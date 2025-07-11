Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 793
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты посмотри на таблицу в рейингах. Там у всех мартышки=бандерлоги на деревьях висят. Эквити у мартышек не буду говорить какой и как летает в ходе сделок, а это самый лучший показатель.
Ну что торгуют - то и в рейтингах. Другого особо и нет. А если и есть, то это большая редкость.
Решил с ветряными мельницами побороться? Зря, бесполезняк это. Пока клиент не потеряет свои кровные на мартышке ты ему хоть кол на голове чеши - он не поймёт, еще и тебя будет обзывать всякими словами нехорошими. И хоть через эквити считай прирост, хоть через баланс - им пофиг.
Вот что стоило бы МК внести в формулу расчета прироста, так это неторговые операции, вернее принимать их во внимание. И тогда любые манипуляции с приростом доходности будут невозможны.
ну и да, абсолютную просадку по эквити они нигде не показывают, но добавить показатель не проблема вроде
ну и да, абсолютную просадку по эквити они нигде не показывают, но добавить показатель не проблема вроде
Ты не понял. Картику эквити надо показывать и не точки схлопывания. Риски оценить по точкам схлопывания эквити в момент фиксации баланса, невозможно.
Они таким макарм вводят в заблуждения "кто модный", "а кто нет"
Ты не понял. Картику эквити надо показывать и не точки схлопывания. Риски оценить по точкам схлопывания эквити в момент фиксации баланса, невозможно.
Они таким макарм вводят в заблуждения "кто модный", "а кто нет"
я и правда не понял, вон выше картинка эквити - вроде никто её и не прячет
а вот за "вводят в заблуждение" они на тебя точно осерчают, ибо этим они ну вот точно не занимаются
а, ты хочешь, чтоб как в Альпари, прирост считался по изменению стоимости пая, с вот этими вот ежечасными ролловерами, ибо иначе вот прям он-лайн заипёшься это считать и т.д., так напрасно - не дождёшься ты этого тут, да и нет особой нужды в этом, достаточно и того, что есть таки, информации для анализа предостаточно
И еще хочу чтобы поздравляли меня каждый год как и они с ДР )))
Да, хочу как в Альпари!
И еще хочу чтобы поздравляли меня каждый год как и они с ДР )))
Наивный… За поздравления желаете терпеть махинации с котировками… Удачи вам…
Наивный… За поздравления желаете терпеть махинации с котировками… Удачи вам…
предлагаю не углубляться в детали, а то как бы правилами форума запрещено обсуждать брокеров и санитары начнут чинить свой порядок незамедлительно тут