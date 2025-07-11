Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 789
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что курил?
Мондо состоит из вопросов и ответов и проводится в быстром темпе. Данная практика применяется наставником для придания ученику определённого импульса в разрушении стереотипов и в понимании сути учения.
Ничего не понял)))) Но очень интересно....
Остался в живых только парадокс
Первое что приходит при взгляде на него...
Возможно он тестировался на маленьком спреде, т.к. топчется на месте, как бы плавали, знаем...
Советую выставить при тестировании спред раз в 10 больше, баланс наклонится вниз.
Ну и постараться его выровнять горизонтально, как минимум.
Остался в живых только парадокс
Первое что приходит при взгляде на него...
Возможно он тестировался на маленьком спреде, т.к. топчется на месте, как бы плавали, знаем...
Советую выставить при тестировании спред раз в 10 больше, баланс наклонится вниз.
Ну и постараться его выровнять горизонтально, как минимум.
это и есть тестирование сейчас и до его завершения ещё много месяцев, так что выводы очень сильно преждевременны как бы
это и есть тестирование сейчас и до его завершения ещё много месяцев, так что выводы очень сильно преждевременны как бы
я про тестер
я про тестер
а я про реальность, сов тестируется на демке
Хоть какая-то была развлекуха:))
Зачем Джокер сигнал то грохнул?
Хоть какая-то была развлекуха:))
ну он ждал когда ты подпишешься - а ты так и не подписался :))
Зачем Джокер сигнал то грохнул?
Хоть какая-то была развлекуха:))
Так они подумали что я САТА!НА раз мартингейл не использую и при загрузке до 5% в сделал 80% доходов за три недели.Мы с Александром договорились, что он делает 50% и сигналит мне, а я буду опять его "догонять"+"перегонять".
С Криками "ААА+Демоны", слишком большая доходность, исключили меня из таблицы рейтингов как "потустороннее явление" (