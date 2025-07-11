Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 793

Alexandr Krivoshey #:

Ты посмотри на таблицу в рейингах. Там у всех мартышки=бандерлоги на деревьях висят. Эквити у мартышек не буду говорить какой и как летает в ходе сделок, а это самый лучший показатель.

Ну что торгуют - то и в рейтингах. Другого особо и нет. А если и есть, то это большая редкость.

Решил с ветряными мельницами побороться? Зря, бесполезняк это. Пока клиент не потеряет свои кровные на мартышке ты ему хоть кол на голове чеши - он не поймёт, еще и тебя будет обзывать всякими словами нехорошими. И хоть через эквити считай прирост, хоть через баланс - им пофиг.

Вот что стоило бы МК внести в формулу расчета прироста, так это неторговые операции, вернее принимать их во внимание. И тогда любые манипуляции с приростом доходности будут невозможны.

ну и да, абсолютную просадку по эквити они нигде не показывают, но добавить показатель не проблема вроде


но справедливости ради к мартышкам это опять же не относится - у них профит короткий, а вот сопли свисают конкретно, и как раз эта просадка по эквити есть в мониторинге, но как писал выше - пюлювать клиент будет на этот показатель пока не сольют его кровные, он там весь занят - подбирает себе остров и яхту, остальное его раздражает :))
 
Oleksandr Volotko #:

ну и да, абсолютную просадку по эквити они нигде не показывают, но добавить показатель не проблема вроде


Ты не понял. Картику эквити надо показывать и не точки схлопывания. Риски оценить по точкам схлопывания эквити в момент фиксации баланса, невозможно.
Они таким макарм вводят в заблуждения "кто модный", "а кто нет"

Alexandr Krivoshey #:

Ты не понял. Картику эквити надо показывать и не точки схлопывания. Риски оценить по точкам схлопывания эквити в момент фиксации баланса, невозможно.
Они таким макарм вводят в заблуждения "кто модный", "а кто нет"

я и правда не понял, вон выше картинка эквити - вроде никто её и не прячет

а вот за "вводят в заблуждение" они на тебя точно осерчают, ибо этим они ну вот точно не занимаются

а, ты хочешь, чтоб как в Альпари, прирост считался по изменению стоимости пая, с вот этими вот ежечасными ролловерами, ибо иначе вот прям он-лайн заипёшься это считать и т.д., так напрасно - не дождёшься ты этого тут, да и нет особой нужды в этом, достаточно и того, что есть таки, информации для анализа предостаточно 
интересный факт: если ты возьмёшь ПАММ и сравнишь его с монитором в той жу мухе, то обнаружишь, что разницы сколь либо заметной и нет, хотя в первом случае по эквити рисуется, в во втором по балансу, ну если там не три трейда всего конечно, можешь вот свои взять и сравнить
 
Oleksandr Volotko #:
а, ты хочешь, чтоб как в Альпари, прирост считался по изменению стоимости пая, с вот этими вот ежечасными ролловерами, ибо иначе вот прям он-лайн заипёшься это считать и т.д., так напрасно - не дождёшься ты этого тут, да и нет особой нужды в этом, достаточно и того, что есть таки, информации для анализа предостаточно 
Да, хочу как в Альпари!
И еще хочу чтобы поздравляли меня каждый год как и они  с ДР )))
 
Alexandr Krivoshey #:
Да, хочу как в Альпари!
И еще хочу чтобы поздравляли меня каждый год как и они  с ДР )))

Наивный… За поздравления желаете терпеть махинации с котировками… Удачи вам…

Alexey Viktorov #:

Наивный… За поздравления желаете терпеть махинации с котировками… Удачи вам…

предлагаю не углубляться в детали, а то как бы правилами форума запрещено обсуждать брокеров и санитары начнут чинить свой порядок незамедлительно тут

