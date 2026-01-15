Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1872
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При чём здесь установщик? Не помнишь о чем вопрос был?!
Ты написал скачивать другим браузером. ДЛЯ ЧЕГО?
Ты написал скачивать другим браузером. Так в чем разница чем скачан установщик?
Там не установщик нужно было скачать. Читай внимательно, что было написано.
Иначе получается это только накрутка счетчика ради доллара за пачку сообщений.
Повторяю вопрос. Ты о чём?
Штатный код тоже кем-то написан и также занимает время при выполнении. Единственное, что он может быть более оптимизированным. Но вообще если в MQL какой-то функции нет то у программиста есть всё для того чтобы написать свою. Что не может не радовать.А что плохого в большом количестве кода? Сохраните его в модуль создав свою папку в каталоге Include и подключайте его к своим приложениям в случае необходимости. К стати это еще один плюс MQL.
Если есть время и желание: https://www.mql5.com/ru/forum/383809. Тут подробно и аргументированно поясняется за ненавистные костыли и прочее. Писать пусть даже большой код — дело богоугодное, если это основной и новаторский код продукта, но плодить костыли в своём коде лишь потому, что разработчики ЯП чего-то не удосужились доделать — это мрак и жуть, чем мне и приходится сейчас заниматься (помимо дописывания основного, некостыльного кода). Время и силы летят не туда... Причём костыли и велосипеды (зачастую одни и те же) вынужден изобретать и плодить не только я, а каждый, кто столкнулся с такой необходимостью, в то время как это бремя должны были бы взять на себя разработчики ЯП, освободив целую армию кодеров от этой рутины. И тогда это были бы уже не костыли вовсе, а нормальные штатные функции.
Там не установщик нужно было скачать. Читай внимательно, что было написано.
Да, там про робота, а не сам терминал , в этом был не прав , но сути не меняет, какая разница какой браузер. И причем здесь MQL вообще?
Повторяю вопрос. Ты о чём?
Начисления в платежах посмотри.
Не знаю, мне нравится и меня всё устраивает в MQL. Есть конечно недостатки. Ну а где их нет? Но терминалы и MQL постоянно развиваются. Возможно разработчики добавят и вами предложенное. Но зачем ругаться? Пишите в ветку вопросов к Разработчикам и к Сервисдеск, может быть они заинтересуются.
Начисления в платежах посмотри.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Andrey Sokolov, 2022.01.21 12:22
... Иначе получается это только накрутка счетчика ради доллара за пачку сообщений.
Нет. Меня устраивает сообщения ради интереса.
Да плюнь уже. У него внутренняя политика «ус……ться не поддаться».
Возможно тебе поможет extern
Не нужно так делать в 2022г., не нужно в принципе - забудьте слово "extern" и "MarketInfo(sym,MODE...)"
Да плюнь уже. У него внутренняя политика «ус……ться не поддаться».
А у вас политика: затроллить и захейтить всех кто вам не нравится! Не помните что вы в ветке моей сотворили: https://www.mql5.com/ru/forum/386939
Не стыдно?
А у вас политика: затроллить и захейтить всех кто вам не нравится! Не помните что вы в ветке моей сотворили: https://www.mql5.com/ru/forum/386939
Не стыдно?
Стыдно должно быть вам. Плохо быть бестолковым, четыре страницы исписали пока до вас дошло, что защита от неправильно введённых параметров быть должна.
К концу четвёртой страницы дошло… но сделали через …это…, как она называется. В общем как и весь код сделан так-же. Прекращайте корчить из себя умного.