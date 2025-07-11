Пророк Грааля с каплей скипидара.

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 804
" Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать: верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что он благ, и сам я поэтому благ и светел"
"Дон Хенаро бродит вокруг Икстлана, иногда почти достигая его в своих чувствах, подобно тому как Венечка Ерофеев после шестого глотка «Кубанской» почти угадывает в клубах ночного московского тумана очертания петушковского райсобеса."
всё, видать сливается Ренат...
ушиб оптимизма и вывих юмора - верный признак
Создал 100 счетов.
Из 100 каким-то чудом 1 не слил за 3 месяца.
Запостил и hahahaha.
Надежная схема как стать пророком баблокоса😄
Во, наконец в десятку. Читая форум других мнений нет.
Без влияния каких либо веществ на мозг, вряд ли бы пришло в голову пытаться на равне со многими незакусывающими и бедствующими заработать там, где наоборот забирают деньги
и Вам кажется что Вас осветит если прольется хотя бы одна капля из моего грааля в Ваш стакан с скипидаром?
да неееее
все наоборот
Под скипидар подболотники нормально пойдут, наверно)
Кстати, скипидар потреблял философ Владимир Соловьёв, что наверно и привело его к концепции Всеединства и к ранней смерти. Дугин свой вариант евразийства придумал, наверное, тоже под воздействием каких-нибудь веществ.
Ух... не знал... какая интересная форма ОКР... Погуглил и правда вроде ведь: http://characterology.ru/patographia/scientists/item_4579.html
Интересно, а что употреблял Ильин, что привело его к симпатиям к коричневой чуме...
А вообще философия русского космизма это отдаленное эхо гностицизма, так некоторые считают.
В некотором роде поиски баблокоса-грааля тоже.
Но вообще у всех могут быть разные сдвиги и пунктики, это нормально😀
Некоторые конфиденты вот дико паникуют что их могут вычислить даже по косвенным признакам, и поэтому постоянно переустанавливают ОС с нуля.
Просветление может застигнуть где угодно, некоторым Грааль во сне является, а про Кастанеду пишут что он прифантазировал немало, например, вроде как не было тех самых пейотных кактусов именно в том регионе, что впрочем не отменяет ценности его литературного творчества.
Наиболее продвинутым искателям интересны субинфернальные уровни, где можно достигнуть настолько глубокого отрыва от реальности, чтобы начать контактировать с объектами Эйдоса, тем самым посрамив номиналистов самым что ни на есть эмпирическим образом.
и Вам кажется что Вас осветит если прольется хотя бы одна капля из моего грааля в Ваш стакан с скипидаром?
да неееее
все наоборот
Пророк Грааля с каплей скипидара.
Восторженные овации.
Идет на завод.
Слишком медленно это собирать стату вручную. Было принято решение автоматизировать и собрать стату. Но это не быстрое дело, ибо стройка пока что более стабильна и профитна ))
Забудь о парадоксах, они по своей постановке не годятся для трейджинга.
А статистика у тебя у тебя 50/50 была просто потому что у тебя перфоратор не был выключен в этот момент😄
Наиболее продвинутым искателям интересны субинфернальные уровни, где можно достигнуть настолько глубокого отрыва от реальности, чтобы начать контактировать с объектами Эйдоса, тем самым посрамив номиналистов самым что ни на есть эмпирическим образом.
Ну, по классике (Платон) душа может соприкоснуться с Эйдосом только отделившись от тела, а до того она может лишь иногда припомнить своё предыдущее соприкосновение) Как правило, достаточная продвинутость в искательстве может лишь несколько ускорить процесс неизбежного соприкосновения)
Ну, по классике (Платон) душа может соприкоснуться с Эйдосом только отделившись от тела, а до того она может лишь иногда припомнить своё предыдущее соприкосновение) Как правило, достаточная продвинутость в искательстве может лишь несколько ускорить процесс неизбежного соприкосновения)
Платон - дитя. в смысле что упрощенец... Египтяне насчитывали несколько больше оболочек :-)