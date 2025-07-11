Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 394

Новый комментарий
 

Вот Вам, баблокос со схлопами

10 дней в убытке, 3 дня в плюсе...


 
это ты 100 пунктов присмотрел... ты сделай цель - 35 - и будут каждый день :)
 
Aleksander:
это ты 100 пунктов присмотрел... ты сделай цель - 35 - и будут каждый день :)

угу

отписал в личку

 

А стоит ли вообще вводить коэффициент по волатильности? С одной стороны просадка должна быть меньше за счёт лучшего хеджирования, но ведь и достижение приличной прибыли усложняется, так как пары относительно друг друга разбегаться будут меньше. В предельном случае, если бы пары ходили синхронно, то прибыли бы не было. Из той же оперы: -  вряд ли целесообразно использовать пары с очень высокой корреляцией, по той же причине. 

Но с другой стороны пересекаться они будут чаще и сделок (хоть и может с меньшей прибылью)  будет больше. Так что тут палка о двух концах. Это только в тестере МТ5 можно определить, как лучше. Наверно, всё таки придётся осваивать МТ5.

P.S. Всё таки волатильность учитывать надо, как минимум у тех пар, у которых она сильно различается. Например у пары GBPJPY и CADCHF.

 
khorosh:

 Это только в тестере МТ5 можно определить, как лучше. Наверно, всё таки придётся осваивать МТ5.

Это не обязательно,  Aleksander  тестирует в индикаторе MT4, по закрытию свечи.

 
Я эксп свой слепил на этой неделе, сейчас тестирую на центовом реале. Работает пока на 8 символах, 4 хеджа, закрытие совокупной позиции по виртуальному тралу или вручную по нажатию кнопки, либо выборочно отдельные хеджи с помощью скрипта. В начале волатильность не учитывал и вроде почаще достигал запланированной прибыли. А сегодня ввёл учёт волатильности и один раз только закрылось с приличной прибылью, хотя было много моментов, когда можно было закрыть совокупную позицию с небольшой прибылью. Понаблюдаю ещё, может придётся уменьшить порог включения виртуального трала. Пусть понемножку, но чаще прибыль капает. В сумме то может и неплохо будет.
 
khorosh:
 В начале волатильность не учитывал и вроде почаще достигал запланированной прибыли. А сегодня ввёл учёт волатильности и один раз только закрылось с приличной прибылью, хотя было много моментов, когда можно было закрыть совокупную позицию с небольшой прибылью. Понаблюдаю ещё, может придётся уменьшить порог включения виртуального трала.

Выравнивание лотов нужно для  корректной работы ММ:  если по одному синтетику минуса, то другой должен иметь достаточную волатильность, чтобы покрывать убытки.

А вообще, я пока что теоретик, до практики дело не дошло еще   :)

 
Dialog22:

Выравнивание лотов нужно для  корректной работы ММ:  если по одному синтетику минуса, то другой должен иметь достаточную волатильность, чтобы покрывать убытки.

А вообще, я пока что теоретик, до практики дело не дошло еще   :)

Это мне известно, я же писал выше, что учёт волатильности уменьшает просадку. При  высокой корреляции и учёте волатильности и стоимости пункта в идеале просадка может быть очень маленькая, за счёт взаимного хеджирования пар.

 

тоже написал простенького эксперта, TP SL по эквити  сегодня запустил на демо

 
Правильно :) практика - критерий истины :)
1...387388389390391392393394395396397398399400401...885
Новый комментарий