transcendreamer #:

Признаюсь, я тоже искал формулу универсального растворителя, я полагал, что это должно быть функция от цены и времени и от скорости расширения кокона, пролонгация функции огибающей границы, проблема лишь в том что эти параметры непостоянны, а при агрессивных параметрах функции размер шагов сильно увеличивается, да и как следствие мы лишь можем взять их временные средние, и я очень по искреннему надеюсь что почтенному принцу Флорезелю удалось продвинуться в этих изысканиях.

кокон окуклился


тренд больше флета ровно в 2 раза

 
Maxim Kuznetsov #:

да вот такие сны становятся обычным делом после того как встретить Председателя😃

на всех масштабах?

 
transcendreamer #:

да

 

Это превосходно.....

Инвариантность к масштабу...

Незримый Колледж в полном составе рукоплещет стоя....

Капитул ложи древних и магистр без лица произносит литания над замковым камнем с лучезарной дельтой....

Вершить судьбы мира, обретая тайные знания....

👁️
🔺

Похоже опять что-то случилось. Только добавлю сигнал Пророка в Избранное, и в скорости он оттуда исчезает. Наверное МК удаляют.
 
Oleksandr Volotko #:
немного не в тему, но я тоже пытался не так давно поставить сигнал

ровно 8 часов он прожил доступным :-)

сначала "слишком высокая прибыль за месяц", потом "а чё-то у вас так много сделок" и нагрузка выше рекомендуемой...и в архив его моментом 

а как сделок может быть мало, если на том сигнале торговались 28 пар одновременно ?  или с прибылью, вот сложился так месяц, мне что её надо урезать и срочно подслить??

и нагрузка - депозит должен нагружаться от 30 до 40 %, тогда торговля идёт в пользу трейдера. меньше - посреднику, больше - резкий слив...

ну сейчас и правда очень похоже на то, что МК что-то опять в форумом делали и настройки в части Избранного откатились до предыдущих, сигнал Пророка жив-здоров и никуда не делся

Maxim Kuznetsov #:

ну вот из-за всякого такого эдакого сигнал здесь делать и не буду, а под адекватные доходность и риск и аккуратную торговлю тут клиентов нет, но для этого есть другие места хвала небесам

 
Oleksandr Volotko #:

Я тоже иду в тень... Пока всем...



Ну вот..
