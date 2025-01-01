Комментарии

Многострочные комментарии начинаются парой символов /* и заканчиваются парой */. Данные комментарии не могут быть вложенными. Однострочные комментарии начинаются парой символов //, заканчиваются символом новой строки и могут быть вложены в многострочные комментарии. Комментарии разрешены везде, где возможны пробелы, и допускают любое число пробелов.

Примеры: