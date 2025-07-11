Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 791
непонятно что ты там эдакого мог придумать в принципе
Максимальная просадка при торговом цикле - 1.4% всего!
Это пипец какой ааа.уительный показатель...
И это с учетом того, что пару часов назад был расколбас по БаксоФунту.
Толян был Прав - при гепах, переливание активов происходит в другие мажоры и кросы, накрывать синтетикой надо весь рынок чтобы дисперсия была минимальной., Для более стабильной диверсификации движения рынка надо накрывать все основные мажоры, куда может происходить выливание активов.
А чего депозит такой мелкий-то? :))
При расчете лотности синтетика, значения после запятой играют очень большую роль. А это возможно только когда Пифагоровы Штаны = ШароВары = (С) КазачествоИли чтобы 3.14+3D+Ануть по рынку "Молотом+Тора"(=иначе называется Мьёльнир), нужно этот Мьёльнир сначала суметь "поднять", а потом его швырять безжалостно его во все стороны.
И как написано в сценарии он всегда возвращается...
Я свой "Мьёльнир" поднял ещё в 2004м году в NorthFinance ( Финляндия/Австрия ), с тех пор и метаю его
Мьёльнир как и описано - квадратный( =кубический и с Ручкой ). Принесли его мне его "в дипломате" = тоже квадратный и с Ручкой. Сначала думал что пристрелят.
В Машине чувак что передавал "Мьёльнир", е.ало сидело, непередаваемое = рожа кирпичём. Мьёльнир из "кирпича" достать и надо по сценарию.
Сказал мне что заслужил и что я торгую как СуриваНорОк ( с древнеХиндийского = Всевидящий глаз ), или как ахуевший "СатаНа".
Вам же всё чётко сказали "Пророк" прийдёт с Севера(=North+Finance)!...
Финляндия это и есть Скандинавия
Р180(СКАНДИНАВИЯ)=Я+ИВАН+ID+НАКС(+ХАКС=!!!ХАКЕР!!!)
Ключ к поднятию "Мьёльнира" = быть "хладнокровным" = "как рептилия" и быть ЖМОТОМ = ценить каждый пипс прибыли!
И самое главное, после того как поднимешь "Мьёльнир", жить обычной жизнью (=не выделяться), ходить на работу. Не шиковать. Иначе дааахуя кто захочет у вас его отобрать... ( криминал )
При расчете лотности синтетика, значения после запятой играют очень большую роль.
особенно когда синтетик не статичный, это я заметил
абс верно
правильно ли я тебя понял - публиковать сигнал ты (по крайней мере пока) не собираешься?
Кстати, если кто не в курсе, возле Пирамиды лежит ТАКСА, когда-то это любимая и верная сообака ФАРАОНА
Собака изображена с человеческим лицом, потому что СОБАКА была не совсем СОБАКА. Это была женщина что всегда была у ног ФАРАОНА
ТАКСА = Единственная порода СОБАК, что не поддается дресировке, видит все все в полной темноте ( тройная сетчатка глаза как у рептилий ). = СОБАКА+ЗМ ЕЯ в одном лице (=УДАВ), самая ДОБРАЯ и преданная СОБАКА, любит своего хозяина до самой смерти и самый бесстрашный убийца всех ЛИС как РОСОМАХА. Всегда нападает на свою жертву невзирая на её размер.
Она залазит в нору ЗАДОМ, и пока ЛИСИЦА хватает её за ЗАД думая что поймала жертву, она в норе извивается как змея и ДУШИТ СВОЮ ЖЕРТВУ ХВАТАЯ ЕЁ ЗА ГОРЛО, после чего вытаскивает придушеную жертву НА СВЕТ!
Такса - единственный и лучший ОХОТНИК, который ловит жертву/охотится НА СЕБЯ ( использует себя в качестве приманки ) и почти всегда побеждает несмотря на любые раны, если только в норе не окажется другой АНУБИС, что порвет её задницу окончательно.
Р180(ТАКСА)=АСКАТ = "Бороться и АСКАТ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ"!НА!
Почему же, как только увижу "спортивный интерес" и желание отобрать у меня Пирамидку с всевидящим глазом, готов отстоять ПИРАМИДА = ПИ(=3.14)+RAM(=Память)+ID(=Идентификация)+A(=Альфа)
ну я то, как и собирался, сигналы перезапущу свои, однако не соревнований ради, так что подождём Рену - он там вроде писал что грааль нашел, но надо год подождать (не представляю зачем)
такса...в нору..задом !
ДА! именно ТАК!...Заведи себе таксу и сходи с ней на охоту, увидишь как она себя ведет когда залазит в нору и вытаскивает из норы задушеную добычу...
У них в задней части лап нет болевых нервных окончаний, они ничего не чувствуют от укусов челюстей и когда лиса вонзается зубами таксе в заднюю часть, такса извивается как змея и душит свою жертву, хватая её зубами за горло.
С наружи в нору она может и передом залазит, но в норе к жертве идет вперед задом или боком валит, подставляя заднюю часть.