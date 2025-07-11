Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 808

Boris #:
да ты лучше баланс покажи ))

банан там у него

Как впрочем и у особо задиристых остальных

;)))

 
Maxim Kuznetsov #:

везде, постоянно, на всех временных горизонтах происходит та-даам, усреднение, что подешевело покупают а что подорожало продают ..

в итоге мы получаем почти идеально-по-учебнику экземпляр СБ. Но он настолько идеальный, что в нём мало флуктаций и то что в СБ интегральные оценки становится периодичной закономерностью. 

первая строчка - согласен на 100%

а дальше, должно быть еще проще, т.е.

маркетам ничего делать то почти и не надо, итак сольют ;))))

 
Renat Akhtyamov #:

банан там у него


в том то и проблема

 

может кому-то поможет по иному взглянуть на трейдинг, представьте что вы торгуете эдакий "вольный фьюч":

открывая сделку,например в Buy вычисляете некое время t=f(rates) и говорите "закрою сделку через время t, ни раньше ни позже, вне зависимости от её результата". 

как-бы вы рассчитывали время, желая оставаться всё-таки в плюсе ? 

 
Maxim Kuznetsov #:

Интересный вопрос
[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

вчера тож можно сделку закрывать? :))

 
Oleksandr Volotko #:

если умеете вчера снять прибыль, то можно..

но с такими талантами, наверное можно выводить прибыль и сразу из тестера :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

а сегодня вчерашнюю снимать религия запрещает? :))

но с такими талантами, наверное можно выводить прибыль и сразу из тестера :-)

а не надо её в тестер заводить, чтоб потом не приходилось выводить :))

 
Maxim Kuznetsov #:

Есть такая поговорка из покера, вроде: Если вы не знаете кто проигрывает, значит проигрываете Вы. 
Как это применить к форексу ? 
Возможно прибыльная сделка должна максимально быстро выходить в плюс, если это не происходит значит сделку надо закрывать !  
Но вот как прикинуть время через которое необходимо закрыть сделку?!! Это же зависит от сигнала по которому мы открыли сделку ... 
 
Roman Kutemov #:
Рома, ПОКЕР прочитай внимательно. На смом деле ПОКЕР = !ПОХЕР!
Даже в Покере все вычисляется и = ЦИФРЫ.
( Сидя за столом, игроки читают мысли друг друга и кто лучше мысли с картами спрячет ( кому ПОХЕР ), у кого шайба сама непокобелимая, тот и выигрывает ).


