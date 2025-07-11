Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 789

spiderman8811 #:
Что курил? 
Мондо состоит из вопросов и ответов и проводится в быстром темпе. Данная практика применяется наставником для придания ученику определённого импульса в разрушении стереотипов и в понимании сути учения.
Импульс появляется после вопросов ученика, обычно. Суть учения может пройти мимо, а вот импульс нет. Он точно в цель попадает (в голову) и вычищает там лишнее пространство.. для нового импульса.
 
Evgen Gmail #:
Ничего не понял)))) Но очень интересно.... 
spiderman8811 #:
Ничего не понял)))) Но очень интересно.... 
Вот это и есть учение 
 

Остался в живых только парадокс

Первое что приходит при взгляде на него...

Возможно он тестировался на маленьком спреде, т.к. топчется на месте, как бы плавали, знаем...

Советую выставить при тестировании спред раз в 10 больше, баланс наклонится вниз.

Ну и постараться его выровнять горизонтально, как минимум.

Renat Akhtyamov #:

это и есть тестирование сейчас и до его завершения ещё много месяцев, так что выводы очень сильно преждевременны как бы

 
Oleksandr Volotko #:

я про тестер

Renat Akhtyamov #:

а я про реальность, сов тестируется на демке

 
Зачем Джокер сигнал то грохнул?
Хоть какая-то была развлекуха:))
b2v #:
ну он ждал когда ты подпишешься - а ты так и не подписался :))

 
b2v #:
Так они подумали что я САТА!НА раз мартингейл не использую и при загрузке до 5% в сделал 80% доходов за три недели.
С Криками "ААА+Демоны", слишком большая доходность, исключили меня из таблицы рейтингов как "потустороннее явление" (

Мы с Александром договорились, что он делает 50% и сигналит мне, а я буду опять его "догонять"+"перегонять".

