Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 801
Практически палишь тему, поаккуратнее в выражениях)))
Дример, ты в следующий раз не только скрины блюрь, но и текст, чтоб свидетели грааля не нервничали :))
Да здесь все и так давно знают про 🏆.
Сначала выпрыгнуть наружу по модели📈, чтобы оказаться в верхних квантилях стратосферы🌀, затем провалиться внутрь облака⛅.
Сетап с фильтрами у каждого свой, тут можно спорить до посинения какой лучше, отсечкой ли, 123 ли, заскок ли с кочергой и так далее.
Схема управления рисками разумеется должна быть построена так что потеря 💰 является суммой событий почти невероятных по Бернулли.
Ничего другого-то и не придумали вроде за всё время.
И конечно же не забывать про 👨🏾🔧🏭.
И 🍄😇.
никто ничего экстра-нового, до сель невиданного и не придумал.
и "есть нюансы" :-)
100500 мелочей про которые вроде-бы знают, но отмахиваются и не замечают, "а..мелочь, мизер, пыль". а эта мелочь массово вываливает советники в убытки и сливает счета.
и ещё кое-чего..не все котировки одинаково полезны. В смысле корректны. То-же вроде-бы фигня - плюс/минус пункт другой, секундой позже, странный объём, где-то паузы, что на фоне удержания позиции от недели до месяца вроде как не играет..
А это уже ретрансляция через 3-йи, 4-ые руки, крайне далёкая от торгующих центров и в ней вас обязательно сольют
вот прямо сейчас смотрел, перепроверял - например USDNOK на MQ demo совсем не от мира сего, собственно чем пост и навеян
пока что так
недели подшаманили, уже сдвиг
спс!
надежность судя по анализу ни о чем...
---
ahahahaha© new-rena
Всё же, иногда бывают тренды, которые улетают выше стратосферы в мезосферу атмосферы, а проваливается внутрь уже депозит, доходя до мезосферы земной мантии 😞
У вот что ты ахинею про Грааль несёшь ?
Ну а как её не нести под грибами, после возвращения на завод?