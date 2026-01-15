Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1555
Ошибок никаких не выдает.
Ошибки бывают также алгоритмические, а не только ошибки времени выполнения!
Нужен код, если хотите найти причину.
С такими координатами кнопка выходит перевернутой, т.к. длина кнопки считается +/- от точки Х
А зачем нужна такая странная кнопка?...
Могу предложить вариант ExpertRemove() при достижении прибыли или убытка
спасибо
я прочитал но не совсем понял логику действий
при достижении указанного события, эксперт отключается и полностью удаляется с графика, так?
А зачем нужна такая странная кнопка?...
Я же написал, что случайно наткнулся на такой баг
вот код...если интересно
спасибо
Так тут ни одна из кнопок не будет реагировать. В обработчике OnChartEvent пусто...
а ты попробуй) одна кнопка нажимается, а вторая нет
А кто вообще так делает, задаёт отрицательные размеры и зачем, стесняюсь спросить?...
Да
понял. это мне не подойдет.
можно вернуться к созданию глобальной переменной, чтобы после отключения сова, происходил сброс лота на стартовый
хотя бы так
Создаешь глобальную переменную
а дальше если нет отрытых/закрытых ордеров позже "Start"
Сделаю тебе кнопку)
А кто вообще так делает, задаёт отрицательные размеры и зачем, стесняюсь спросить?...