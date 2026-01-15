Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1020
Добрый день!
Не могли бы подсказать общий план работы с методом OnMouseDown().
Допустим я создал кнопку CButton Button.Create(). Как и где теперь обработать OnMouseDown().
Потому, что нужно в функцию подать параметры, а вы её вызываете пустую All_clouse()
Спасибо ^_^
Приветствую.
Подскажите, пожалста, возможно ли передать в функцию не значение, а имя массива или переменной, и если да, то как?
К примеру, чтоб эта функция присвоила переданной переменной или массиву какие-то значение.
Почитайте
1. Передача параметров по ссылке.
2. Передача параметров по ссылке
Как создать свой канал чат?
Добрый вечер,
Где-то натыкалась на статью, где расписан/расшифрован был весь код на "тестового" советника. Забыла сохранить, и ни как не могу найти. Может кто знает, видел эту статью?
Добрый день!
Возможно ли в советнике для MT4 работать с ценами с 5-ю знаками после запятой? Если да, то как это сделать? Работаю через Forex Club.
Функция Digits выдает значение "5", а к примеру значение Bid выдает "1.1094" а не "1.10943", то есть без 5-го знака.Также функция Point выдает значение 0, а не 0,00001. Почему так происходит и как получить правильное значение?
Как получить в работу полную цену с 5-м знаком после запятой?