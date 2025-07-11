Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 808
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да ты лучше баланс покажи ))
банан там у него
Как впрочем и у особо задиристых остальных
;)))
везде, постоянно, на всех временных горизонтах происходит та-даам, усреднение, что подешевело покупают а что подорожало продают ..
в итоге мы получаем почти идеально-по-учебнику экземпляр СБ. Но он настолько идеальный, что в нём мало флуктаций и то что в СБ интегральные оценки становится периодичной закономерностью.
первая строчка - согласен на 100%
а дальше, должно быть еще проще, т.е.
маркетам ничего делать то почти и не надо, итак сольют ;))))
банан там у него
в том то и проблема
может кому-то поможет по иному взглянуть на трейдинг, представьте что вы торгуете эдакий "вольный фьюч":
открывая сделку,например в Buy вычисляете некое время t=f(rates) и говорите "закрою сделку через время t, ни раньше ни позже, вне зависимости от её результата".
как-бы вы рассчитывали время, желая оставаться всё-таки в плюсе ?
может кому-то поможет по иному взглянуть на трейдинг, представьте что вы торгуете эдакий "вольный фьюч":
открывая сделку,например в Buy вычисляете некое время t=f(rates) и говорите "закрою сделку через время t, ни раньше ни позже, вне зависимости от её результата".
как-бы вы рассчитывали время, желая оставаться всё-таки в плюсе ?
как-бы вы рассчитывали время, желая оставаться всё-таки в плюсе ?
вчера тож можно сделку закрывать? :))
вчера тож можно сделку закрывать? :))
если умеете вчера снять прибыль, то можно..
но с такими талантами, наверное можно выводить прибыль и сразу из тестера :-)
если умеете вчера снять прибыль, то можно..
а сегодня вчерашнюю снимать религия запрещает? :))
но с такими талантами, наверное можно выводить прибыль и сразу из тестера :-)
а не надо её в тестер заводить, чтоб потом не приходилось выводить :))
может кому-то поможет по иному взглянуть на трейдинг, представьте что вы торгуете эдакий "вольный фьюч":
открывая сделку,например в Buy вычисляете некое время t=f(rates) и говорите "закрою сделку через время t, ни раньше ни позже, вне зависимости от её результата".
как-бы вы рассчитывали время, желая оставаться всё-таки в плюсе ?
Есть такая поговорка из покера, вроде: Если вы не знаете кто проигрывает, значит проигрываете Вы.
Рома, ПОКЕР прочитай внимательно. На смом деле ПОКЕР = !ПОХЕР!
Даже в Покере все вычисляется и = ЦИФРЫ.
( Сидя за столом, игроки читают мысли друг друга и кто лучше мысли с картами спрячет ( кому ПОХЕР ), у кого шайба сама непокобелимая, тот и выигрывает ).