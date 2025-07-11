Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 811
вот более ранняя версия Дримера мне как-то больше нравилась
что с людьми делает этот клятый рынок и тяга к баблокосовладению?
заблюренные мониторы, мифические профиты, это уж не говоря о бесконечных срачах и срывах, и ещё более бесконечных фотках БРАЗа во всех сектах и не только
откатывайся на более ранние версии, дружище, они явно были лучшеты ведь делаешь бэкапы перед обновлением? :)
Да, идея более чем понятна с учетом "лепестковой" диаграммы, учтиво размещенной ранее, заскоки и провалы, в общем это то чем славится валютный рынок, по крайней мере основных валют, и я думаю намеки все уже давно поняли, что только так в общем-то и можно что-то выскрести, потому что классическая торговля как на стоках тут почти не работает, нет таких хороших трендов и тем более нет иксов, однако требуется качественная работа и тестирование чтобы сделать всё по уму и без токсичности, но об этом слишком много лучше уже не писать, чтобы какая-то интеллектуальная собственность работы сохранилась, и так много уже намёков, а то иллюминаты еще вышлют ликвидационную бригаду за такие откровения.🙂
Мур-мур😻
нечто подобное сваял себе в виде индикатора на неделе, говорят все мы подключены к некому инфоцентру и мысли одинаковые приходят сразу ко многим, а не по одиночке
так что на всех ликвидационных бригад не хватит :)
нет, баблокос это миф
«Ну его к чёрту!Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро,и Америки
нет,и Европы нет,ничего нет.И вообще последний город—это Шепетовка,о
которую разбиваются волны Атлантического океана."
нет, баблокос это миф
Не верю. Я два дня читал страницы с 666 до последней. Самое удивительное, что логически все связано.Язык на котором этот чувак разговаривает, это язык атлантов или борейцев ( викинги или воровской язык ). По простому, язык богов
Кто-то явно докопался туда, куда еще никто не залазил. Одноглазый треугольный чел что матерится точно не местный, как минимум не с этой галактики или не из этого времени
Кому интересно, введите в поисковике что такое МАТ
Вот этого Бензовоз и боялся, что Баблококс просочится в народные массы, что все с заводов уйдут, что экономика рухнет, он еще давно эту штуку с веером мувингов показывал в древней секте, и зашифровывал так что даже мувинги переименовывал, так чтобы никто ничего не понял, наворотил адский адъ с диаграммами, там еще были всякие трейлинги многоцветные, и что характерно он тоже рассчитывал что-то типа среднего времени возврата, но всё-таки оно просочилось через ноосферный инфоцентр глобального предиктора, так что теперь нас ждет ужасающая катастрофа и невыразимый тлен.
чета я не помню всего этого, что ты описал про адские штуки от Бензовоза, с другой стороны там было столько ада всякого, что мог и пропустить банально - пролистывая всякое
а за баблокос в ширнармассах не переживай, всё равно что-то пойдёт не так и все сольют как и всегда, катастрофы не будет