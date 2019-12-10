Тиковые свечи не создаются должным образом

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Я пытаюсь создать тиковые свечи в окне индикатора.

Но свечи внезапно вспыхивают. Они не поддерживают правильную форму.

Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне с этой проблемой.

Я приложил код. И вот снимок ошибки:


Файлы:
Tickcandles.mq5  5 kb
 
Пожалуйста, у кого-нибудь есть проверка кода, который я пробовал. И дай мне знать, что я пропустил.
 
jaffer wilson:
Пожалуйста, у кого-нибудь есть проверка кода, который я пробовал. И дай мне знать, что я пропустил.

В индикаторе нужно использовать то, что дают:

const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]

а не придумывать:

CopyTicks
 
jaffer wilson:
Пожалуйста, у кого-нибудь есть проверка кода, который я пробовал. И дай мне знать, что я пропустил.

Из-за Вашего кода мой ноутбук завис :)

Оказалось, что на периоде H1 Вы запрашиваете 32 770 000 тиков. Я приготовил и зарядил пистолет.


В общем я выкинул опасный код.

Добавил

 PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);


И цикл поставил от "3":

   if(tick_chasing <=0)
     {
      int h=3;
      for(; h>0; h--)


Получил такую цветомузыку:


Файлы:
Tickcandles_mod.mq5  4 kb
 

В индикаторе нужно использовать то, что дают:

а не придумывать:

Но функция CopyTicks () используется только один раз. Позже я попытался поймать цену предложения.

Я знаю, что это загружает много тиков. Но я уменьшу это позже. Я пробовал код только на M1. Я не пытаюсь достичь PERIOD_H1.

 
Vladimir Karputov :

Из-за Вашего кода мой ноутбук завис :)

Оказалось, что на периоде H1 Вы запрашиваете 32 770 000 тиков. Я приготовил и зарядил пистолет.


В общем я выкинул опасный код.

Добавил


И цикл поставил от "3":


Получил такую цветомузыку:


Причиной использования функции CopyTicks () является загрузка предыдущей истории тиков, чтобы ее можно было использовать для формирования свечей на основе моих срезов. Например, я хочу, чтобы каждая свеча была сформирована с использованием 10 тиков, затем функция CopyTicks () загружает историю тиков, а затем, я думаю, вы знаете все остальное.

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