Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1022
Вопрос полностью решен, благодарю за помощь!
сначала получите digits, а потом его используйте. В данном случае вместо 5
в хорошем коде не должно быть "магических констант"
Ask-Bid = Spread (+-=) 1 * _Point; // +-= в зависимости от цели расчёта. Потому что строго по математике оно с точностью 1/2 _Point, что за пределом применимости
Неожиданно демо-счет МТ4, который я использовал для работы над советником, оказался заблокирован.
Возможно потому, что он существует уже давно.
Открыть новый демо-счет не получилось. На этапе задать логин-пароль процесс повис.
Попытка скачать новый дистрибутив МТ4 и установить его заново привела к неожиданным результатам.
Установлен был МТ5, со всем его атрибутами и новым демо-счетом.
Проблема только в том, что все мои программы написаны на MQL4.
В чем проблема с МТ4, как мне установить его и получить демо-счет ?
по опыту поддержка может и вовсе не ответить. а пополнять свой аккаунт для игры на бирже и аккаунт для оплаты покупок в мклкомьюнити в рублях по курсу банка всё само решится или как?, например завести валюту потом валютный счёт.... и т.д. там я уже ткнулся в том что вкладка безопасность вовсе не на вкладке профиль а соседней, и то же самое с не верными ветками настроек у антивирусников (блокировать внешние попытки соединений по умолчанию при любых не понятках с сертификатом).
заимел опыт. касперский не пускает на этот сайт. нод32 пускает сюда и на сайт посредника но не пускает на "счёт пополнить" (на ту страницу) хотя имеет свой банковский браузер, поддержка посредника советует отключить антивр (ага щаз...) далее прихожу в энный офис наживую платить и ура он отключен за мошенничество на месте со стороны работнега в офисе. ну ура что ли=)
0,01524 если быт точным долларов за рубль. На палке вист в рублях и там рубли видят с комиссией как в среднем 65 за доллар. в форуме пока что НЕ увидел ветку о платежах. При переходе на палку с мкл5 курс волшебнейшим образом меняется превращаясь рублями из 77 уе в неполные 40.АЙНИДХЕЛП.......
При оплате программисту через ПайПал увидел что курс доллара то оказывается БОЛЕЕ СТА РУБЛЕЙ за баксик. создал запросы в ТП тут и там. ну как в сказке, чем дальше тем страшнее. СКРИН повесил на профиле в ленту https://c.mql5.com/1/166/nar.jpg
1$ : х (рублей) = 0,01524 $ : 1 рубль ---> x = 1$ / 0,01524 = 65,61679790026247 рублей
ЦБ РФ – Курсы валют – Доллар США (USD)
Дата Курс Изменение
с 20.11.2019 63.7730 +0.0188
с 19.11.2019 63.7542 −0.1339
с 16.11.2019 63.8881 −0.322
с 15.11.2019 64.2101 +0.0092
а Вы еще в школе учитесь?
сейчас не пользуюсь, но кажется было когда то у "палки" , что сумма списанных средств может резервироваться большей чем указанный курс, на несколько дней, затем при окончательном списании все должно было восстанавливаться, в общем правила оплаты читать на "палке"
к сожалению вы неправы (пока писал начал что то подозревать что может и правы от части). если считать курс то всё норм, тут вы правы, НО если смотреть скрин, выходит у меня (просто представьте что вы получаете смс с банка когда кредитка у жены) что после снятия 30 уе из 77 по курсу 65 останеться неполные 30. почему? на скрине виден остаток в рублях 1900 ре это 30 уе. выходит что из 5000 ре после снятия 30 уе останется 30. ну допустим я сейчас рожаю что 1910 ре это не остаток а списываемая сумма и тогда как бы всё норм. но извините я знаю что остаток на счёте палки у меня 5000 руб иснимаю 30*65 1950 а значит ОСТАТОК должен быть 3000 а не 200. правильно? правильно. кроме того снимаемая сумма называться может много как но в самую последнюю очередь словом остаток (сердитенько так)!!. то есть имею 2 основания что я нажав ОК спишу из 5000 именно не 1968 а спишу 3032. вот ;)
ну возвращаясь к "смс от банка пока карта у жены"как вы будете понимать если получили новую зарплатную карту в новом банке её взяла жена и тут вы видите - смс ОСТАТОК 200 руб, это она что, списала на 39800 и остаток 200 или, это она остаток 200 а списала 39800? допустим на самом деле списала 200 а это такой неудачный перевод не средств а слов. но это ж не этично.
ЗЫ-прочитав ниже ответ правлю, я применил слабоумие и отвагу и опытным путём выяснил что списывает по курсу 65 а не 130, а слово остаток это сложный русский языка в переводчике Палки. Заодно я упёрся в то что в лазит только 64 000 символов и пришлось переписывать ТЗ в блокнот, что нельзя скопировать длинное ТЗ а надо его писать, что картинки влазят но потом пропадают и их только в приложение кошерно а по тексту надо убрать указав адрес в приложениях. и прочие "котоламповости". И таки я писал ТЗ и по тексту дважды, ибо сказано - пиши внятно(!), вот и написал как должно быть апотом как мне видится как юзеру то же самое, текст конечно вышел похожий. Привет модерации Фриланса.
Эммм такой вопросик. Помогите пожалуйста
Тестер стратегий MQL4.
Прописал в советнике начинать торговлю только после 6 утра по серверному времени и закрывать все позиции после 23:20. Тестер игнорит оба эти времени. :( Вроде он должен эмулировать время. Т.е. все должно корректно работать. Мож ошибся где?
к сожалению вы неправы
возможно, "палкой " лет 5 точно не пользуюсь
тут в общем как точно раньше "палка" работала - если продавец Вам выставил счет в $ , то Вы могли выбрать конвертацию по курсу палки или по курсу своего банка - это было во втором шаге оплаты
т.е. если Вы видели на первом шаге оплаты сумму выставленную в $ продавцом, то все вопросы или к палке или к банку
Т.е. все должно корректно работать. Мож ошибся где?
просто проверьте условия путем подстановки времени в часах и минутах, если кратко, то с 23.21 до 23.59 будут работать эти условия, причем условие Minute() >= 0 не имеет смысла, минуты всегда 00-59
поиском поищите я выкладывал торговлю по времени, в КБ были примеры
просто проверьте условия путем подстановки времени в часах и минутах, если кратко, то с 23.21 до 23.59 будут работать эти условия, причем условие Minute() >= 0 не имеет смысла, минуты всегда 00-59
поиском поищите я выкладывал торговлю по времени, в КБ были примеры
Благодарствую. Поищу заодно.
очень надеюсь, что вы откликнитесь на просьбу. Спасибо!