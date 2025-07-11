Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 399

Sibarit:
Наконец то автор раскрыл все карты. Думал этого не когда не произойдет) почти 8 лет догадок, и никто так и не приблизился. Мне кажется баблокос на голову выше всех остальных стратегий. Единственное как и автор говорил без советника ничего не получится. В ручную быстро не перевернешься.
К автору вопрос по расчетв лотов: достаточно расчитать лоты так чтобы при прохождении одного пункта у всех пар был одинаковый фин результат в usd?

Usdjpy  - 1.09 lot
Cadjpy  - 1.09 lot
Usdcad - 1.29lot

Или обязательно еще добавлять поправку на волатильность или что то еще?
да, делать поправку на волатильность и чтото ещё :) нормализуй лоты на момент сделки
 

Раздвижка почти что схлопнулась

Почти!

Едем дальше...

 

Aleksander

должен был, и открылся, но по техническим причинам не все прошло так гладко.

сейчас не у того компа, вроде 78 пунктов не набирается, должно было закрылся по TP в районе 50 пунктов, а так да неделя была бы в +.

 
все по объему одинаковые, т.к в кросс входят оба мажора на одинаковых правах

мутишь воду, элементарно же ж...

но если появляется третий мажор и второй кросс, т.е. торгуется не три пары, а пять или еще больше(7,9,11 и т.д.), то там уже не такой расчет

например, торгуются все евровые кроссы и 7 мажоров(13 пар). Там будет 6-ти кратное увеличение евры(кратность объема=все мажоры-1) и против неё торгуется всё остальное но по объему в 6 раз меньше евы.

Одновременно такую комбинацию открывать нельзя, т.к. получится суперстабильная система с отрицательным профитом, равным совокупному спреду.

Причем, если исходный треугольник затыкается сочетанием новых мажор+кросс, это равнозначно фиксации текущего эквити

Кроссы и мажоры подкидываются по одному по мере необходимости. Это и будут доливки

Однако, с увеличением количества пар, профитность системы резко падает

Поэтому лучше уж вообще без доливок, если нет запасных многомиллионных капиталов. Да и с капиталом далеко не факт, что он не будет потерян......

 

Неотложные дела оторвали меня от парного трейдинга. На предстоящей неделе продолжу испытывать варианты входа. Начну с этого:


выход по виртуальному тралу или при достижении профита 1% от средств.
 
проще потестить в тестере МТ5

парный тестится на раз-два

 
Знаю, но как говорят, лень то раньше нас родилась.) Осваивать же надо и в mql5 разбираться, а в старости порой так неохота браться за что-то новое. Думаешь: жить то осталось всего ничего, зачем мне это надо.)

 
Кто-нибудь пробовал оптимальную точку привязки искать? Я тут попробовал, если на интервале порядка месяца подвигать эту точку, то видно, что иногда за счёт этого можно существенно снизить трендовость спреда. А при конттрендовой(по отношению к спреду) торговле это имеет важное значение. Если диапазон колебания спреда получается небольшой и в горизонтальном канале, то это идеальная ситуация для усреднения. 1-3 усредняющих одера с шагом 1/3 от диапазона колебаний спреда и ждём прибыль.
 
А чем собственно будете парно торговать?

 
Vitaly Muzichenko:

А чем собственно будете парно торговать?

Несколько хорошо коррелированных инструментов подобрал.

