Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 788
ты ж писал вроде, что как год продержится и сразу же покажешь
Ты говорил, что он уже есть ;)
покажу
но я жду когда будет еще, то есть от присутствующих
а, ну тогда наберись терпения, ибо возможно они тоже покажут, но просто ждут, когда ты покажешь
долго ждать...
пока могу тока так
правда я не совсем понял про 6 недель...., т.к. начало вот :
как-то ты не правильно, сразу с козырей зашел, а надо было как-то так начинать:
учту
;)
Суперпозиция же, क्षणिकवाद и квантовые флуктуации, Кшанабхангасиддхи Aнаятмика провозглашает постулат о мгновенности бытия, то есть в каждый момент времени появляются и исчезают все комбинации дхарм (элементов бытия), из которых состоит всё сущее, что однако было трудно принять что реальность состоит из чистых акциденций, наоборот, закономерности сложным образом переплетаются и кажутся случайными в виду невозможности человеческого разума постичь все факторы их взаимодействия, кроме того Анитья означает что всё находится в постоянном движении и непостоянстве, не только депозит трейдера, но и сам трейдер, непостоянство однако также является причиной тлена, бренности, однако если принять Анатмаваду, то окажется что трейдера никогда и не существовало, это лишь кажимость, иллюзорное бытие, отсутствие истинного я, примитивные биомеханизмы несовершенны, поэтому им кажется будто бы у них есть самостоятельное бытие, в то время как они лишь тень высшего, аннутара-самьяк-самбодхи, а любой поток дхарм, как и любой поток кэша, проявляется только на одну кшану, в следующее же мгновение проявляется уже новый поток дхарм, связанный с предыдущим по закону взаимозависимого возникновения (нужно еще грибов) в соответствии с концепцией пратитья-самутпады всевозможные узоры рандома рисующие кривые на депозитах трейдера вовсе не продвигают его в развитии, как узоры дхарм создают для наблюдателя всеобъемлющую иллюзию устойчивой и постоянной реальности, ах да, к чему это всё, да к тому что статистические феномены, которые открываются рисерчеру могут быть просто случайными даже при хороших значениях p-value, а трейдер и инвестор поверивший в устойчивость исходя только из статистических тестов на коротких прогонах могут жестоко ошибаться, хуже этого только торговать по новостям, как в знаменитом диалоге-мондо: Однажды Байчжан шёл вместе с Мацзу по дороге и услышал крик гусей в небе. Мацзу спросил: «Что это?» Байчжан ответил: «Это кричат дикие гуси». Через некоторое время Мацзу спросил: «Куда они летят?» Байчжан ответил: «Уже улетели». Мацзу повернулся и скрутил Байчжану нос. Байчжан закричал от боли, а Мацзу сказал: «Ты ещё говоришь, что уже улетели!» Услышав эти слова, Байчжан пробудился.
Что курил?
там даже в 60 умирают актрисы знаменитые
очень странная страна, что можно ждать от участника который во всю силу пытается утопить рубль и акции
из-за границы конечно.