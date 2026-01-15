Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1023
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые программисты! скажите пожалуйста расшифровку кода mq4
очень надеюсь, что вы откликнитесь на просьбу. Спасибо!
Половина строки закомментирована)
Уважаемые программисты! скажите пожалуйста расшифровку кода mq4
очень надеюсь, что вы откликнитесь на просьбу. Спасибо!
Второе выражение в скобках закомментировано блочным комментарием:
/* здесь закомментированный код */
Здравствуйте! А так тоже не получиться обьяснить? Спасибо?
Как можно открыть код /* здесь закомментированный код */
Что-бы можно было изменять значения?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/syntax/commentaries
Уважаемые программисты! скажите пожалуйста расшифровку кода mq4
очень надеюсь, что вы откликнитесь на просьбу. Спасибо!
Но, поскольку часть условия закомментирована, то она в процессе не участвует. Её вроде-бы и нету совсем.
с алертом и стрелкой, что бы сигналы были сразу после закрытия свчи сформированной модели (патерна), стрелка и алерт должны быть без запаздывания.
1) "Завеса из Тёмных облаков"
открытие темной свечи было выше закрытия светлой
закрытие темной свечи было ниже центра тела светлой свечи (как показано на рисунке1)
2) "Просвет в облаках"
Как и в первом случае только в перевёрнутом виде: (как показано на рисунке2) Сделайте пожалуйста. Спасибо!
Уважаемые программисты! Прошу вас написать индикатор по ПАТЕРНУ
с алертом и стрелкой, что бы сигналы были сразу после закрытия свчи сформированной модели (патерна), стрелка и алерт должны быть без запаздывания.
1) "Завеса из Тёмных облаков"
открытие темной свечи было выше закрытия светлой
закрытие темной свечи было ниже центра тела светлой свечи (как показано на рисунке1)
2) "Просвет в облаках"
Как и в первом случае только в перевёрнутом виде: (как показано на рисунке2) Сделайте пожалуйста. Спасибо!
уже написан давным давно
В справочнике написано:
Заблокирована на какой период? Можно как-то подстроить под это дело индикатор (без буферцов, рисует трендовые палки и стрелки)? Или это нужно под советник переделать и, приостанавливая через Sleep(), швырять СМСки?
уже написан давным давно
Всем так отвечаете если нет интереса? Мне индюк надо на один патерн, а я находил в инете всякие
"Price_Action_PPR" да "CANDLESTICK" и ещё кое, что которые модели не правильно определяют и без алертов.
Вы моё ТЗ прочитайте и сравните с работой индюка, который давно написан. Да и где он?
Значит я не на этот форум зашёл. Спасибо, помогли!