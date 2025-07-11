Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 794

Alexey Viktorov #:

Наивный… За поздравления желаете терпеть махинации с котировками… Удачи вам…

есть люди которые могут с ворохом скриншотов доказывать что котировку XAUUSD двигали чтобы снести стоп-лосс их центового счёта

и таких людей тут много :-)

[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
Да, хочу как в Альпари!
И еще хочу чтобы поздравляли меня каждый год как и они  с ДР )))

Интересный факт: как только я вывел оттуда все деньги меня сразу перестали поздравлять с ДР )))

---

1237 трейдов за не полные двое суток 😲 вот интересно через сколько дней сигнал отключат от мониторинга, через день или два? 😞

Но брокер наверное будет на руках носить, это ж сколько ты ему профита генерирует 😆
[Удален]  

Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными

На фоне 1237 трейдов за полтора суток это смешно, да 😆

Как можно случайно столько намолотить?! 😆

 
Oleksandr Volotko #:

дурное дело нехитрое :-)

1240 за 36 часов, это даже реже чем раз в минуту...

 
Ребзя у меня баблокос или нет?
 
Ilya Vasenin #:
Ребзя у меня баблокос или нет?

судя по началу торговли и если не смотреть на последний пик, то из рядовых, то есть те, которые в лучшем случае топчутся на одном месте

[Удален]  
Ilya Vasenin #:
Ребзя у меня баблокос или нет?

вообще нет, так что снимай профит пока не отдал обратно в рынок

 
Renat Akhtyamov #:

судя по началу торговли и если не смотреть на последний пик, то из рядовых, то есть те, которые в лучшем случае топчутся на одном

хаха

[Удален]  

Я так понимаю у Толика терпение закончилось.


 
Oleksandr Volotko #:

Я так понимаю у Толика терпение закончилось.


Да, судя по всему Толян убрал надоевшие стопы....

