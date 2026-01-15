Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 775
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помогите, пожалуйста. Есть простой индикатор. Рисует линии по High свечей. Как сделать чтобы он рисовал луч по High[2] и High[1], и далее через 0 свечу и следующую (розовая линия). Спасибо.
Помогите, пожалуйста. Есть простой индикатор. Рисует линии по High свечей. Как сделать чтобы он рисовал луч по High[2] и High[1], и далее через 0 свечу и следующую (розовая линия). Спасибо.
Нужно узнать координату бара -1
Посчитать разницу между двумя хаями - это будет Y-сдвиг для каждой последующей свечи.
Х-сдвиг - это период бара.
Так я и не дождался ответа на свой вопрос № 7652 от 18.02.2019 про настройки в тестере.
Не может быть, чтобы знатоки, которых так много на Форуме, не знали ответа!
Ответьте кто-нибудь, а то как же дальше-то работать?
Так я и не дождался ответа на свой вопрос № 7652 от 18.02.2019 про настройки в тестере.
Не может быть, чтобы знатоки, которых так много на Форуме, не знали ответа!
Ответьте кто-нибудь, а то как же дальше-то работать?
С чего сделан вывод, что начинает работать по тикам?
Так я и не дождался ответа на свой вопрос № 7652 от 18.02.2019 про настройки в тестере.
Не может быть, чтобы знатоки, которых так много на Форуме, не знали ответа!
Ответьте кто-нибудь, а то как же дальше-то работать?
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page766#comment_10679075
к сожалению я мало и редко пьющий, а Вы предлагали выпить за услугу )))
сложно сказать что у Вас с тестером, обычно все проблемы с тестером это некорректно закачанная история
как вариант, чтобы решить однозначно Вашу проблему используйте в своем коде анализ открытия бара, примерно так:
Нужно узнать координату бара -1
Посчитать разницу между двумя хаями - это будет Y-сдвиг для каждой последующей свечи.
Х-сдвиг - это период бара.
Спасибо. Сообразил, сделал. Возник еще вопрос. Если я делаю вычисления по iHigh H4 и потом перехожу на Н1, то линия отображается неправильно. В чем может быть причина?
Потому, что в High[] всегда данные того таймфрейма, на который переключили т. е. текущего. Что бы этого не было - вместо High[] используй функцию iHigh(). А так же время куда нужно будет прицепить точку луча получать из iTime()
Какое свойство цвет границы прямоугольника? Есть такое?
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, перевести на mql4 вот это
H-hight L-low O-open C-close
A=O-C; B=H-L; S(a)=summA[i-3:i-1]; S(b)=summB[i-3:i-1];
Q(a)=sqrt(summ(sqrA[i-3:i-1]); Q(b)=sqrt(summ(sqrB[i-3:i-1])
E=1/5*(summH[i-3:i-1]+summC[i-2;i-1])
D=1/5*(summ(L[i-3;i-1]+summC[i-2;i-1])