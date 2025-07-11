Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 798

transcendreamer #:
Кстати я опять всё пропустил, почему граальные сигналы закрылись, опять с риском перебрали?😏
Их вовремя закрывают, чтобы не прослыть сливаторами. 🙃
 
Oleksandr Volotko #:

Пророк под предлогом, что Толик слил, свои спрятал зачем-то, несколько раз подряд

а больше граальных вроде и не было

Ниче я не спрятал... :P
Перелил результат со 120% доходности на новый счет для чистой статы, задавил риск чтобы не выпрыгивать за 50% мес и поменял "двигатель прогресса"
Но скоро спрячу, ибо "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать!"...

Вообще я щас с бойскаутами ( пионерами )  в прятки играем с "бабуинами" в стразиках )))
Открыли несколько тысяч счетов вот на эти "имена" и хотим чтобы они запросы по всем этим именам в банки шмаляли разыскивая бабло!.....

Но в соответствии с "Теорией вероятности" и памяти И. В. Сталина, ушедшего в 1953г, их ждет только

№53

по  тому списку!...

Все счета ведет Систетма Иск Интеллекта
Анекдот №-10013650
  • www.anekdot.ru
№-10013650 Задержаны чеченские терористы : 1. Ушат Помоев 2. Улов Налимов 3. Букет Левкоев 4. Рекорд Надоев 5. Отряд Ковбоев 6. Подрыв Устоев 7. Погром Евреев 8. Поджог Сараев 9. Захват Покоев 10.Исход Изгоев 11.Побег Злодеев 12.Обвал Забоев 13.Угон Харлеев 14.Удел Плебеев 15.Камаз Отходов 16.Развод Супругов 17.Забег Дебилов 18.Парад Уродов 19.Вагон Гандонов 20.Отряд Дебилов 21.Хачик Хуев 22.Улов Кальмаров 23.Рулон Обоев 24.Черед Застоев 25.Квартет Гобоев 26.Подшум Прибоев 27.Подсуд Злодеев 28.Загул Старлеев 29.Друган…
 

Не слито, а скрыто.

Не спрятано, а перелито.

Не падение, а отрицательный рост.

Не разгром, а перегруппировка.

Не проблема, а челлендж.

Не сдача, а жест доброй воли.

Не переобулся, а произвел когнитивно-семантическую замену.

Не отступление, а выравнивание фронта.

Не катастрофа, а новые вызовы.

Не мы убегаем, а враг с позором бежит за нами.

Не стагнация, а накопление внутреннего потенциала.

Не ошибка, а многоходовочка.

Не взрыв, а хлопок.

Не разорился, а принял концепцию дауншифтинга.

Не нищий, а просто деньги это не главное.

Не умер, а трансцендировал в эйдос.

Не завод, а современное перспективное крупное предприятие.

Не тлен, а алхимическое нигредо.

😉

transcendreamer #:

Не спрятано, а перелито.

а я вот начал было искать антоним для "спрятал", но почему-то не нашлось с первого раза, ну и забил, а надо было не в лоб искать, разумно

 
Не старый пердун, а винтажный газогенератор. 😉
 
Да ведь понятно что кругом чекисты и масоны, нужно быть бдительным, в любой момент могут Грааль украсть, или даже ликвидировать совсем, реально on the edge.
 
transcendreamer #:

Не слито, а скрыто.

О, сокрытое! О, темное! А в нем есть семена.

Эти семена такие подлинные! Они дают уверенность.

С древности и поныне имя его не преходит,

Благодаря ему опознаем величие превращений.

 
Путь, о котором можно поведать, – не постоянный Путь.
Имя, которое можно назвать, – не постоянное Имя.
 

чтобы унять дримера - по скринам которые он очень просил удалить, сделан советник. И эта скотина (не дример, советник) работает..везде

