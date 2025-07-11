Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 795

[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:

Да, судя по всему Толян убрал надоевшие стопы....

Ну стопы никуда как раз и не делись, а вот риск на сделку пошел по бороде, что и изображено на графике.

 
Oleksandr Volotko #:

Ну стопы никуда как раз и не делись, а вот риск на сделку пошел по бороде, что и изображено на графике.

По желаниям трудящихся, убрал с сигнала динамику. Поставил статику
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
По желаниям трудящихся, убрал с сигнала динамику. Поставил статику

Ну Толику это явно не поможет :)) раз уж решил он пуститься во все тяжкие, то Дримеру можно уже и не придумывать причину, почему он не вложит в его торговлю оговоренные 100к 😆

 
Oleksandr Volotko #:

Ну Толику это явно не поможет :)) раз уж решил он пуститься во все тяжкие, то Дримеру можно уже и не придумывать причину, почему он не вложит в его торговлю оговоренные 100к 😆

Значит все. Яичко спирамидкой и  глазиком "пророка" остается у меня ))

Вообще это писец какой тяжкий труд сидеть и ждать "напророченое"  бабло.







Главное = правильно МАТЕРИТЬСЯ = Знать МАТеМАТиКАА! (Люблю+Цифры(=Цифер)=ЛюЦИФЕР )




Вообще вы "Детскую сказку" хорошо читали?!
Дети не просто так "Р" не выговаривают.
Смерть Кощея бессмертного - в ЯЙЦЕ, в ЯЙЦЕ не ИГ(Л)А и ИГ(Р

... ИГРА = "ВОТ ТО ЧТО БУДНИ ОБРАЩАЕТ В СКАЗКУ"

( Мистеру Хокингу посвящается!... )
Ключ ко всему = "БИ2" = Диалектика. Рассмотрение ВСЕГО с обоих сторон или "ВСЕСТОРОННЕЕ" рассмотрение ВСЕГО!
Mr. Freeman, part 07 [посвящается Стивену Хокингу, RIP]
Mr. Freeman, part 07 [посвящается Стивену Хокингу, RIP]
  • 2018.03.14
  • www.youtube.com
E-shop — http://bit.ly/Freeman_merchTelegram — https://t.me/mrfreeman000Instagram — https://www.instagram.com/mrfreemanofficial/Сайт — https://mf0.me========...
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
Значит все. Яичко спирамидкой и  глазиком "пророка" остается у меня ))

не, ну а сигнал зачем опять убрал-то?! 

нужен соперник - соревнуйся с рынком

 

Вообще не понятно - зачем убирать?

поставьте риск 0.5% и пусть колбасит годами, и стратегию можно курочить сколько угодно

 
Oleksandr Volotko #:

не, ну а сигнал зачем опять убрал-то?! 

нужен соперник - соревнуйся с рынком

Там я уже соревновался. Наши победили...

( вообще негоже всем видеть как и кто "мьельниром" по рынку врезает )
Если у всех будут мьёльнеры, то!... "весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем!.."









( подержу его еще недельку открытым, чтобы окончательно убедились, потом прикрою " )
Я ЖЖ+МОТ

Ваша "мечта" = "НАЖМИ НА КНОПКУ, ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ" = у меня в кармане:


 

раскрою еще одну тайну:

"Саша Север" = не настоящий ВОР и играл свою роль размахивая капустой для отвлечения внимания:
Чемодан бабла у него с фальшивыми купюрами ( = куклами ). На всех баксах есть зеленая печать, которой нет на пачках купюр в чемодане бабла на его снимках.
Настоящий вор никогда не совершает преступлений, и уж темболее не сидит на наркоте и не сидит в тюрьме. Настоящий ВОР всегда на свободе.



И. В. Сталин был НАСТОЯЩИЙ ВОР. Он тоже был МАТеМАТиком и не видел разницу между Человеком и Человеком ( потому и погонов не носил ). У него потому во всех подписях стоит знак РАВНО (=РОВНО ), что означает "все равны"
При обратном прочтении РОВНО будет Р180(РОВНО)=!!!ОН+ВОР!!!

,

Еще носил всегда САПОГИ потому что Р180(ИГО+ПАС), Иго = Монголотатарское ИГО.


Герб российской Федерации = Герб МОНГОЛОТАТАР. ( а вы думали что они просто вот так вот всей толпой УШЛЁПКОВ куда-то исчезли?!)

И наконец как Монголотатары научили всю РУСЬ материться:
КАЗАК читается со всех сторон одинаково.

А "ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ" или Курица с лоботомией что на гербе и Монголотатар и Российской Федерации, в ИНОМ прочтении читается как:

Р180(ДВУГОЛАВЫЙ ОРЕЛ)=ПЕРО+ЙЫВАЛ+ГУВД" )))

 
Anatolii Zainchkovskii #:
Точно )

сдали нервы?

стратегию надо шаманить, а не риск наращивать....

 
Renat Akhtyamov #:

сдали нервы?

стратегию надо шаманить, а не риск наращивать....

1, Ренат в этом утверждении абсолютно Прав
2. Если кто думает что Ренат неправ, смотри пункт 1
3. А вот РИСК нужно наращивать тогда и только тогда когда это нужно и не является РИСКОМ (=Парадокс! ). "РИСК" равно "НЕ РИСК"

Толяну за то что не полез на Реал соревноваться, респект = правильное решение Водителя.
"Не уверен, не обгоняй"
