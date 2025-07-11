Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 807

Во, движ пошел ))

Пока меня нету, Дример в ведущих "пророках" вместо меня.
Толян в помошниках у замещающего  "пророка" на время отсутствия )
 
Aleksey Nikolayev #:

Здесь есть некоторая закавыка, которая может быть формализована только в рамках теории игр. Оптимальность в каком смысле? Собственно, это вполне понимал уже Платон, когда описал оптимальное в смысле справедливости государство, которое в итоге было минимально пригодным для жизни)

Нет, такой платоновский тоталитаризм не годится, потому что он устраивает только Платона, а оптимальность это когда устраивает наибольшее число участников взвешенных по значимости / коэф. участия на долгосрочном интервале, проще говоря максимум функции полезности, с поправкой не неотчуждаемые права, за исключением особых случаев.

По сути, онтологически базовым понятием в математике является понятие знака. И всегда забавно, как изложение этого момента проглатывается в учебниках по логике) Уже у Аристотеля он определяется в итоге как "символ движения мысли", что ли) Возникает сразу вопрос чья мысль-то?)

Да, это хороший момент с семиотикой, но значение математического знака существует независимо от наблюдателя, его культуры, и может существовать даже вообще без наблюдателей.

 
Alexandr Krivoshey #:
есть риск что всё будет неожиданно проклято😆

ну вообще-то неожиданно всё может быть не проклято как раз, а вот проклято всё будет совершенно ожидаемо, и даже более чем :)
 
Oleksandr Volotko #:

ну и что отличного-то? за последние два месяца много кто безоткатнее некуда двигался, да хоть та же йена, но почему-то это запеленговано не было

ну как тут не могут понять

да пох.фигу куда она и сколько двигается

даже не стоит ловить движения и уж тем более пытаться анализировать и делать сигнал на ТА, умничать не надо короче говоря

ващьпе не в этом дело

)))))

---

когда смотрим на пирамиду с боку - мы же не видим 4-ой и 3-ей грани ????

но они же есть, как не крути

как увидеть то, что не видно, вот в чем вопрос

конечно это ассоциативно рассказывает о моей стратегии, но все же, как?

еще раз повторяю

курите эту и мою ветки с самого начала

 

 

transcendreamer #:

Да, это хороший момент с семиотикой, но значение математического знака существует независимо от наблюдателя, его культуры, и может существовать даже вообще без наблюдателей.

Ну, математики весьма сильны в придумывании новых знаков и новых значений для старых. Главная проблема в чтении мат. текстов - усвоение системы обозначений, которая у каждого автора своя. А тексты физиков-теоретиков так и совсем читать невозможно - они вообще полные беспредельщики в смысле оригинальности используемых обозначений. Поэтому если и существует какое-то "истинное" значение какой-нибудь математической закорючки, то оно никому не известно)

 
transcendreamer #:

 

Всё же, редкий пример пророка, который не сгорает дотла во вспышке озарения от осознания своей гениальности, а горит в нём медленно и равномерно 😁

 
Maxim Kuznetsov #:

может вы просто не умеете их готовить ? :-)

время течёт и движется, а окно у вас постоянно - поэтому выходит 50/50

(буквально цитата из классики, теория эффективного капитализма в приложении к трейдингу) вот что делает биржевая расторговля ? она определяет цену исходя из спроса/предложения. Если ваше заявка противоречит цели рынка то вы в минусе. Если способствует схождению к общему, то в плюсе

везде, постоянно, на всех временных горизонтах происходит та-даам, усреднение, что подешевело покупают а что подорожало продают ..

в итоге мы получаем почти идеально-по-учебнику экземпляр СБ. Но он настолько идеальный, что в нём мало флуктаций и то что в СБ интегральные оценки становится периодичной закономерностью. 

 
transcendreamer #:

 

да ты лучше баланс покажи ))
