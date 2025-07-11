Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 796

Alexandr Krivoshey #:

1, Ренат в этом утверждении абсолютно Прав
2. Если кто думает что Ренат неправ, смотри пункт 1
3. А вот РИСК нужно наращивать тогда и только тогда когда это нужно и не является РИСКОМ (=Парадокс! ). "РИСК" равно "НЕ РИСК"

тут два в одном как бы

я всегда был при одном и том же мнении

величина риска = качество стратегии

 
Renat Akhtyamov #:

Тут я не соглашусь. Качество стратегии, это числовая величина, прямопропорциональная степени "отсутствия риска"
Renat Akhtyamov #:

величина риска = качество стратегии

ну это ты так говоришь пока сигнал свой не слил на высоких рисках, а как сольёшь то и думать так резко перестанешь, ибо любую даже очень качественную стратегию можно перегрузить рисками и загнав за буйки утопить

Alexandr Krivoshey #:

3. А вот РИСК нужно наращивать тогда и только тогда когда это нужно и не является РИСКОМ (=Парадокс! ). "РИСК" равно "НЕ РИСК"

вот абс точно сказано

 
Oleksandr Volotko #:

ну это ты так говоришь пока сигнал свой не слил на высоких рисках, а как сольёшь то и думать так резко перестанешь, ибо любую даже очень качественную стратегию можно перегрузить рисками и загнав за буйки утопить

...

Толик слил всё под ноль почти. Это ведь тоже надо уметь.

Может опять с реверсом экспериментирует?

Признавайся, Толян

 
Oleksandr Volotko #:

Без понятия. Я еще вчера озвучил что соревнования по баблокосам окончены...

 
Что ж, конфиденты сообщают о прекраснейших новостях, и если так дальше будет то вообще отлично будет...
если бы всё было так просто предсказуемо.. всё будет как-то совершенно неожиданно по другому и вообще не так, как виделось

 
transcendreamer #:
Что ж, конфиденты сообщают о прекраснейших новостях, и если так дальше будет то вообще отлично будет...

Что за новости? Пошел процесс?

