Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1020

Добрый день!

Не могли бы подсказать общий план работы с методом OnMouseDown().

Допустим я создал кнопку CButton Button.Create(). Как и где теперь обработать OnMouseDown().

 
Vitaly Muzichenko:

Потому, что нужно в функцию подать параметры, а вы её вызываете пустую All_clouse()

Спасибо ^_^

 

Приветствую. 

Подскажите, пожалста, возможно ли передать в функцию не значение, а имя массива или переменной, и если да, то как? 

К примеру, чтоб эта функция присвоила переданной переменной или массиву какие-то значение. 

 
Почитайте

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Передача параметров
Andrey Sokolov:

Приветствую. 

Подскажите, пожалста, возможно ли передать в функцию не значение, а имя массива или переменной, и если да, то как? 

К примеру, чтоб эта функция присвоила переданной переменной или массиву какие-то значение. 

1. Передача параметров по ссылке.

2. Передача параметров по ссылке

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Передача параметров
Vitaly MuzichenkoArtyom Trishkin спасиб
 

Как создать свой канал чат?


 

Добрый вечер,


Где-то натыкалась на статью, где расписан/расшифрован был весь код на "тестового" советника. Забыла сохранить, и ни как не могу найти. Может кто знает, видел эту статью?

 

Добрый день!
Возможно ли в советнике для MT4 работать с ценами с 5-ю знаками после запятой? Если да, то как это сделать? Работаю через Forex Club.

Функция Digits выдает значение "5", а к примеру значение Bid выдает "1.1094" а не "1.10943", то есть без 5-го знака.
Как получить в работу полную цену с 5-м знаком после запятой?

Также функция Point выдает значение 0, а не 0,00001. Почему так происходит и как получить правильное значение?
Документация по MQL5: Проверка состояния / Digits
