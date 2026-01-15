Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1026
Вот это вообще чётко расписали, спасибо. сначала почему-то не заметил пост(
А вопрос тогда) - Запрос внутри тестера функций информации о состоянии счёта типа AccountEquity и пр. - он то даёт верную картину вне зависимости от закрылась позиция какая-то или нет?
просто если допустим сделки долгосрочные, и надо записывать каждый день просадку по эквити, в тестере не будет обманывать?
тестер МТ4 и не обманывал никогда , пишем же уже который раз - у него проблема только с визуализацией графика баланса -в тестере МТ4 производится в момент закрытия ордера (или серии ордеров).... ну когда изменилось количество рыночных ордеров в меньшую сторону.... даже не знаю как еще написать )))
пишите что считаете нужным, хоть каждый тик, хоть раз в бар, в тестере без проблем можно писать в файлы, как найти самый убыточный ордер я писал выше, так же и максимальную просадку по эквити считайте, и сбрасывайте ее в DBL_MAX по открытию дня
в этом месте в какой-то момент вы обращаетесь к отрицательному индексу массива. проверьте установку и проверку всех граничных условий для i, j
Спасибо. Посмотрю.
не увидел я спецтему о платежах.
однако же палка списала с меня 50 уе а вот аккаунт для оплаты фриланса выдал что он не поймал. ну ясно что создал и там и там запросы указав что и как нужно.
айнидхелп (а это надолго обычно? .....)
Такой вопрос. При помощи символьных ссылок сделал общую папку MQL4 для нескольких терминалов. Вопрос про логи, получается эксперты со всех терминалов пишут в один файл. У кого есть опыт такого подхода - будут конфликты? или будет просто общий лог?
з.ы. просто интересно проверял ли кто-то это, как избежать проблемы естественно мне понятно :)
Лучше сделать несколько ссылок из папки MQL4. То-есть оставить логи отдельно, а скрипты, индикаторы и советник по отдельности симлинками на один терминал.
Спасибо конечно) для таких как вы я и писал отдельно з.ы.
ну да ладно, может кто ответит
Ну, да. последние три слова не дочитал...
А какова вероятность что два терминала одновременно будут писать логи? Плюс надо учесть сколько времени уходит на запись. Я думаю что никаких проблем быть не должно. У меня работают 2 терминала одновременно с одной историей. Вроде не замечено проблем.
А так... ждите. Пользователей симлинков я встречал на форуме только одного. Может кто ещё использует молча или использовали раньше. Не знаю...
Когда редактирую сообщения, по какой-то причине вставляется всякие непонятные ссылки (которые я не вставлял - просто редактировал сообщения без ссылок). Иногда это пай-пал, иногда что-то вроде такого:
Что это такое и почему оно самостоятельно вставляется? Это у меня с компом что-то плохое или это норм?
Проверьте IE - а не ходите ли Вы в инет через левый прокси?
Через Firefox сижу. Может быть дело в плагинах всяких: переводчик, адблокер, впн (выключен) и т.п. ?
Добавлено:
Выключил переводчик - вроде бы перестало вставлять ссылки...