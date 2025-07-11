Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 799

Maxim Kuznetsov #:

чтобы унять дримера - по скринам которые он очень просил удалить, сделан советник. И эта скотина (не дример, советник) работает..везде

за вами уже выехали

 
Ах, ты!

Вот же ты.... [талантливый разработчик] такой сякой... а....

 
Aleksey Nikolayev #:

за вами уже выехали

и где все эти прекрасные люди ?

PS/ оно действительно всё очень прикольно..прямо скажем неожиданно :-) г-н Бернулли самый правый из неупоминаемых

 
Отныне вводится официальный культ неаполитанской воды Святого Николая и Теофании ди Адамо... благоговейно ждём картинок...
 
Да, кстати, говорят что самые эффективные алгоритмы работают без внешних параметров, потому что сами подстраиваются под оперативные данные, в общем чертовски интригующе и слава и почёт...
без монитора не Пророк! (с)
 

С точки зрения маркетинга название выбрано безупречно:

Aqua Tofana

Аква-тофана (в переводе с итал.  «вода Тофаны») представляла собой бесцветную жидкость, лишённую вкуса и запаха, не терявшую своих ядовитых свойств ни в горячей, ни в холодной пище. Рецепт аква-тофаны никогда не был до конца раскрыт — точнее, известны все (или почти все) ингредиенты, но не дозы и не «технология» производства — и то, и другое Госпожа Тофана держала в строгом секрете. Считается, что в основе яда лежал водный раствор мышьяковой кислоты и вытяжка белладонны.

Уникальность яда состояла в том, что отравленный слабел постепенно. Вначале появлялась сильная жажда, затем рези в желудке, слабость, наконец паралич и смерть — иными словами, смерть от отравления по своим клиническим признакам почти совпадала с течением обычного заболевания — например, брюшного тифа, при тогдашнем состоянии медицины распознать отравление было почти невозможно. Это непросто было бы сделать даже в наши дни и потому достаточно много преступников ломали голову над тем, чтобы воспроизвести рецепт Тофании. Сведений о том, что это кому-то удалось, нет.

 
Oleksandr Volotko #:
без монитора не Пророк! (с)


---

как-то так вот

а, монитор есть оказывается, просто он скрыт, ну или спрятан
 

Признаюсь, я тоже искал формулу универсального растворителя, я полагал, что это должно быть функция от цены и времени и от скорости расширения кокона, пролонгация функции огибающей границы, проблема лишь в том что эти параметры непостоянны, а при агрессивных параметрах функции размер шагов сильно увеличивается, да и как следствие мы лишь можем взять их временные средние, и я очень по искреннему надеюсь что почтенному принцу Флорезелю удалось продвинуться в этих изысканиях.

