Посоветуйте какой-то нормальный зиг-заг, пожалуйста... А то вот использую такое, а его колбасит иногда сильно...


 

Подскажите, не совсем понимаю - в тестере график вот такой, все тики М1, нач.депо 5000 а просадку показывает  62% (3325), на графике её очевидно нет. Несоответствие?

Дело в качестве моделирования? Как тестер тогда вычисляет эту просадку? Если он её вычисляет то почему это не видно по кривой эквити?



 
Если он её вычисляет то почему это не видно по кривой эквити?

МТ4 не показывает зелененькую линию эквити до момента закрытия хоть одного ордера, будет закрытие - тогда будет отрисована зелененькая линия - состояние средств (МТ5 лишен этого недостатка)

просадку показывает  62% (3325), на графике её очевидно нет. Несоответствие?

тестер просадку считает по эквити, но относительно ордера с максимальной просадкой, т.е. возможно у Вас был открытый ордер в тестере и Вы усреднялись, общая эквити у Вас может и была в +, а самый убыточный и был в определенный момент тестирования в большом минусе


ЗЫ: качество моделирования очень низкое, Вы тестируете ТС по всем тикам, но для теста выбран очень большой ТФ https://www.mql5.com/ru/articles/1486 

 
МТ4 не показывает зелененькую линию эквити до момента закрытия хоть одного ордера, будет закрытие - тогда будет отрисована зелененькая линия - состояние средств (МТ5 лишен этого недостатка)

тестер просадку считает по эквити, но относительно ордера с максимальной просадкой, т.е. возможно у Вас был открытый ордер в тестере и Вы усреднялись, общая эквити у Вас может и была в +, а самый убыточный и был в определенный момент тестирования в большом минусе


ЗЫ: качество моделирования очень низкое, Вы тестируете ТС по всем тикам, но для теста выбран очень большой ТФ https://www.mql5.com/ru/articles/1486 

Так точно, усреднитель. Теперь понятнее, спасибо большое! Единственное насчет лини эквити -

Я анализировал его график торговли (имею ввиду визуализатор) сетка-усреднитель как он есть, т.е. у него очень часто просадки, а на графике линия эквити этого не отражает, например вот 

сделка 2018 декабрь 04. сделка 1238, на графике это в районе второй с конца вертикальной штриховой линии, под которой номер сделки 1251. Там нет и намека на какую-то просадку по зеленой линии эквити.

Т.е. всё равно непонятно как она рисуется, но закрадывается вывод - доверять никак нельзя и надо валить на МТ5)

з.ы. качество моделирования незнай почему такое, ТФ стоит М1, все тики. архив скачивал с MQ сервака, может поэтому


 
Так точно, усреднитель. Теперь понятнее, спасибо большое! Единственное насчет лини эквити -

Я анализировал его график торговли (имею ввиду визуализатор) сетка-усреднитель как он есть, т.е. у него очень часто просадки, а на графике линия эквити этого не отражает, например вот 

сделка 2018 декабрь 04. сделка 1238, на графике это в районе второй с конца вертикальной штриховой линии, под которой номер сделки 1251. Там нет и намека на какую-то просадку по зеленой линии эквити.

Т.е. всё равно непонятно как она рисуется, но закрадывается вывод - доверять никак нельзя и надо валить на МТ5)

з.ы. качество моделирования незнай почему такое, ТФ стоит М1, все тики. архив скачивал с MQ сервака, может поэтому


Тестер MetaTrader 4 сильно уступает тестеру MetaTrader 5. Он не может показать средства пока что-то не будет закрыто - показывает их только в момент фиксации прибыли/убытка. У вас на картинке все короткие позиции закрыты одновременно - поэтому в отчёте и нет линии эквити между открытием и закрытием. Если бы хоть одна позиция была закрыта в промежутке между открытием и закрытием позиций у вас на скрине, то тогда бы в отчёте была бы отражена просадка по средствам, которая была на момент закрытия. Т.е., в отчёте бы отразилось две просадки - по балансу от закрытия одной позиции с убытком, и по средствам - от просадки текущих средств из-за текущего плавающего убытка по средствам всех открытых позиций.

 
Т.е. всё равно непонятно как она рисуется, но закрадывается вывод - доверять никак нельзя и надо валить на МТ5)

доверять можно, но читать нужно весь отчет тестера

добавьте в код свою оценку просадки и выводите в лог в OnDeinit(), если речь идет о том как проверить, тестер в расчете максимальной просадки, то примерно так

double minOrderProfit = 0.0;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Print("minOrderProfit = ",minOrderProfit);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
   {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) minOrderProfit = fmin(minOrderProfit,OrderProfit());
   }

// основной код

   
  }
//+------------------------------------------------------------------+


ЗЫ: не проверял, но должно работать

 
доверять можно, но читать нужно весь отчет тестера

добавьте в код свою оценку просадки и выводите в лог в OnDeinit(), если речь идет о том как проверить, тестер в расчете максимальной просадки, то примерно так


ЗЫ: не проверял, но должно работать

Понял, спасибо. Я в своих советниках собираю статистику всю широко и для тестера-оптимизатора и вообще, считаю коэф-ты шарпов всяких и прочих, волатильность и DD и пр.  дневные, месячные, общий естественно, ну всё что можно.

А это был эксперимент с роботом с Маркета, я поставил его проверить, т.к. знаю что такого графика кривой не может быть с такими мега -прибылями. Я убедился что я прав, т.е. из-за особенностей отображения кривой эквити в МТ4

делается неверная оценка возможностей продукта (если смотреть на график торговли) , а графики сплошь и рядом тыкают в маркете, ну вы поняли посыл? :) з.ы. дерьмо втюхивают людям

 

Доброго дня.

Написал индикатор, но понимаю что ошибка!! Вопрос к красной горизонтальной линии (от начала сессии дня ). 

ПОЧЕМУ-ТО рисует в usdrub, eurrub НОРМАЛЬНОи без ошибок в экспертах, а eurusd и др нет. И ругается записью в экспертах

(2019.12.19 11:25:31.532 Session Day (EURUSDrfd,H1) array out of range in 'Session Day.mq5' (144,41)

Прошу помощь зала...

Заранее спасибо за подсказку!


PS

НАПРАВЛЕНИЕ КРАСНОЙ ЛИНИИ (открытие сессии) ПРАВИЛЬНОЕ, из сегодня во вчера!!!!!!!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Session Day.mq5 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   2
//---- plot ColorCandles
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  White,Blue,Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
#property indicator_label1  "Open;High;Low;Close"
//----
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  3
#property indicator_label2  "Line open session"
//-----
input int     StartCandle = 100;         //Кол-во свечек для расчета средней
input int     StartBarDay = 0;           //Час начала торгового дня
input int     BarSession1 = 10;          //Чвс Открытия дневной сессии
input int     BarSession2 = 19;          //Чвс Закрытия дневной сессии
input bool    LevelOpenSession = true;   //Уровень открытия сессии дня
//---
double ExtOpenBuffer[];
double ExtHighBuffer[];
double ExtLowBuffer[];
double ExtCloseBuffer[];
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtHighBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ExtLowBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,ExtBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- установим цвет контура и теней
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrWhite);
//--- установим цвет тела для бычьей свечи
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrBlue);
//--- установим цвет тела для медвежьей свечи
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed);
//--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
   if(Period()<PERIOD_H4)
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Session Day \nOpen session: "+string(BarSession1)+" hour \nClose session: "+string(BarSession2)+" hour");
   else
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Session Day");
   int bars=iBars(NULL,_Period);
   for(int b=0; b<5; b++)
      PlotIndexSetInteger(b,PLOT_DRAW_BEGIN,bars-StartCandle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int i;
   if(rates_total<24)
      return(0);
   MqlDateTime tm;
//----
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ExtOpenBuffer,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(ExtHighBuffer,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(ExtLowBuffer,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(ExtCloseBuffer,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE);
      i=0;
     }
   else
      i=prev_calculated-1;
//----
   while(i<rates_total && !IsStopped())
     {
      TimeToStruct(time[i],tm);
      if(Period()==PERIOD_MN1 && (tm.mon==4 || tm.mon==8 || tm.mon==12))
        {
         ExtOpenBuffer[i]=open[i];
         ExtHighBuffer[i]=high[i];
         ExtLowBuffer[i]=low[i];
         ExtCloseBuffer[i]=close[i];
        }
      if(Period()==PERIOD_W1 && tm.mon>=1 && tm.mon<=12 && tm.day>=1 && tm.day<8)
        {
         ExtOpenBuffer[i]=open[i];
         ExtHighBuffer[i]=high[i];
         ExtLowBuffer[i]=low[i];
         ExtCloseBuffer[i]=close[i];
        }
      if(Period()==PERIOD_D1 && tm.day_of_week==1)
        {
         ExtOpenBuffer[i]=open[i];
         ExtHighBuffer[i]=high[i];
         ExtLowBuffer[i]=low[i];
         ExtCloseBuffer[i]=close[i];
        }
      if(Period()==PERIOD_H4 && tm.hour==StartBarDay && tm.min==0)
        {
         ExtOpenBuffer[i]=open[i];
         ExtHighBuffer[i]=high[i];
         ExtLowBuffer[i]=low[i];
         ExtCloseBuffer[i]=close[i];
        }
      if(Period()<=PERIOD_H1 && tm.hour==BarSession1 && tm.min==0)
        {
         ExtOpenBuffer[i]=open[i];
         ExtHighBuffer[i]=high[i];
         ExtLowBuffer[i]=low[i];
         ExtCloseBuffer[i]=close[i];
        }
      if(Period()<=PERIOD_H1 && tm.hour==BarSession2 && tm.min==0)
        {
         ExtOpenBuffer[i]=open[i];
         ExtHighBuffer[i]=high[i];
         ExtLowBuffer[i]=low[i];
         ExtCloseBuffer[i]=close[i];
        }


                     ПРОБЛЕМА !!!!!
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      if(LevelOpenSession==true && Period()==PERIOD_H1 && tm.hour==BarSession1 && tm.min==0)
         for(int j=0; j<24; j++)
           {
            ExtBuffer[i-j]=open[i];
            if(ExtBuffer[i-j]!=ExtBuffer[i-j-1])
               ExtBuffer[i-j-1]=EMPTY_VALUE;
           }
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      //---
      i++;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+




 
Доброго дня.

Написал индикатор, но понимаю что ошибка!! Вопрос к красной горизонтальной линии (от начала сессии дня ). 

ПОЧЕМУ-ТО рисует в usdrub, eurrub НОРМАЛЬНОи без ошибок в экспертах, а eurusd и др нет. И ругается записью в экспертах

(2019.12.19 11:25:31.532 Session Day (EURUSDrfd,H1) array out of range in 'Session Day.mq5' (144,41)


 ExtBuffer[i-j]=open[i];
            if(ExtBuffer[i-j]!=ExtBuffer[i-j-1])
               ExtBuffer[i-j-1]=EMPTY_VALUE;

в этом месте в какой-то момент вы обращаетесь к отрицательному индексу  массива. проверьте установку и проверку всех граничных условий для i, j

 
Тестер MetaTrader 4 сильно уступает тестеру MetaTrader 5. Он не может показать средства пока что-то не будет закрыто - показывает их только в момент фиксации прибыли/убытка. У вас на картинке все короткие позиции закрыты одновременно - поэтому в отчёте и нет линии эквити между открытием и закрытием. Если бы хоть одна позиция была закрыта в промежутке между открытием и закрытием позиций у вас на скрине, то тогда бы в отчёте была бы отражена просадка по средствам, которая была на момент закрытия. Т.е., в отчёте бы отразилось две просадки - по балансу от закрытия одной позиции с убытком, и по средствам - от просадки текущих средств из-за текущего плавающего убытка по средствам всех открытых позиций.

Вот это вообще чётко расписали, спасибо. сначала почему-то не заметил пост(

А вопрос тогда) - Запрос внутри тестера функций информации о состоянии счёта типа AccountEquity и пр. - он то даёт верную картину вне зависимости от закрылась позиция какая-то или нет?

просто если допустим сделки долгосрочные, и надо записывать каждый день просадку по эквити, в тестере не будет обманывать?

