Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 805
Создал 100 счетов.
Из 100 каким-то чудом 1 не слил за 3 месяца.
Запостил и hahahaha.
Надежная схема как стать пророком баблокоса😄
не успели назначить Пророком и тут же камнями забросал
будешь и.о. Пророка?но только картинки чур без блюра :))
Ну, по классике (Платон) душа может соприкоснуться с Эйдосом только отделившись от тела, а до того она может лишь иногда припомнить своё предыдущее соприкосновение) Как правило, достаточная продвинутость в искательстве может лишь несколько ускорить процесс неизбежного соприкосновения)
Я больше про гипотезу математической вселенной, если она окажется истинной, то будет возможным очень многое из того, о чем фантазировали философы, мистики и граалеискатели, Пифагор был бы в восторге.
Всё что можно вычислить - существует.
тут два в одном как бы
я всегда был при одном и том же мнении
величина риска = качество стратегии
Это в смысле это стало для кого то открытием? Это как мой Батя любит говорить; "Козе понятно".
это даже приходится растолковывать неоднократно, настолько сложно к пониманию для многих
например сейчас я торгую зная не только будущий профит, но и просадку
так что, то что тут лопочут про слился, это абсолютный бред
слив, как не странно, вообще не возможен, даже если цена изменится не то что на 10-1000 тыс пунктов, а многократно
модель рынка - это как трехфазный двигатель, раскручивают его участники рынка, образуя воронку, в которую сами же и сливаются
в нужный момент подставить и наполнить денежный мешок на дне этой воронки - это и есть грааль
;)
---
ahahahahaha
Платон - дитя. в смысле что упрощенец... Египтяне насчитывали несколько больше оболочек :-)
Так во времена Платона уже было необходимо обосновывать сам факт существования души) Безосновательные рассуждения об её устройстве и разновидностях вызывали только смех)
Математика же это абстракция, которая существует только в чьих-то головах. Если наш мир существует только как абстракция, то все вопросы к нему просто переносятся в мир тех, кто создал эту абстракцию.
Например, если мы все в матрице, то возникает вопрос о мире машин, создающих эту матрицу. Ну или постулирование существования рептилоидов совершенно ничего не объясняет, а лишь умножает число вопросов. Получается совершенно бессмысленная модель гносеологии уводящая в потенциально бесконечную цепь безосновательных утверждений. В подобных случаях Аристотель говорил, что необходимо где-то остановиться.
Забудь о парадоксах, они по своей постановке не годятся для трейджинга.
А статистика у тебя у тебя 50/50 была просто потому что у тебя перфоратор не был выключен в этот момент😄
да что ж такое, у одного грааль
в нужный момент подставить и наполнить денежный мешок на дне этой воронки - это и есть грааль
у другого грааль
но все на заводе почему-то
Ну как ты можешь говорить о парадоксах не зная что я придумал?
Ну тогда ладно, и тогда ты снова новый пророк.😊
Просто я предположил что это продолжение темы парадокса Пенни или что-то в этом духе и тогда тлен тленский, и ведь чтобы сделать ставку на фазу, нужно идентифицировать эту самую фазу, внезапно, но вообще я пожелаю профитов конечно и перфораторов побольше.
Математика же это абстракция, которая существует только в чьих-то головах. Если наш мир существует только как абстракция, то все вопросы к нему просто переносятся в мир тех, кто создал эту абстракцию.
Например, если мы все в матрице, то возникает вопрос о мире машин, создающих эту матрицу. Ну или постулирование существования рептилоидов совершенно ничего не объясняет, а лишь умножает число вопросов. Получается совершенно бессмысленная модель гносеологии уводящая в потенциально бесконечную цепь безосновательных утверждений. В подобных случаях Аристотель говорил, что необходимо где-то остановиться.
Струогония Тегмарка не требует ни наблюдателя ни мыслителя, физическая реальность и есть сама по себе математическая структура.
Реальность выходит за пределы нашего существования и поэтому не должна каким-либо фундаментальным образом зависеть от идей, созданных нами.
Сам Тегмарк говорил, что только полные по Гёделю системы могут физически существовать, то есть относительно простые, без парадоксов, но при этом он признает, что такой подход исключает из экзистенции большую часть сложных математических систем, а практически все современные физические теории задействуют неразрешимые по Гёделю системы, то есть подход пока всё ещё не до конца проработан получается.
Такой мир в принципе может содержать наблюдателей, которые способны думать о математиках, неполных по Гёделю, и вообще о чем-угодно, как конечные автоматы.
То есть Тегмарк всё же предполагал что есть что-то вне экзистенции.
Оппоненты намекали, что сама математика находится "out there" так как любая достаточно сложная аксиоматика (выше второго уровня предикатов) не может вывести все возможные в ней теоремы, и тогда получается если такая система физически существует, то она неконсистента, то есть в таком мире может быть ситуация когда некое событие свершилось и одновременно не свершилось.
А лично мне кажется здесь нет большой проблемы, если принять максимальную версию модального реализма, и тогда все версии всех миров существуют одновременно, в том числе и все их абстракции, это эквивалентно тому что понятие экзистенции становится пустым и вообще ничего не существует совсем, и всё хорошо.
Но это пока неточно, так как Дон Пейдж указал, что могут быть несовместимые друг с другом математические корпусы, а мир должен быть описан единственной уникальной структурой, то есть математика как внешняя реальность, Тегмарк прокомментировал это тем что вероятно можно всё-таки противоречащие корпусы будут несвязанными друг с другом и их можно всё-таки объединить в один мега-корпус.
Это всё очень важно для трейдинга.