Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 809
Есть такая поговорка из покера, вроде: Если вы не знаете кто проигрывает, значит проигрываете Вы.
= тренд. Вернее безоткатный тренд. Априори проигрывают те кто стоит против безоткатного тренда. Надо просто научится видеть когда кончается безоткатный тренд. И вставать против тренда только когда начинаются откаты. А до этого или в тренд или забор. Ибо как сказал один немецкий банкир - торопыгам в финансах делать нечего)))
йа художнег :
без названия, но про безоткатные тренды :-)
у меня в связи с этим только три традиционных вопроса осталось
кто виноват, что делать и ты меня уважаешь?
Не ты художник, природа...
без комментариев
кто виноват, что делать и ты меня уважаешь?
нет, там про профит вопросы
Не ты художник, природа...
у тебя листок какой-то не трейдерский
все самовыразились ?
а в исходной картинке листика сделана принципиальная ошибка - угадайте какая
у меня в связи с этим только три традиционных вопроса осталось
Будет ли профит?
Что с профитом?
Как там насчет профита?