Справочник MQL5Основы языкаСинтаксисКомментарии
- Комментарии
- Идентификаторы
- Зарезервированные слова
Комментарии
Многострочные комментарии начинаются парой символов /* и заканчиваются парой */. Данные комментарии не могут быть вложенными. Однострочные комментарии начинаются парой символов //, заканчиваются символом новой строки и могут быть вложены в многострочные комментарии. Комментарии разрешены везде, где возможны пробелы, и допускают любое число пробелов.
Примеры:
|
//--- Однострочный комментарий