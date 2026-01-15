Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1027
Здравствуйте, подскажите, как спрятать буфер индикатора при установке его к Meta Trader и из окна данных, но сохранить эти данные для расчета?
Когда редактирую сообщения, по какой-то причине вставляется всякие непонятные ссылки (которые я не вставлял - просто редактировал сообщения без ссылок). Иногда это пай-пал, иногда что-то вроде такого:
Что это такое и почему оно самостоятельно вставляется? Это у меня с компом что-то плохое или это норм?
БОЛЬШОЙ БРАТ у меня там пропадает курсор или сообщение остаётся а курсор уходит ниже, текст же обращается в что то типа фоновой картинки и надо писать по новой. разок вылезло забавное окошко - введите логин и пароль. ЗЫ палка предлагает свои проблемы решать отключением антивиры, и она у меня на сегодня спёрла 50уе которые мкл так и не получил. где они который день жду от тех и тех ответ а не обещалки по телефону ( Финансы: Финансовые операции ограничены
ну и такой момент - ни браузеры ни антивиры не заинтересованы побороть валмары типа таких что суют рекламу. аналогично есть винда уже аж за 10 тыр есть антивир за скажем 5 тыр но вам надо ещё программку за 3 ТОЛЬКО и только чтобы она вам чистила хард (реально чистила а не ой а откуда сто гигов? и почему их не пропадает...). ибо пчёлы против мёда.
Для mql4 достаточно поставить
SetIndexLabel(index, "");
А вот это
для mql5 работает, а для mql4 надо проверять. Я не помню или не пробовал назначить третьим параметром INDICATOR_CALCULATIONS
если из OnCalculate возвращать 0, то буферы не отображаются в ОкнеДанных
Доброго всем дня и утра.
А ошибку "TestGenerator: unmatched data error volume limit 90" - уже научились исправлять? Я так понял это дыра в истории на той дате, которую он показывает. Как это все обходить?
Спасибо.
в пятёрке:
в четвёрке:
если из OnCalculate возвращать 0, то буферы не отображаются в ОкнеДанных
Насколько понимаю, возвращаемое значение из OnCalculate() это prev_calculated для следующего вызова. т.е. получится пересчёт всех значений на каждом тике, т.к. нет данных о предыдущем проходе.
в пятёрке:
в четвёрке:
Насколько понимаю, возвращаемое значение из OnCalculate() это prev_calculated для следующего вызова. т.е. получится пересчёт всех значений на каждом тике, т.к. нет данных о предыдущем проходе.
неправильно понимаете. Как конкретно использовать сей параметр и сколько пересчитывать исключительно ваше дело.
Цитата:
Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.
это возможность, но не обязанность. Вы можете иным способом запоминать сколько было ранее посчитано