Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 399
Наконец то автор раскрыл все карты. Думал этого не когда не произойдет) почти 8 лет догадок, и никто так и не приблизился. Мне кажется баблокос на голову выше всех остальных стратегий. Единственное как и автор говорил без советника ничего не получится. В ручную быстро не перевернешься.
Раздвижка почти что схлопнулась
Почти!
Едем дальше...
Aleksander
должен был, и открылся, но по техническим причинам не все прошло так гладко.
сейчас не у того компа, вроде 78 пунктов не набирается, должно было закрылся по TP в районе 50 пунктов, а так да неделя была бы в +.
да, делать поправку на волатильность и чтото ещё :) нормализуй лоты на момент сделки
все по объему одинаковые, т.к в кросс входят оба мажора на одинаковых правах
мутишь воду, элементарно же ж...
но если появляется третий мажор и второй кросс, т.е. торгуется не три пары, а пять или еще больше(7,9,11 и т.д.), то там уже не такой расчет
например, торгуются все евровые кроссы и 7 мажоров(13 пар). Там будет 6-ти кратное увеличение евры(кратность объема=все мажоры-1) и против неё торгуется всё остальное но по объему в 6 раз меньше евы.
Одновременно такую комбинацию открывать нельзя, т.к. получится суперстабильная система с отрицательным профитом, равным совокупному спреду.
Причем, если исходный треугольник затыкается сочетанием новых мажор+кросс, это равнозначно фиксации текущего эквити
Кроссы и мажоры подкидываются по одному по мере необходимости. Это и будут доливки
Однако, с увеличением количества пар, профитность системы резко падает
Поэтому лучше уж вообще без доливок, если нет запасных многомиллионных капиталов. Да и с капиталом далеко не факт, что он не будет потерян......
Неотложные дела оторвали меня от парного трейдинга. На предстоящей неделе продолжу испытывать варианты входа. Начну с этого:
выход по виртуальному тралу или при достижении профита 1% от средств.
проще потестить в тестере МТ5
парный тестится на раз-два
Знаю, но как говорят, лень то раньше нас родилась.) Осваивать же надо и в mql5 разбираться, а в старости порой так неохота браться за что-то новое. Думаешь: жить то осталось всего ничего, зачем мне это надо.)
Неотложные дела оторвали меня от парного трейдинга. На предстоящей неделе продолжу испытывать варианты входа. Начну с этого:
выход по виртуальному тралу или при достижении профита 1% от средств.
А чем собственно будете парно торговать?
А чем собственно будете парно торговать?
Несколько хорошо коррелированных инструментов подобрал.