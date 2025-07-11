Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 396
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну так у вас уже своя система получается, скрин в студию :)
вот раздвижка после ставки ФРС, о которой писал выше
кросс - ораньжевый, ева - зеленым, чиф - синим
три раздвижки, два схлопа (выше отметки 0), кросс на месте )))
все на виду, стратегия почти что элементарная
в конце - ева бай, кросс селл (точнее давно уже селл )))).лосей нет, как видишь
в принципе тоже понятно и не сложно, нужна статистика, только не понятно пока что с раздвижкой делать на следующий день в данном случаи если евра бай переносится на следующий день
ждать схлопа, как и с любой другой раздвижкой
кстати можешь глянуть - ева реально пошла вверх...
Эта стратегия не край фантастики и требует сильной доработки, чем я и занят...
Но пилотный вариант уже говорит о её работоспособности.
боюсь представить что делать если схлопа не случится а стопов-то нет...........
[ рабочие_идут_на_нефтехимический_завод_5_часов_утра_вьюга_метель.avi ]
боюсь представить что делать если схлопа не случится а стопов-то нет...........
[ рабочие_идут_на_нефтехимический_завод_5_часов_утра_вьюга_метель.avi ]
Тоже надеюсь что Александр всё-таки пояснит самое интересное - суть доливок (манипуляции лотами), которые влияют на поведение цены с целью сдвинуть таки эти никак не схлопывающиеся ноги...
Ну тут ответ простой - как обычно усреднение позиций - либо ловкий переворот в нужно время (в прыжке переобуться как говорил уважаемый Сидор Матрасыч) - короче говоря тут вступает в действие опять таки технический анализ и ММ
Hi All ^) Привет Транс :) смотрю как ты в теме выскажешься про неизбежность проходной... так все в транс и впадают....
хотя кое кто говорил, что заделали свои автоматы - и начинают стричь капусту :)
Есть ли какие результы ваших экспериментов?
В ручную пока.
Раздвижка 140 пунктов, жду когда схлопнется...
В ручную пока.
Раздвижка 140 пунктов, жду когда схлопнется...
Сразу, как бабки схлопнутся, так и раздвижка схлопнется, ну или так и не схлопнется.
Сразу, как бабки схлопнутся, так и раздвижка схлопнется, ну или так и не схлопнется.
вариант
)