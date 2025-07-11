Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 400

Aleksander подскажите

"сумма лосиков складывается - и следующий лот = Sum(Loss) / 50,0п" наверно  Sum(Loss) / 50,0п + величина первого лота ? Тогда первая часть возвращает весь убыток, а вторая (при ТП=50п.)  профит, который имеет постоянное значение при серии лосей? а то если без второй части, то покроются только лоси.

"и то.. только в том случае если дельта находится недалеко от значения дельты начала дня... пунктов +-15-20"

именно дельта ноги в которую входим и именно от начала дня , а не от 9 часов ? почему на скрине третий вход был не сразу по системе, а позже и почему 4-й вход появился?

второй скрин 2-е апреля третий вход тоже с задержкой, 2 и 3-го еще какие то сделки открываются почти параллельно в ногах



 
khorosh:

Несколько хорошо коррелированных инструментов подобрал.

Если не секрет, то напишите 2-3 пары.

 
Vitaly Muzichenko:

Если не секрет, то напишите 2-3 пары.

Две пары в названии индикатора на графике. Ещё EURUSD-GBPUSD, AUDUSD-NZDUSD, EURJPY-GBPJPY.

 
khorosh:

Две пары в названии индикатора на графике. Ещё EURUSD-GBPUSD, AUDUSD-NZDUSD, EURJPY-GBPJPY.

То есть, AUDUSD-NZDUSD : одну покупаем, вторую продаём?

 
Vitaly Muzichenko:

То есть, AUDUSD-NZDUSD : одну покупаем, вторую продаём?

Совершенно верно или наоборот, смотря куда спред идёт.

 
khorosh:

Совершенно верно или наоборот, смотря куда спред идёт.

?

Это-же торговля AUDNZD, только с двойным спредом.

 
khorosh:

Совершенно верно или наоборот, смотря куда спред идёт.

Выбирайте валюты AUD/NZD/CAD/JPY/CHF в комбинациях: (AUDJPY - NZDCHF), (CADJPY - NZDCHF), (NZDJPY - CADCHF), (AUDCHF - NZDCAD) и тд., иначе получается бутафория, а не парный трейдинг.

 
Vitaly Muzichenko:

?

Это-же торговля AUDNZD, только с двойным спредом.

Здесь Александр объяснял, в чём преимущество, когда торгуем две пары. Если допустим обе пары в затяжном тренде и не получается выйти в прибыль, то можем долиться к той ноге, которая имеет положительную прибыль, т.е. стоит по тренду и за счёт этого выйти в общую прибыль. А если будем торговать одну пару AUDNZD, то что делать? Переворачиваться или закрыть убыток? Это накладно. Ну дело вкуса, конечно. К тому же есть ограничения по корреляции. К примеру: корреляция предлагаемых тобой пар AUDJPY - NZDCHF составляет около 9%.  После входа по таким парам в расчёте на конвергенцию они могут так разбежаться, что мало не покажется. Я стараюсь брать для торговли пары с корреляцией не менее 85%. 

 
novad:

Aleksander подскажите

"сумма лосиков складывается - и следующий лот = Sum(Loss) / 50,0п" наверно  Sum(Loss) / 50,0п + величина первого лота ? Тогда первая часть возвращает весь убыток, а вторая (при ТП=50п.)  профит, который имеет постоянное значение при серии лосей? а то если без второй части, то покроются только лоси.

"и то.. только в том случае если дельта находится недалеко от значения дельты начала дня... пунктов +-15-20"

именно дельта ноги в которую входим и именно от начала дня , а не от 9 часов ? почему на скрине третий вход был не сразу по системе, а позже и почему 4-й вход появился?

второй скрин 2-е апреля третий вход тоже с задержкой, 2 и 3-го еще какие то сделки открываются почти параллельно в ногах

максимум в три лося - это по 1ой ноге - если вторая позволяет, то там ещё 3 лося можно словить - за день...

начало дня - в контексте - время открытия сделки около - 9 утра - от этого уровня  пляшем - если дельта возле него,  то открыть повторные сделки можно - если ниже - то идёт режим ожидания... чья дельта первой приблизится к начальному уровню - то та нога и открывает сделку

параллельно - это сжатие на графике - обычно ноги чередуются - если одна словила лося - то вторая готова открыть сделку (если дельта возле дельты открытия предыдущей сделки()

насчёт лотов - это уже как угодно - я подробности мм не обсуждаю - даны общие рекомендации... система с постоянным 1 лотом даёт плюс - увеличить дополнительно  + - это уже дело лично каждого...

зы - /50... обычно этого хватает - так как у нас ТП не лимитирован - и  если сделка даёт плюс - то это будет при трале прибыли - и там (обычно) прибыль может достигать и больше 50.0 пунктов - в большинстве случаев этого лота хватит и на возвращение убытка и на получение дополнительной прибыли...

 

Правила игры понятны: кто больше наловит лосей

Корочччч

Удачи не видать.

