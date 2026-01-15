Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1030
Простой вопрос. Не компилируется сова. В конце кода есть ошибика. + __FUNCSIG__
Выдает ошибку при компиляции. Прошу помочь если не трудно. Спасибо!
Вставляйте код правильно:
И... по куску кода не понятно что у вас за ошибка. Код должен быть воспроизводимым.
@Artyom Trishkin
Как я могу преобразовать эту функцию в MQL5 из MQL4?
Доброго Дня Всем.
Подскажите пожалуйста, куда правильно вставлять функцию IsConnected () для определения состояния связи?
Если я вставляю в рамках функции OnTick() то связь всегда есть (т.е. есть поступление тика, значит есть связь, нет поступления тика (по причине его отсутствия или отсутствие связи) значит нет захода в OnTick() и соответственно в функцию определения состояния связи IsConnected () )) По этому вставлять IsConnected () в рамках OnTick() бесполезно (сколько я раз неотключал интернет, все равно не пишет в файл об отсутсвии связи)
По этому вопрос где правильно вставлять функцию IsConnected () или какие есть другие способы определения состояния соединения (Только для МТ4)
Спасибо!
OnTimer()
у вас возникла путаница в переменных и функциях, если это функция, попробуйте так:
код вставляйте через ALT + S
Спасибо
у вас возникла путаница в переменных и функциях, если это функция, попробуйте так:
код вставляйте через ALT + S
Да это функция.
Спасибо, но почему-то выдает ошибку
'}' - not all control paths return a value
хотя по скобкам вроде все правильно проверял как в своем коде так и в пустом шаблоне.
ALT + S - спасибо, учту
В хорошем вопросе содержится ответ (С)
ф-ия double - должна возвращать занчение, если ф-ия тип void - то нет.
если у Вас переменные определены выше в коде, то их можо закомментить + пробелы тут у Вас лишние были (Bid > = L8b)) - внес правки:
Доброго утра.
Вопросик. На тестере на стыке дней (когда проходит линия следующего дня) программа должна была отработать постановку отложенки. Отложенка которая уже стояла и ее цена зацепила - она открылась, а вот инструкцию на открытие другого отложенного ордера - система почему-то проигнорила :( Почему? На реальном счете тоже такое может произойти, когда инструкция робота просто игнорится и соответственно нужное действие не происходит?
И еще вопрос. Гоняю тестер, но сильно смущает факт того, что в визуализации он проходит где-то неделю, а потом выкатывает надпись
177564 tick events (447 bars, 7888506 bar states) processed in 0:17:42.694 (total time 0:17:48.217)
177564 тиковых событий (447 баров, 7888506 баров) обработано в 0: 17: 42.694 (общее время 0: 17: 48.217)
Чет я не понял, ему что дальше тестировать религия не позволяет? Или он такой заботливый и за ресурсы моего компьютера беспокоится? Никакой ошибки ведь не выкатывается. Он просто сам завершает работу. Хотя по датам у меня выставленно не 7 дней, 7 месяцев. Хочется просмотреть весь путь тестов от и до.
Что за религия ему не позволяет визуально затестить допустим год или несколько лет? А ты потом визуально увидешь как твоя программа отрабатывала бы в течение к примеру предыдущего года.
И еще вопросик. (Хотя он возможно будет без ответа )) ) Как может произойти такое, что на тестере 2 круга тестер отрабатывает как положено, а вот как раз перед выше упомянутой надписью в этот день просто игнорит все инструкции. Как такое возможно работала корректно программа несколько кругов (открывала ордера и потом их закрывала), а потом хоп и игнор всего. Ни открывает, ни закрывает. Это из-за окончания тестрируемого периода или есть какие другие причины?
Добрый день!!!
Нужно время последнего закрытого ордера.
Написал ф-ию, но она работает не корректно.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Время закрытия последнего ордера |
//+------------------------------------------------------------------+
double Last_Ticets_Close()
{
Last_Ticet = 0;
Last_OrClTime = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY ))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)
{
if(Last_Ticet<OrderTicket())
{
Last_Ticet = OrderTicket();
Last_OrClTime = OrderCloseTime();
}
}
}
}
return (Last_Ticet);
}
Может кто подскажет, что не так.
при поиске более позднего времени сравнивайте время, а не тикеты