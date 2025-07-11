Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 850
надо сделать сигнал "Форекс тлен" и не торговать на нём вообще, и каждый желающий, подписавшись на него всего за $30 в месяц, сможет сэкономить себе кучу своего же бабла, банально не слив его в эту прорву
готов поспорить это будет самый долгоживущий сигнал на этой (и не только) площадке
да и никто не подпишется, подпишутся на те, где будет активность и слив - такова селяви
😊
ты на удивление глухой и непонятливый человек
у тебя спрашивают где профит брать и выбраться из гавна, а ты упорно даёшь рекомендации как в гавне оставаться и дальше
и вроде в привате обсуждали всё давно, а всё по старому...
Дример, дай мильон!
В том, что старое вернётся, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу, всё, на чем государство теряло, приносило ему доход.
Как будто без чувства юмора совсем🙄
Да как-то не до юмора сейчас совсем
и вроде в привате обсуждали всё давно, а всё по старому...
Ну вот наивняги прочтут и решат, что ты мне в привате какие-то тайны извлечения профита открыл давно, и будут лупится башкой в бетонную стену без толку.Нет никаких тайн, нет никакого профита.
Гражданин Корейко, к сведению, был подпольным миллионером, а не подпольным капиталистом, как могло показаться из вышеприведённой цитаты. Он при капитализме пиздил обозами и ж/д составами, и при социализме. Ему вообще всё равно какой строй был на дворе. Он был вором.
Насчет лупиться в стену: я же ведь и намекаю неиллюзорно что это всё тлен.
И басни гипер-оптимистиченых пророков.
Быстрых денег тут не получить, обсуждали не раз, можно оставить эту надежду на взлет со 100 талеров.
Эджи есть временные и на протяжении 2-3-4 года вполне реально держать в ПФ в диапазоне 1,5-2.
Но с разумной умеренной доходностью, без бешеных процентов, и просадкой в пределах аллокированного.
Но это и так все знают, никакой тайны в этом нет.
Грубо говоря, просадка порядка четверти аллокированного капитала если случается раз в год-полтора, но это исправимо.
Жахальщики прокляты сразу.
Событие большой просадки должно быть рассчитано так, чтобы оно было очень маловероятным / почти невероятным для данного рынка.
За это время успевают и тушкой отрасти и с подписунов собрать, если не будет особо резких событий для главных стран мира.
И для данного рынка никаких трендов, ловли импульсов и никакой классики, это всё нужно оставить для фонды.
Преимущественное использование возвратности с заходом в тот момент отклонения, когда статистически на истории по модели хуже/глубже уже почти не бывает.
Модель у каждого своя, никто конечно так обсуждать не будет в открытую, но мне кажется всё сходится приблизительно к одной философии: заход на излёте.
И потом либо первый обратный импульс и выход либо траллировать пока есть силы (пруфов конечно же не будет, хехе).
На самом деле никто не знает насколько это безопасно на долгой дистанции, но паммы живут именно так.
Есть еще гениальные мастера такие как {данные удалены} которые пособны творить статистически обоснованный скальпинг, но это отдельная история.
У них низкий ПФ но очень стабильный винрейт и эксплуатация особенностей брокеров, не для каждого такая работа, и там свои проблемы возникают.
А всяких умалишенных шаманов с разметкой графика или с волшебными сигналами можно сразу игнорить и слать на вечный завод.
Лучше даже на поселение в шахту, и чтобы в шахте был завод, и чтобы на этом заводе была стройка, вот.
Теоретически могут быть еще какие-то статистические эджи конечно, мало ли.
Мне кажется, это все и так тут давно знают, так что тайн и правда никаких нет.