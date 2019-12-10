Тиковые свечи не создаются должным образом
Пожалуйста, у кого-нибудь есть проверка кода, который я пробовал. И дай мне знать, что я пропустил.
В индикаторе нужно использовать то, что дают:
const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]
а не придумывать:
CopyTicks
Пожалуйста, у кого-нибудь есть проверка кода, который я пробовал. И дай мне знать, что я пропустил.
Из-за Вашего кода мой ноутбук завис :)
Оказалось, что на периоде H1 Вы запрашиваете 32 770 000 тиков. Я приготовил и зарядил пистолет.
В общем я выкинул опасный код.
Добавил
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
И цикл поставил от "3":
if(tick_chasing <=0) { int h=3; for(; h>0; h--)
Получил такую цветомузыку:
Из-за Вашего кода мой ноутбук завис :)
Оказалось, что на периоде H1 Вы запрашиваете 32 770 000 тиков. Я приготовил и зарядил пистолет.
В общем я выкинул опасный код.
Добавил
И цикл поставил от "3":
Получил такую цветомузыку:
Причиной использования функции CopyTicks () является загрузка предыдущей истории тиков, чтобы ее можно было использовать для формирования свечей на основе моих срезов. Например, я хочу, чтобы каждая свеча была сформирована с использованием 10 тиков, затем функция CopyTicks () загружает историю тиков, а затем, я думаю, вы знаете все остальное.
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Я пытаюсь создать тиковые свечи в окне индикатора.
Но свечи внезапно вспыхивают. Они не поддерживают правильную форму.
Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне с этой проблемой.
Я приложил код. И вот снимок ошибки: