sewersc:
Уважаемые программисты! скажите пожалуйста расшифровку кода mq4
очень надеюсь, что вы откликнитесь на просьбу. Спасибо!

Половина строки закомментирована)

 
Второе выражение в скобках закомментировано блочным комментарием:

/* здесь закомментированный код */

 
sewersc:

Здравствуйте! А так тоже не получиться обьяснить? Спасибо?

Как можно открыть код /* здесь закомментированный код  */

Что-бы можно было изменять значения?

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/syntax/commentaries

 
// Сначала есть какое-то условие. Точнее часть условия
&& (Open[shift1]>Ckose[shift2]) // Эта строка читается так: и цена открытия бара с индексом shift1 выше цены закрытия бара индекс shift2
// Дальше закомментированый блок. Но если убрать символы комментирования то будет так:
|| (High[shift1] > High[shift2]) // ИЛИ максимальная цена бара  с индексом shift1 выше максимальной цены бара индекс shift2
&& // и ещё какая-то часть условия

Но, поскольку часть условия закомментирована, то она в процессе не участвует. Её вроде-бы и нету совсем.

 
Уважаемые программисты! Прошу вас написать индикатор по ПАТЕРНУ
с алертом и стрелкой, что бы сигналы были сразу после закрытия свчи сформированной модели (патерна), стрелка и алерт должны быть без запаздывания.
1) "Завеса из Тёмных облаков"
открытие темной свечи было выше закрытия светлой
закрытие темной свечи было ниже центра тела светлой свечи (как показано на рисунке1)
2) "Просвет в облаках"
Как и в первом случае только в перевёрнутом виде: (как показано на рисунке2) Сделайте пожалуйста. Спасибо!
 
уже написан давным давно

 

В справочнике написано:

Для функции SendNotification() установлены жесткие ограничения по использованию: не более 2-х вызовов в секунду и не более 10 вызовов в минуту. 
Контроль за частотой использования осуществляется динамически, и функция может быть заблокирована при нарушении.

Заблокирована на какой период? Можно как-то подстроить под это дело индикатор (без буферцов, рисует трендовые палки и стрелки)? Или это нужно под советник переделать и, приостанавливая через Sleep(), швырять СМСки?

 
Iurii Tokman:

уже написан давным давно

Всем так отвечаете если нет интереса? Мне индюк надо на один патерн, а я находил в инете всякие

"Price_Action_PPR" да "CANDLESTICK" и ещё кое, что которые модели не правильно определяют и без алертов.

Вы моё ТЗ прочитайте и сравните с работой индюка, который давно написан. Да и где он?

Значит я не на этот форум зашёл. Спасибо, помогли!

 
Подскажите плз, проблема такая. Делаю торгового эксперта, для удобства сделал копию эксперта, как нового, и там эксперементирую. Но в час назад эксперт для экспериментов начал возвращать ошибку "Торговля для эксперта запрещен". По сути сейчас имею двух почти одинаковых экспертов, один торгует один нет. Момент  когда он перестал торговать я пропустил. Как вычислить что ему запрещает торговать?  Я пытался сделать функционал по закрытию сделок, но когда я удаляю все что добавлял, он по прежнему не торгует 
 
