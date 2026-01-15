Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1016
Здравстуйте.
По посту про билдер так никто ничего и не скажет?
Может, имеет смысл его вынести в новую тему, чтобы его увидело больше народу? Если да - просьба к модераторам: вынесите, пожалуйста... Или самому создать?
Да, создайте отдельную тему. Только постарайтесь правильно выбрать раздел форума, в котором создадите тему.
Подскажите пожалуйста, элементарное. Массивы.
Изучаю и чет не понял
Ошибок в процессе компиляции не выдает, зато при запуске в терминале выдает критическую ошибку.
Почему при выведении комментом значения tick[1,1],он округляет число до 4 знака после запятой
Почему он не только не может нормально вычислить значение tick[1,2], но и отказывается элементарно скопировать данные ячейки tick[1,1] (tick[1,2]=tick[1,1];)
И последнее, почему при создании ордера если вместо значения цены казать ячейку массива, где эта цена хранится tick[1,2], то он эту переменную считает сразу за 2 значения. (в подсказках сразу идет пропуск значения slippage)
Потому, что в параметрах функции OrderSend как и во всех других, запятая играет свою роль. И как только в тексте появляется запятая она расценивается как разделитель входящих значений. Сделайте так tick[1][2]
Спасибо. Может и на другие вопросы сможете ответить? :)
А вы сможете ответить на вопрос мясо(2.55=367.12)
Понял.
Создали массив 2 яч. верхний ряд, 2 яч. нижний.
Результат. Цена на графике 0,84478, а комментарий вверху показывает 0,8448 ???? Почему он округил до 4 знака после запятой?
Следуя логике записи в ячейку я копирую данные ячейки 1 массива, в ячейку 2 того же массива. Результатом является критическая ошибка.
Почему?
В ячейку 2 массива мы хотим добавить значение будущей цены для отложенного ордера. Т.е. к цене Ask добавить 100 пунктов и потом при выставлении ордера в параметре цены указать эту ячейку массива. Но при выполнении этой команды снова та же ошибка.
Почему?
потому что Вы не разобрались что такое массивы, если читали справку, и не получилось, давайте "на пальцах"
это объявление массива:
которое говорит компилятору, что нужно зарезервировать "4 ячейки памяти" --> 2х2
а доступ к младшему элементу имеет индекс 0, т.е. вот для Вашего случая в массиве tick[2,2], будут всего вот такие элементы массива:
tick[0,0] tick[0,1]
tick[1,0] tick[1,1]
элементов массива же 4 штуки? .... но самый младший индекс массива имеет номер 0, а не как Вам хотелось бы (или как привыкли при устном счете) с номера 1
ну и соответственно самый старший элемент массива будет иметь номер: размер массива минус 1
если Вы вышли за размеры массива, то получите критическою ошибку выполнения - Ваш скрин, те. для массива tick[2,2] нет такого элемента массива с номером tick[2,2]
Ну, по крайней мере признаюсь что новичок :)
Спасибо.
Ну, а про "на пальцах" - это привычка. "На пальцах", проще воспринимается. И разъясняй я это тому, кто в этом языке вообще ноль, то пришлось бы еще и пальцы ноги к разъяснениям подключать =))
новичок это не зазорно, тем более ветка тематическая - для новичков, и это один из немногих форумов, где можно быстро получить ответ на свой вопрос ;)
ну и в довесок, почитайте начало справки https://docs.mql4.com/ru/basis/variables
