Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 796
1, Ренат в этом утверждении абсолютно Прав
2. Если кто думает что Ренат неправ, смотри пункт 1
3. А вот РИСК нужно наращивать тогда и только тогда когда это нужно и не является РИСКОМ (=Парадокс! ). "РИСК" равно "НЕ РИСК"
тут два в одном как бы
я всегда был при одном и том же мнении
величина риска = качество стратегии
величина риска = качество стратегии
ну это ты так говоришь пока сигнал свой не слил на высоких рисках, а как сольёшь то и думать так резко перестанешь, ибо любую даже очень качественную стратегию можно перегрузить рисками и загнав за буйки утопить
Толик слил всё под ноль почти. Это ведь тоже надо уметь.
Может опять с реверсом экспериментирует?
Признавайся, Толян
Без понятия. Я еще вчера озвучил что соревнования по баблокосам окончены...
если бы всё было так просто предсказуемо.. всё будет как-то совершенно неожиданно по другому и вообще не так, как виделось
Что ж, конфиденты сообщают о прекраснейших новостях, и если так дальше будет то вообще отлично будет...
Что за новости? Пошел процесс?