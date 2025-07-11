Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 792
ДА! именно ТАК!...Заведи себе таксу и сходи с ней на охоту, увидишь как она себя ведет когда залазит в нору и вытаскивает из норы задушеную добычу...
У них в задней части лап нет болевых нервных окончаний, они ничего не чувствуют от укусов челюстей и когда лиса вонзается зубами таксе в заднюю часть, такса извивается как змея и душит свою жертву, хватая её зубами за горло.
С наружи в нору она может и передом залазит, но в норе к жертве идет вперед задом или боком валит, подставляя заднюю часть.
резвость у них просто дикая, моментально меняет направление движения, хорошо что добрые таксы, иначе были-бы опасны для человека, рукой не успеешь махнуть как в шею вцепится
если по вашему такса лезет в нору ЗАДОМ, то чем она душит добычу ? :-)
Одно из двух: если такса - сука, то ...
Все мы знаем, что такса является охотничьей собакой, но мы совершенно не знаем как она добывает лису. Обычно это происходит без посторонних глаз.
Такса залазит в нору, где сидит лиса и начинает гавкать, сипеть, пускать слюну, рассказывать лисе неприличные анекдоты, чем доводит мелкого хищника до бешенства.
Убедившись в том, что лиса дошла до нужной кондиции такса вылезает и опять залазит в нору, но уже задом. Разъяренная лиса видит собачий зад, воспринимает это как личное оскорбление и вцепляется зубами в короткий хвост, который она уже ни что не отпустит. В этом ее ошибка. Такса быстро перебирает коротенькими лапками и вытаскивает лису на свет божий, где ее уже ждет охотник с ружьем. Или с дубиной. Или с граблями, но это уж дело самого охотника. Такса свое дело сделала. Если охотник порядочный человек, то он покупает собаке новый ошейник, который надевает поверх старого. По количеству ошейников можно определить, сколько собака поймала лисиц. Лично я видел таксу, которая не могла ходить из-за пятнадцати ошейников, на которых хозяин проставил дату выемки лисы, описание местности и свои личные переживания. Это неправильно. Личные переживания он мог бы занести в блокнот, а не портить дорогую кожу.
Вообще я с большой симпатией отношусь к этой породе собак и они ко мне тоже.
А еще с таксой можно охотиться на слонов…
Свидетельство о публикации №216060400322
Она и есть Собака+Змея ( 2 в 1 )
Мой когда-то вцепился в шею ротвеллеру, таксе похер какого размера добычу уделывать ( ротвеллер подошел слишком близко к столу где отец в домино играл ), больше моего в 10 раз. Такса почувствовала адренналин собаки ( угрозу хозяину ) и сама без команды пошла в атаку.
Всем двором ловили ротвеллера с висящей на шее таксой, поймать не могли. Поймали когда ротвеллер задыхаться начал и падать, только тогда смогли таксу отцепть, и то на руках он пытался извиваться и покусывать за руки типа "отпустите меня, я ему еще не все сказал/пиздюлей еще не всех дал".
Очень верная и ласковая собака, до охренения умная, не поддается дресировке. Но в атаке на добычу, бесстрашная. Когда вытаскивает лису из норы или барсука, полный рот радосных слюней и скачет вокруг от удовольствия как ребенок с новой игрушкой.
правильно ли я тебя понял - публиковать сигнал ты (по крайней мере пока) не собираешься?
Нет, не правильно )
Чудесно. Понаблюдаем.
Я одиночную синтетику убрал. Там сейчас совсем другая система ( портфельная )
Уже 10 лет прошу МетаКвот чтобы выводил графики эквити а не баланса как основной показатель.
Когда же до них дойдет, что баланс - это не основной показатель, тем более когда используется неттинг а не хеджинг?!
Жирафу проще объяснить, быстрее поймет (
я за тобой не успеваю, каждый раз другая система уже торгуется :)
как я вижу тут портфель динамический, т.е. некая модель торгуется через оптимальные синты на текущий момент
я за тобой не успеваю, каждый раз другая система уже торгуется :)
как я вижу тут портфель динамический, т.е. некая модель торгуется через оптимальные синты на текущий момент
чем тебе баланс не угодил? закрылась сделка - эквити и баланс сравнялись, зафиксировали результат, стату считаем по фактажу, а не по непойми чему нереализованному
да норм всё с ними, весь мир так считает в конце концов, кроме Альпарей (ну почти кроме них, ибо они всё таки баланс учитывают в полной мере, просто есть нюансы при подсчете стоимости их пая и они могли бы сделать тоже как все), и никто не умер ещё от этого
Ты посмотри на таблицу в рейингах. Там у всех мартышки=бандерлоги на деревьях висят. Эквити у мартышек не буду говорить какой и как летает в ходе сделок, а это самый лучший показатель. И лучше наглядно покажу как выглядит эквити у мартышки и чем заканчивается: