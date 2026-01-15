Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 731
Простите, я имел ввиду, размер шрифта
Нет
но если так уж хочется, то объектом "Текстовая метка"
А сместить вниз можно?
Да, в любое место.
возможно добавить переносов строк перед смещаемым
Подскажите, пожалста,
на графите стрелки есть, а в меню списка объектов нет, и советник считающий объекты на графике тоже пишет 0. Это как сделано, и как к их параметрам получить доступ?
Люди, такое дело, есть небольшой опыт работы с ООП на java, процедуркой пользовался только на C++ на уровне "Hello, world!".
Необходимо раздробить программу на несколько частей, точнее отделить некоторые большие функции, чтобы не читать макаронину 1000+ строк, я так понял необходимо создать отдельные файлы, из которых потом импортировать эти функции, но есть одна деталь. Эти функции я писал с использованием(и возможным изменением) глобальных переменных своего експерта, а без их инициализации обособленная функция, понятное дело, компилиться не станет.
Так вот вопрос в чем: как решить проблему красиво, как это обычно делается в С++?
1) Тупо задать все глобальные переменные входящими параметрами в функции по ссылке? Это будет пипец громоздко.
2)А если обьявить все те же глобальные переменные в отельном файле этой функции, а потом импортировать ее(функцию) и использовать в основной программе, то она будет корректно работать?
Плз помогитеее...
Добрый день!
подскажите новичку, что с такой ошибкой делать?
Означает ли это, что вы беретесь решить задачку?
Означает это лишь одно: код прикладываете - кто-нибудь поможет (если код не декомпилированный). Не прикладываете - тогда во фриланс.
Перевести на русский, и сделать то, что там написано в рекомендации - это не ошибки mql