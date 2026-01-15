Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 775

Скобки просмотрел. Яснопонятно. Спасиб
 

Помогите, пожалуйста. Есть простой индикатор. Рисует линии по High свечей. Как сделать чтобы он рисовал луч по High[2] и High[1], и далее через 0 свечу и следующую (розовая линия). Спасибо.

#property  copyright ""
#property  link      ""

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Yellow
#property  indicator_width1 2
#property  indicator_style1 0

double     Buffer1[];

int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buffer1);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   return(0);
  }

int start()
  {
         Buffer1[0]=High[0];
         Buffer1[1]=High[1];
         Buffer1[2]=High[2];

         return(0);
  }
 
prom18:

Помогите, пожалуйста. Есть простой индикатор. Рисует линии по High свечей. Как сделать чтобы он рисовал луч по High[2] и High[1], и далее через 0 свечу и следующую (розовая линия). Спасибо.

Нужно узнать координату бара -1
Посчитать разницу между двумя хаями - это будет Y-сдвиг для каждой последующей свечи.
Х-сдвиг - это период бара.

 

    Так я и не дождался ответа на свой вопрос № 7652 от 18.02.2019 про настройки в тестере. 

Не может  быть, чтобы знатоки, которых так много на Форуме, не знали ответа!

Ответьте кто-нибудь, а то как же дальше-то работать?

 
С чего сделан вывод, что начинает работать по тикам?

 
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page766#comment_10679075

к сожалению я мало и редко пьющий, а Вы предлагали выпить за услугу )))

сложно сказать что у Вас с тестером, обычно все проблемы с тестером это некорректно закачанная история

как вариант, чтобы решить однозначно Вашу проблему используйте в своем коде анализ открытия бара, примерно так:

// в самом верху кода и желательно в OnInit() дописать lasttime=0;  
datetime lasttime = 0;
//......
if(lasttime!=Time[1])
{
lasttime=Time[1];
вычисления по открытию бара....
}


 

Taras Slobodyanik:

Нужно узнать координату бара -1
Посчитать разницу между двумя хаями - это будет Y-сдвиг для каждой последующей свечи.
Х-сдвиг - это период бара.

Спасибо. Сообразил, сделал. Возник еще вопрос. Если я делаю вычисления по iHigh H4 и потом перехожу на Н1, то линия отображается неправильно. В чем может быть причина?
 
prom18:
Спасибо. Сообразил, сделал. Возник еще вопрос. Если я делаю вычисления по iHigh H4 и потом перехожу на Н1, то линия отображается неправильно. В чем может быть причина?

Потому, что в High[] всегда данные того таймфрейма, на который переключили т. е. текущего. Что бы этого не было - вместо High[] используй функцию iHigh(). А так же время куда нужно будет прицепить точку луча получать из iTime()

 

Какое свойство цвет границы прямоугольника? Есть такое?

 

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, перевести на  mql4  вот это

H-hight L-low O-open C-close

A=O-C; B=H-L; S(a)=summA[i-3:i-1]; S(b)=summB[i-3:i-1];

Q(a)=sqrt(summ(sqrA[i-3:i-1]); Q(b)=sqrt(summ(sqrB[i-3:i-1])

E=1/5*(summH[i-3:i-1]+summC[i-2;i-1])

D=1/5*(summ(L[i-3;i-1]+summC[i-2;i-1])

