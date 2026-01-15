Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 731

Новый комментарий
 
Carcass77:

Простите, я имел ввиду, размер шрифта

Нет

но если так уж хочется, то  объектом "Текстовая метка"

 
Carcass77:

А сместить вниз можно?

Да, в любое место.

 
Carcass77:

А сместить вниз можно?

возможно добавить переносов строк перед смещаемым 

 

Подскажите, пожалста,

на графите стрелки есть, а в меню списка объектов нет, и советник считающий объекты на графике тоже пишет 0. Это как сделано, и как к их параметрам получить доступ?


Файлы:
Biforex.zip  615 kb
 
ukrop1203:

Люди, такое дело, есть небольшой опыт работы с ООП на java, процедуркой пользовался только на C++ на уровне "Hello, world!".

Необходимо раздробить программу на несколько частей, точнее отделить некоторые большие функции, чтобы не читать макаронину 1000+ строк, я так понял необходимо создать отдельные файлы, из которых потом импортировать эти функции, но есть одна деталь. Эти функции я писал с использованием(и возможным изменением) глобальных переменных своего експерта, а без их инициализации обособленная функция, понятное дело, компилиться не станет. 

Так вот вопрос в чем: как решить проблему красиво, как это обычно делается в С++?

1) Тупо задать все глобальные переменные входящими параметрами в функции по ссылке? Это будет пипец громоздко.

2)А если обьявить все те же глобальные переменные в отельном файле этой функции, а потом импортировать ее(функцию) и использовать в основной программе, то она будет корректно работать?

Плз помогитеее...
 
ukrop1203:
Плз помогитеее...

Люди, такое дело, есть небольшой опыт работы с ООП на java, процедуркой пользовался только на C++ на уровне "Hello, world!".

Необходимо раздробить программу на несколько частей, точнее отделить некоторые большие функции, чтобы не читать макаронину 1000+ строк, я так понял необходимо создать отдельные файлы, из которых потом импортировать эти функции, но есть одна деталь. Эти функции я писал с использованием(и возможным изменением) глобальных переменных своего експерта, а без их инициализации обособленная функция, понятное дело, компилиться не станет. 

два абзаца настолько друг-другу противоречат, что никто не знает что и ответить. Все в ступоре
 
Хочу сделать отключаемую операцию. То есть, если True, то включить. Подсобите, плиз
extern int HourStart = 00;



if(TimeHour(TimeCurrent()) == HourStart)
 

Добрый день!

подскажите новичку, что с такой ошибкой делать?

Файлы:
rnw2v5.PNG  14 kb
 
novichok2018:

Означает ли это, что вы беретесь решить задачку?

Означает это лишь одно: код прикладываете - кто-нибудь поможет (если код не декомпилированный). Не прикладываете - тогда во фриланс.

 
greiiinik:

Добрый день!

подскажите новичку, что с такой ошибкой делать?

Перевести на русский, и сделать то, что там написано в рекомендации - это не ошибки mql

1...724725726727728729730731732733734735736737738...2693
Новый комментарий