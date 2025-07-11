Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 801

transcendreamer #:

Практически палишь тему, поаккуратнее в выражениях)))

Дример, ты в следующий раз не только скрины блюрь, но и текст, чтоб свидетели грааля не нервничали :))


 

Да здесь все и так давно знают про 🏆.

Сначала выпрыгнуть наружу по модели📈, чтобы оказаться в верхних квантилях стратосферы🌀, затем провалиться внутрь облака⛅.

Сетап с фильтрами у каждого свой, тут можно спорить до посинения какой лучше, отсечкой ли, 123 ли, заскок ли с кочергой и так далее.

Схема управления рисками разумеется должна быть построена так что потеря 💰 является суммой событий почти невероятных по Бернулли.

Ничего другого-то и не придумали вроде за всё время.

И конечно же не забывать про 👨🏾‍🔧🏭.

И 🍄😇.

 

никто ничего экстра-нового, до сель невиданного и не придумал.

и "есть нюансы" :-)

100500 мелочей про которые вроде-бы знают, но отмахиваются и не замечают, "а..мелочь, мизер, пыль". а эта мелочь массово вываливает советники в убытки и сливает счета. 

и ещё кое-чего..не все котировки одинаково полезны. В смысле корректны. То-же вроде-бы фигня - плюс/минус пункт другой, секундой позже, странный объём, где-то паузы, что на фоне удержания позиции от недели до месяца вроде как не играет..
А это уже ретрансляция через 3-йи, 4-ые руки, крайне далёкая от торгующих центров и в ней вас обязательно сольют

вот прямо сейчас смотрел, перепроверял - например USDNOK на MQ demo совсем не от мира сего, собственно чем пост и навеян

 

пока что так

недели подшаманили, уже сдвиг

спс!

надежность судя по анализу ни о чем...

---

ahahahaha

© new-rena
Ну младец, чо. Будешь старым новым Пророком, а то должность пропадает по чем зря - всё пророки разбежались кто куда.
 
Август не нравится мне. Подшаманил программу. Идем дальше...
 
transcendreamer #:

У вот что ты ахинею про Грааль несёшь ?
Я же тебе лично показывал статистику что квантили (25%) и даже персентили (5%) не давали преимущества. Даже на таких заскоках вероятность сигнала оставалась всегда 50/50.
А применять усредняющий метод входа так не обязательно ждать редкого события.
 
transcendreamer #:

Всё же, иногда бывают тренды, которые улетают выше стратосферы в мезосферу атмосферы, а проваливается внутрь уже депозит, доходя до мезосферы земной мантии 😞

Anatolii Zainchkovskii #:
У вот что ты ахинею про Грааль несёшь ?

Ну а как её не нести под грибами, после возвращения на завод? 

