Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1025
Посоветуйте какой-то нормальный зиг-заг, пожалуйста... А то вот использую такое, а его колбасит иногда сильно...
Подскажите, не совсем понимаю - в тестере график вот такой, все тики М1, нач.депо 5000 а просадку показывает 62% (3325), на графике её очевидно нет. Несоответствие?
Дело в качестве моделирования? Как тестер тогда вычисляет эту просадку? Если он её вычисляет то почему это не видно по кривой эквити?
Если он её вычисляет то почему это не видно по кривой эквити?
Так точно, усреднитель. Теперь понятнее, спасибо большое! Единственное насчет лини эквити -
Я анализировал его график торговли (имею ввиду визуализатор) сетка-усреднитель как он есть, т.е. у него очень часто просадки, а на графике линия эквити этого не отражает, например вот
сделка 2018 декабрь 04. сделка 1238, на графике это в районе второй с конца вертикальной штриховой линии, под которой номер сделки 1251. Там нет и намека на какую-то просадку по зеленой линии эквити.
Т.е. всё равно непонятно как она рисуется, но закрадывается вывод - доверять никак нельзя и надо валить на МТ5)
з.ы. качество моделирования незнай почему такое, ТФ стоит М1, все тики. архив скачивал с MQ сервака, может поэтому
Тестер MetaTrader 4 сильно уступает тестеру MetaTrader 5. Он не может показать средства пока что-то не будет закрыто - показывает их только в момент фиксации прибыли/убытка. У вас на картинке все короткие позиции закрыты одновременно - поэтому в отчёте и нет линии эквити между открытием и закрытием. Если бы хоть одна позиция была закрыта в промежутке между открытием и закрытием позиций у вас на скрине, то тогда бы в отчёте была бы отражена просадка по средствам, которая была на момент закрытия. Т.е., в отчёте бы отразилось две просадки - по балансу от закрытия одной позиции с убытком, и по средствам - от просадки текущих средств из-за текущего плавающего убытка по средствам всех открытых позиций.
Т.е. всё равно непонятно как она рисуется, но закрадывается вывод - доверять никак нельзя и надо валить на МТ5)
доверять можно, но читать нужно весь отчет тестера
добавьте в код свою оценку просадки и выводите в лог в OnDeinit(), если речь идет о том как проверить, тестер в расчете максимальной просадки, то примерно так
ЗЫ: не проверял, но должно работать
Понял, спасибо. Я в своих советниках собираю статистику всю широко и для тестера-оптимизатора и вообще, считаю коэф-ты шарпов всяких и прочих, волатильность и DD и пр. дневные, месячные, общий естественно, ну всё что можно.
А это был эксперимент с роботом с Маркета, я поставил его проверить, т.к. знаю что такого графика кривой не может быть с такими мега -прибылями. Я убедился что я прав, т.е. из-за особенностей отображения кривой эквити в МТ4
делается неверная оценка возможностей продукта (если смотреть на график торговли) , а графики сплошь и рядом тыкают в маркете, ну вы поняли посыл? :) з.ы. дерьмо втюхивают людям
Доброго дня.
Написал индикатор, но понимаю что ошибка!! Вопрос к красной горизонтальной линии (от начала сессии дня ).
ПОЧЕМУ-ТО рисует в usdrub, eurrub НОРМАЛЬНОи без ошибок в экспертах, а eurusd и др нет. И ругается записью в экспертах
(2019.12.19 11:25:31.532 Session Day (EURUSDrfd,H1) array out of range in 'Session Day.mq5' (144,41)
Прошу помощь зала...
Заранее спасибо за подсказку!
PS
НАПРАВЛЕНИЕ КРАСНОЙ ЛИНИИ (открытие сессии) ПРАВИЛЬНОЕ, из сегодня во вчера!!!!!!!
в этом месте в какой-то момент вы обращаетесь к отрицательному индексу массива. проверьте установку и проверку всех граничных условий для i, j
Тестер MetaTrader 4 сильно уступает тестеру MetaTrader 5. Он не может показать средства пока что-то не будет закрыто - показывает их только в момент фиксации прибыли/убытка. У вас на картинке все короткие позиции закрыты одновременно - поэтому в отчёте и нет линии эквити между открытием и закрытием. Если бы хоть одна позиция была закрыта в промежутке между открытием и закрытием позиций у вас на скрине, то тогда бы в отчёте была бы отражена просадка по средствам, которая была на момент закрытия. Т.е., в отчёте бы отразилось две просадки - по балансу от закрытия одной позиции с убытком, и по средствам - от просадки текущих средств из-за текущего плавающего убытка по средствам всех открытых позиций.
Вот это вообще чётко расписали, спасибо. сначала почему-то не заметил пост(
А вопрос тогда) - Запрос внутри тестера функций информации о состоянии счёта типа AccountEquity и пр. - он то даёт верную картину вне зависимости от закрылась позиция какая-то или нет?
просто если допустим сделки долгосрочные, и надо записывать каждый день просадку по эквити, в тестере не будет обманывать?