бы вы работали с документацией, а не с г.кодами из……… читая справку по ресурсам, вы точно прочли-бы об этом. И не надо было-бы спрашивать.
Я как знал, что после моего ответа начнутся нравоучения... В своём репертуаре... Я же вроде сказал: "Спасибо", но нет... Нужно обязательно написать что-нибудь эдакое... Знали функцию из документации - молодец! Но если кодом как следует не владеть, то хоть изучите вы вдоль и поперек документацию MQL, всё равно, на практике польза будет минимальной!...
Случайно наткнулся на такой баг
создаем две одинаковых кнопки с небольшой разницей координат
выглядит это так
в итоге только первая кнопка реагирует на OnChartEvent, вторая никак.
Я сделал это, чтобы при трейлинге до купался контракт, так как Take Profit равен 500, а Stop Loss равен 150.
я не знаю MQL5, но думаю
А код в обработчике можно посмотреть?
И почему там в параметрах -73, не очень понятно?...
А код в обработчике можно посмотреть?
И почему там в параметрах -73, не очень понятно?...
Ошибок никаких не выдает.
С такими координатами кнопка выходит перевернутой, т.к. длина кнопки считается +/- от точки Х