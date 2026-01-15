Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1551

natawik:

Всем привет, помогите пожалуйста! 

У меня проблема такая. Я купила впс от mql5  все работает хорошо, установила себе эксперта, выставила 8 графиков и поставила эксперта. И все это дело перенесла в впс.

И мне нужно было удалить программу метатрейд ер с компьютера, т. К не мой был. 

И теперь когда захожу со своего компьютера 

Всё работает, экспер. Работает, но я не могу его увидеть,чтобы делать какие либо поправки в настройках. Как мне вернуть эксперта и графики, чтоб я могла ими управлять со своего компьютера?

Спасибо!

надо сохранять профили на этот случай. Чтобы загрузить его потом под ВПС. 

 

кто знает как экспортировать все данные из отчета в exel без искажений?

если просто скопировать то часть данных в графе "прибыль" экспортируется как дата напр: янв.94, вместо 1,94

как ни пытаюсь сохранять , от этой проблемы не могу избавиться.

 
законопослушный гражданин:

кто знает как экспортировать все данные из отчета в exel без искажений?

если просто скопировать то часть данных в графе "прибыль" экспортируется как дата напр: янв.94, вместо 1,94

как ни пытаюсь сохранять , от этой проблемы не могу избавиться.

Перед выгрузкой, или перед открытием выгруженного файла, в Excell замените разделитель целой и дробной части на точку.

 
законопослушный гражданин:

кто знает как экспортировать все данные из отчета в exel без искажений?

если просто скопировать то часть данных в графе "прибыль" экспортируется как дата напр: янв.94, вместо 1,94

как ни пытаюсь сохранять , от этой проблемы не могу избавиться.

Так

 
SGarnov:

Может ещё необходимо учитывать количество сработанных стопов. К примеру советник и найдёт стоп в истории, а если их будет два, он их обоих должен прибавить и три и четыре, всё зависит от внешней настройки "количество стоп лосс".

Лучше всего в вашем случае, да и не только в вашем, а в большинстве случаев, вместо обращения к истории торгов с перебором закрытых ордеров, держать тикеты открытых ордеров в массиве. Периодически перебирая этот массив проверять не закрылся-ли этот ордер простым условием

if(OrderCloseTime() != 0) // значит ордер закрылся…

Если ордер закрылся, его можно выбрать по тикету и проверить с прибылью он закрылся или нет. Сразу проверить расстояние от открытия до стопа и к этому расстоянию прибавить сколько мама разрешит.

И после всех этих манипуляций, сбросить размер массива в 0 и в цикле, увеличивая размер массива заполнить его заново тикетами открытых ордеров на текущий момент.

 
Vladislav Andruschenko:

надо сохранять профили на этот случай. Чтобы загрузить его потом под ВПС. 

А если я отключу впс и все поставлю заново и опять включу впс и перенесу все на вас графики и эксперт 
Там же те старых данных на вас не будет? 
 

Здравствуйте

помогите разобраться в  коде

прикрепил кусок кода в нем есть классы и все работает норм но

хочу подключить некоторые функции из классов в отдельную свою функцию и пишет ошибки

пример

void OpenHandPosition(int tp)
   {
      string lot=0.01
      bool response = actionTrade.ManageOrderSend(tp, lt, 0, 0, 0, 0, 0);//
   }

так работает

а вот так уже нет 

void OpenHandPosition(int tp)
   {

    int stopLoss   = GetStopLossPoints(size);
    int takeProfit = GetTakeProfitPoints();
    bool response = actionTrade.ManageOrderSend(tp, lt , stopLoss, takeProfit, 0, 0, 0);

   }

в этой функции все работает

void StrategyTrader::DoEntryTrade(TradeDirection tradeDir)

а в этой нет 

OpenHandPosition(int tp)

помогите

Файлы:
test.mq5  21 kb
 
SGarnov:

Пришёл к выводу что это сложно реализовать, Ваш код намного проще, понятнее и логичнее, но .....почему то тоже не прибавляет. Главное не сдаваться.

Вроде все норм. Пробуй, спрашивай...

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 SGarnov.v2.1.mq4 |
//|                                           Copyright 2020, DrMak. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, DrMak."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input int      T_Profit = 2;     // Коэффициент Take Profit
input int      S_Loss   = 200;   // Уровень Stop Loss
input double   O_Lots   = 0.01;  // Лоты
input int      SL_Count = 2;     // Количество убыточных ордеров
input int      Slippage = 30;    // Проскальзывание
input int      N_Magic  = 888;   // Magic

datetime T_Start;
double sl_price,tp_price,t_profit,s_loss;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 
   Comment("");
//--- 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   t_profit = S_Loss*T_Profit * Point();
   tp_price = NormalizeDouble(t_profit+GetPointLoss(), Digits);
//---
   s_loss   = MathMax(S_Loss, MarketInfo(_Symbol, MODE_STOPLEVEL)) * Point();
   sl_price = NormalizeDouble(s_loss, Digits);
//---
   // Удаляем отложенный ордер после профита
   if(CountOrders(-1)==1) DeletePending();
//---
   // Проверяем серию убыточных ордеров
   if(CountOrders(-1)==1&&GetLossOrders()<SL_Count)
     {
      // Устанавливаем отложенный ордер
      SendPending();
     }
//---
   // Проверяем наличие ордеров
   if(CountOrders(-1)>0)
     {
      // Устанавливаем StopLoss/TakeProfit
      ModifyOrder();
     }
//---
   int a=(int)TimeStart();
   int b=GetLossOrders();
   int c=(int)((GetPointLoss()+t_profit)/Point);
   
   Comment("Время начала цикли: ",TimeToStr(a,TIME_SECONDS),"\n",
           "Серия StopLoss ордеров: ",b,"\n",
           "Размер TakeProfita: ",c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Модификация ордера                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyOrder()
  {
   double op=0;
   for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderStopLoss()==0)
              {
               if(OrderType()==OP_BUY)
                 {op=OrderOpenPrice();
                  if(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), op-sl_price, op+tp_price, OrderExpiration()))
                    {Print("Ордер модифицирован");}
                  else
                    {Print("Ошибка модификации ордера:", GetLastError());}
                 }
               if(OrderType()==OP_SELL)
                 {op=OrderOpenPrice();
                  if(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), op+sl_price, op-tp_price, OrderExpiration()))
                    {Print("Ордер модифицирован");}
                  else
                    {Print("Ошибка модификации ордера:", GetLastError());}
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Подсчет ордеров по типу                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//|  0 - ордера типа BUY          1 - ордера типа SELL               |
//|  2 - ордера типа BUYLIMIT     3 - ордера типа SELLLIMIT          |
//|  4 - ордера типа BUYSTOP      5 - ордера типа SELLSTOP           |
//|  6 - ордера типа Balance     -1 - Все типы ордеров               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountOrders(int or_ty=-1) 
  {
   int cnt=0;
   for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(or_ty<0 || or_ty==OrderType()) cnt++;
           }
        }
     }
   return(cnt);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка отложенного ордера                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void SendPending()
  {
   double op=0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(OrderStopLoss() != 0)
                 {
                  op=OrderStopLoss();
                  if(OrderSend(_Symbol,OP_SELLSTOP,O_Lots,op,Slippage,0,0,NULL,N_Magic))
                    {Print("Отложенный ордер установлен");}
                  else
                    {Print("Ошибка установки отложеного одера: ", GetLastError());}
                 }
              }
            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(OrderStopLoss() != 0)
                 {
                  op=OrderStopLoss();
                  if(OrderSend(_Symbol,OP_BUYSTOP,O_Lots,op,Slippage,0,0,NULL,N_Magic))
                    {Print("Отложенный ордер установлен");}
                  else
                    {Print("Ошибка установки отложеного одера: ", GetLastError());}
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Возвращает пункты убытка закрытых ордеров с начала цикла        |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetPointLoss()
  {
   double result=0,b=0,s=0;;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(OrderProfit()<0)
                 {
                  if(OrderCloseTime()>=TimeStart())
                    {
                     if(OrderType()==OP_BUY)
                       {
                        b+=OrderOpenPrice()-OrderClosePrice();
                       }
                     if(OrderType()==OP_SELL)
                       {
                        s+=OrderClosePrice()-OrderOpenPrice();
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(b+s);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаление отложенного ордера                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeletePending()
  {
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_SELLSTOP)
              {
               if(OrderMagicNumber() == N_Magic)
                 {
                  if(OrderDelete(OrderTicket()))
                    {Print("Отложенный ордер удален");}
                  else
                    {Print("Ошибка удаления отложеного одера: ", GetLastError());}
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает время начала цикла                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime TimeStart()
  {
   datetime ts1=0,ts2=0;
   if(OrdersTotal()!=0)
     {
      for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
           {
            if(OrderMagicNumber()!=N_Magic)
              {
               if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
                 {
                  if(OrderSymbol()==_Symbol)
                    {
                     if(ts1<OrderOpenTime())
                       {
                        ts1=OrderOpenTime();
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
      for(int pos=0; pos<OrdersHistoryTotal(); pos++)
        {
         if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
           {
            if(OrderMagicNumber()!=N_Magic)
              {
               if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
                 {
                  if(OrderSymbol()==_Symbol)
                    {
                     if(ts2<OrderOpenTime())
                       {
                        ts2=OrderOpenTime();
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(MathMax(ts1,ts2));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Возвращает кол-во серии убыточных ордеров                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetLossOrders()
  {
   int cnt=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if((OrderSymbol()==_Symbol))
           {
            if(OrderCloseTime()>=TimeStart())
              {
               if(OrderProfit()<0) cnt++;
              }
           }
        }
     }
   return(cnt);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
MakarFX:

Вроде все норм. Пробуй, спрашивай...

Благодарю за помощь, только на следующей неделе смогу написать правильность работы советника, сегодня пятница и уже цены входа в рынок я не ищу.

 
natawik:
А если я отключу впс и все поставлю заново и опять включу впс и перенесу все на вас графики и эксперт 
Там же те старых данных на вас не будет? 
Я с такой проблемой сталкиваюсь часто, настраиваю комп , терминал, потом все мигрировать мигрировать продолжаю работу, меняю графики и тд,  а потом бац , надо что то поменять.... приходится все делать заново. 
