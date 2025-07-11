Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 813
когда ветка дойдет до страницы 888 тогда случится ██████ ██████
Мой словарь перевёл это как Iiiiii iiiiii. Больше всего это похоже на лугаля Ура и его свиту с известного шумерского штандарта "война и мир". Наверное, больше похоже на военную часть. Стало быть, случится какая-то война.
а не замахнуться ли на ... в смысле что разобраться с решениями некоторых многочленов в целых числах
Ассоциации с этим штандартом не случайно возникла, ведь он имеет нарративную двойственность, метафизический меризм, как фазы роста и падения, и двойственности любого Грааля, но в завершение пророчества я бы подразумевал Стелу Коршунов и связанную с ним эпическую историю падения царя под именем Зузу / Ур-Ур / Уш (после совершения им нехороших дел и с последующим разгромом и покаянием) как метаисторическую канву и глобальный изоморфизм потока событий, архетипически проецируемых из древности в современную реальность, если предположить, что архетипические последовательности (о которых шла речь в ранних эпизодах Баблокоса, также теория зеркальной антислучайности) действительно существуют, после чего уже уже пиршествовать в величайшем граальном изобилии, как изображено на упомянутом штандарте.
Это всегда благородные цели, а иной раз даже любительское экспериментирование с математикой открывает новые матметоды:
https://habr.com/ru/post/502314/
Начать надо с проверки доказательства abc-гипотезы.
Вот именно. Помоему замахнуться сначала нужно на ту печать что Joker оставил насчет мата или математики.
Почитай внимательно статью.
Борейцы/арии ( атланты или викинги ) владея древними языческими знаниями, общаясь на этом языке с богами/демонами. Могли с огромной скоростью излечивать себя и других от чего угодно. Оберегали себя и других кто с ними рядом от темных сил или заставлять их делать то что они хотят. И даже по своему усмотрению могли менять свою ДНК. ( Могли управлять всем ). Я когда пялился на график эквити Jokerа, у меня возникло впечатление что таким четким движением кто-то управляет. Эквити как будто тащили вверх. Причем сделки были одиночные и без доливок, мартингелов и прочего.
transcendreamer: такие эксперименты с новыми матметодами с демонами и математикой точно твоей части.
к академическим проблемам испытываю разве что любопытство.
на самом деле всё проще - надо разобраться почему и какие уравнения пытались решать при помощи доски и пальцев персоны вызывающие бат-хед в ветке МО
Не замечал, чтобы в ветке МО кто-то вызывал Батт-хеда или Бивиса.
Упражнения с целыми числами, подобные вашим, тоже академические (точнее говоря, были таковыми во времена платоновской Академии)
всем срочно учить Марксистко-Ленинскую диалектику, хотя-бы про объективность и недопустимость рассмотрения событий и личностей без учёта окружения и исторического контекста.
как-то так вот