Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 798
Кстати я опять всё пропустил, почему граальные сигналы закрылись, опять с риском перебрали?😏
Пророк под предлогом, что Толик слил, свои спрятал зачем-то, несколько раз подряд
а больше граальных вроде и не было
Перелил результат со 120% доходности на новый счет для чистой статы, задавил риск чтобы не выпрыгивать за 50% мес и поменял "двигатель прогресса"
Но скоро спрячу, ибо "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать!"...
Вообще я щас с бойскаутами ( пионерами ) в прятки играем с "бабуинами" в стразиках )))
Открыли несколько тысяч счетов вот на эти "имена" и хотим чтобы они запросы по всем этим именам в банки шмаляли разыскивая бабло!.....
Но в соответствии с "Теорией вероятности" и памяти И. В. Сталина, ушедшего в 1953г, их ждет только
№53по тому списку!...
Все счета ведет Систетма Иск Интеллекта
Не слито, а скрыто.
Не спрятано, а перелито.
Не падение, а отрицательный рост.
Не разгром, а перегруппировка.
Не проблема, а челлендж.
Не сдача, а жест доброй воли.
Не переобулся, а произвел когнитивно-семантическую замену.
Не отступление, а выравнивание фронта.
Не катастрофа, а новые вызовы.
Не мы убегаем, а враг с позором бежит за нами.
Не стагнация, а накопление внутреннего потенциала.
Не ошибка, а многоходовочка.
Не взрыв, а хлопок.
Не разорился, а принял концепцию дауншифтинга.
Не нищий, а просто деньги это не главное.
Не умер, а трансцендировал в эйдос.
Не завод, а современное перспективное крупное предприятие.
Не тлен, а алхимическое нигредо.
😉
Не спрятано, а перелито.
а я вот начал было искать антоним для "спрятал", но почему-то не нашлось с первого раза, ну и забил, а надо было не в лоб искать, разумно
Не слито, а скрыто.
О, сокрытое! О, темное! А в нем есть семена.
Эти семена такие подлинные! Они дают уверенность.
С древности и поныне имя его не преходит,
Благодаря ему опознаем величие превращений.
Имя, которое можно назвать, – не постоянное Имя.
чтобы унять дримера - по скринам которые он очень просил удалить, сделан советник. И эта скотина (не дример, советник) работает..везде