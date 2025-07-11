Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 788

Oleksandr Volotko #:

ты ж писал вроде, что как год продержится и сразу же покажешь

 Может быть год тот ещё не начался? 😉
 
Oleksandr Volotko #:

Ты говорил, что он уже есть ;)

покажу

но я жду когда будет еще, то есть от присутствующих

[Удален]  
а, ну тогда наберись терпения, ибо возможно они тоже покажут, но просто ждут, когда ты покажешь
 
Это - клинч. 😔
 
долго ждать...

пока могу тока так


правда я не совсем понял про 6 недель...., т.к. начало вот :


[Удален]  

как-то ты не правильно, сразу с козырей зашел, а надо было как-то так начинать:


 
Oleksandr Volotko #:

как-то ты не правильно, сразу с козырей зашел, а надо было как-то так начинать:


учту

;)

 
...
 
transcendreamer #:
Суперпозиция же, क्षणिकवाद и квантовые флуктуации, Кшанабхангасиддхи Aнаятмика провозглашает постулат о мгновенности бытия, то есть в каждый момент времени появляются и исчезают все комбинации дхарм (элементов бытия), из которых состоит всё сущее, что однако было трудно принять что реальность состоит из чистых акциденций, наоборот, закономерности сложным образом переплетаются и кажутся случайными в виду невозможности человеческого разума постичь все факторы их взаимодействия, кроме того Анитья означает что всё находится в постоянном движении и непостоянстве, не только депозит трейдера, но и сам трейдер, непостоянство однако также является причиной тлена, бренности, однако если принять Анатмаваду, то окажется что трейдера никогда и не существовало, это лишь кажимость, иллюзорное бытие, отсутствие истинного я, примитивные биомеханизмы несовершенны, поэтому им кажется будто бы у них есть самостоятельное бытие, в то время как они лишь тень высшего, аннутара-самьяк-самбодхи, а любой поток дхарм, как и любой поток кэша, проявляется только на одну кшану, в следующее же мгновение проявляется уже новый поток дхарм, связанный с предыдущим по закону взаимозависимого возникновения (нужно еще грибов) в соответствии с концепцией пратитья-самутпады всевозможные узоры рандома рисующие кривые на депозитах трейдера вовсе не продвигают его в развитии, как узоры дхарм создают для наблюдателя всеобъемлющую иллюзию устойчивой и постоянной реальности, ах да, к чему это всё, да к тому что статистические феномены, которые открываются рисерчеру могут быть просто случайными даже при хороших значениях p-value, а трейдер и инвестор поверивший в устойчивость исходя только из статистических тестов на коротких прогонах могут жестоко ошибаться, хуже этого только торговать по новостям, как в знаменитом диалоге-мондо: Однажды Байчжан шёл вместе с Мацзу по дороге и услышал крик гусей в небе. Мацзу спросил: «Что это?» Байчжан ответил: «Это кричат дикие гуси». Через некоторое время Мацзу спросил: «Куда они летят?» Байчжан ответил: «Уже улетели». Мацзу повернулся и скрутил Байчжану нос. Байчжан закричал от боли, а Мацзу сказал: «Ты ещё говоришь, что уже улетели!» Услышав эти слова, Байчжан пробудился.

Что курил? 
 
spiderman8811 #:
Что курил? 

там даже в 60 умирают актрисы знаменитые

очень странная страна, что можно ждать от участника который во всю силу пытается утопить рубль и акции

из-за границы конечно.

