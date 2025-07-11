Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 396

Новый комментарий
 
novad:
ну так у вас уже своя система получается, скрин в студию :)

вот раздвижка после ставки ФРС, о которой писал выше

кросс - ораньжевый, ева - зеленым, чиф - синим

три раздвижки, два схлопа (выше отметки 0), кросс на месте )))

все на виду, стратегия почти что элементарная

в конце - ева бай, кросс селл (точнее давно уже селл )))).

лосей нет, как видишь
 
в принципе тоже понятно и не сложно, нужна статистика, только не понятно пока что с раздвижкой делать на следующий день в данном случаи если евра бай переносится на следующий день 
 
novad:
в принципе тоже понятно и не сложно, нужна статистика, только не понятно пока что с раздвижкой делать на следующий день в данном случаи если евра бай переносится на следующий день 

ждать схлопа, как и с любой другой раздвижкой

кстати можешь глянуть - ева реально пошла вверх...

Эта стратегия не край фантастики и требует сильной доработки, чем я и занят...

Но пилотный вариант уже говорит о её работоспособности.

 

боюсь представить что делать если схлопа не случится а стопов-то нет...........

[ рабочие_идут_на_нефтехимический_завод_5_часов_утра_вьюга_метель.avi ]

 
transcendreamer:

боюсь представить что делать если схлопа не случится а стопов-то нет...........

[ рабочие_идут_на_нефтехимический_завод_5_часов_утра_вьюга_метель.avi ]

Тоже надеюсь что Александр всё-таки пояснит самое интересное - суть доливок (манипуляции лотами), которые влияют на поведение цены с целью сдвинуть таки эти никак не схлопывающиеся ноги...
 
Renat Akhtyamov:
Тоже надеюсь что Александр всё-таки пояснит самое интересное - суть доливок (манипуляции лотами), которые влияют на поведение цены с целью сдвинуть таки эти никак не схлопывающиеся ноги...

Ну тут ответ простой - как обычно усреднение позиций - либо ловкий переворот в нужно время (в прыжке переобуться как говорил уважаемый Сидор Матрасыч) - короче говоря тут вступает в действие опять таки технический анализ и ММ

 

Hi All ^) Привет Транс :) смотрю как ты в теме выскажешься про неизбежность проходной... так все в транс и впадают....

хотя кое кто говорил, что  заделали свои автоматы - и начинают стричь капусту :) 

Есть ли какие результы ваших экспериментов?

 

В ручную пока.

Раздвижка 140 пунктов, жду когда схлопнется...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

В ручную пока.

Раздвижка 140 пунктов, жду когда схлопнется...

Сразу, как бабки схлопнутся, так и раздвижка схлопнется, ну или так и не схлопнется.

 
Aleksandr Volotko:

Сразу, как бабки схлопнутся, так и раздвижка схлопнется, ну или так и не схлопнется.

вариант

)

1...389390391392393394395396397398399400401402403...885
Новый комментарий