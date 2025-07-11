Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 809

Roman Kutemov #:
Есть такая поговорка из покера, вроде: Если вы не знаете кто проигрывает, значит проигрываете Вы. 
Как это применить к форексу ? 

= тренд. Вернее безоткатный тренд. Априори проигрывают те кто стоит против безоткатного тренда. Надо просто научится видеть когда кончается безоткатный тренд. И вставать против тренда только когда начинаются откаты. А до этого или в тренд или забор. Ибо как сказал один немецкий банкир - торопыгам в финансах делать нечего)))

 

йа художнег :

без названия, но про безоткатные тренды :-)

у меня в связи с этим только три традиционных вопроса осталось
 
кто виноват, что делать и ты меня уважаешь?

 
Не ты художник, природа...


без комментариев

нет, там про профит вопросы

у тебя листок какой-то не трейдерский


 

все самовыразились ?

а в исходной картинке листика сделана принципиальная ошибка - угадайте какая

я думал вопрос "все самовыразились?" ты и к себе применил, ан нет - продолжаешь самовыражаться
 
Будет ли профит?

Что с профитом?

Как там насчет профита?

