Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 794
Наивный… За поздравления желаете терпеть махинации с котировками… Удачи вам…
есть люди которые могут с ворохом скриншотов доказывать что котировку XAUUSD двигали чтобы снести стоп-лосс их центового счёта
и таких людей тут много :-)
Да, хочу как в Альпари!
И еще хочу чтобы поздравляли меня каждый год как и они с ДР )))
Интересный факт: как только я вывел оттуда все деньги меня сразу перестали поздравлять с ДР )))
---
1237 трейдов за не полные двое суток 😲 вот интересно через сколько дней сигнал отключат от мониторинга, через день или два? 😞Но брокер наверное будет на руках носить, это ж сколько ты ему профита генерирует 😆
Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными
На фоне 1237 трейдов за полтора суток это смешно, да 😆
Как можно случайно столько намолотить?! 😆
дурное дело нехитрое :-)
1240 за 36 часов, это даже реже чем раз в минуту...
Ребзя у меня баблокос или нет?
судя по началу торговли и если не смотреть на последний пик, то из рядовых, то есть те, которые в лучшем случае топчутся на одном месте
Ребзя у меня баблокос или нет?
вообще нет, так что снимай профит пока не отдал обратно в рынок
хаха
Я так понимаю у Толика терпение закончилось.
Да, судя по всему Толян убрал надоевшие стопы....