Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1551
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет, помогите пожалуйста!
У меня проблема такая. Я купила впс от mql5 все работает хорошо, установила себе эксперта, выставила 8 графиков и поставила эксперта. И все это дело перенесла в впс.
И мне нужно было удалить программу метатрейд ер с компьютера, т. К не мой был.
И теперь когда захожу со своего компьютера
Всё работает, экспер. Работает, но я не могу его увидеть,чтобы делать какие либо поправки в настройках. Как мне вернуть эксперта и графики, чтоб я могла ими управлять со своего компьютера?
Спасибо!
надо сохранять профили на этот случай. Чтобы загрузить его потом под ВПС.
кто знает как экспортировать все данные из отчета в exel без искажений?
если просто скопировать то часть данных в графе "прибыль" экспортируется как дата напр: янв.94, вместо 1,94
как ни пытаюсь сохранять , от этой проблемы не могу избавиться.
кто знает как экспортировать все данные из отчета в exel без искажений?
если просто скопировать то часть данных в графе "прибыль" экспортируется как дата напр: янв.94, вместо 1,94
как ни пытаюсь сохранять , от этой проблемы не могу избавиться.
Перед выгрузкой, или перед открытием выгруженного файла, в Excell замените разделитель целой и дробной части на точку.
кто знает как экспортировать все данные из отчета в exel без искажений?
если просто скопировать то часть данных в графе "прибыль" экспортируется как дата напр: янв.94, вместо 1,94
как ни пытаюсь сохранять , от этой проблемы не могу избавиться.
Так
Может ещё необходимо учитывать количество сработанных стопов. К примеру советник и найдёт стоп в истории, а если их будет два, он их обоих должен прибавить и три и четыре, всё зависит от внешней настройки "количество стоп лосс".
Лучше всего в вашем случае, да и не только в вашем, а в большинстве случаев, вместо обращения к истории торгов с перебором закрытых ордеров, держать тикеты открытых ордеров в массиве. Периодически перебирая этот массив проверять не закрылся-ли этот ордер простым условием
Если ордер закрылся, его можно выбрать по тикету и проверить с прибылью он закрылся или нет. Сразу проверить расстояние от открытия до стопа и к этому расстоянию прибавить сколько мама разрешит.
И после всех этих манипуляций, сбросить размер массива в 0 и в цикле, увеличивая размер массива заполнить его заново тикетами открытых ордеров на текущий момент.
надо сохранять профили на этот случай. Чтобы загрузить его потом под ВПС.
Здравствуйте
помогите разобраться в коде
прикрепил кусок кода в нем есть классы и все работает норм но
хочу подключить некоторые функции из классов в отдельную свою функцию и пишет ошибки
пример
так работает
а вот так уже нет
в этой функции все работает
void StrategyTrader::DoEntryTrade(TradeDirection tradeDir)
а в этой нет
OpenHandPosition(int tp)
помогите
Пришёл к выводу что это сложно реализовать, Ваш код намного проще, понятнее и логичнее, но .....почему то тоже не прибавляет. Главное не сдаваться.
Вроде все норм. Пробуй, спрашивай...
Вроде все норм. Пробуй, спрашивай...
Благодарю за помощь, только на следующей неделе смогу написать правильность работы советника, сегодня пятница и уже цены входа в рынок я не ищу.
А если я отключу впс и все поставлю заново и опять включу впс и перенесу все на вас графики и эксперт